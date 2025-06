Etecsa hace concesiones a los estudiantes para evitar protestas

Madrid/Xx

No había nadie este lunes a las 2:00 de la tarde en las escalinatas de la Universidad de La Habana, hora a la que la comunidad estudiantil había llamado a una sentada contra el tarifazo de Etecsa, anunciado el viernes. Algún alumno que miraba de reojo, profesores entrando o saliendo y probables agentes de la Seguridad del Estado observando con escaso disimulo por si la cosa se animaba. Nada ocurrió, pero el malestar se ha instalado en las facultades y de ello no cabe la menor duda.

Consciente de que las universidades han sido históricamente el epicentro de los movimientos críticos contra gobiernos –democráticos o no–, las autoridades del monopolio estatal de telecomunicaciones aparecieron en el programa Mesa Redonda para anunciar tarifas más ventajosas para los estudiantes y la comunidad educativa. Tania Velázquez Rodríguez, vicepresidenta de la empresa, citó, entre las medidas más importantes, la posibilidad de adquirir un segundo plan básico –6 GB por 360 CUP– para quienes se identifiquen como alumnos a la hora de comprarlo. Así, este sector dispondrá de 12 GB por 720 pesos, el doble que la población en general.

Además, la directiva adelantó otras novedades, como dar acceso gratuito a páginas educativas e informativas a través de la red móvil y crear un plan de datos extra intermedio que tendría un precio inferior a los 3.360 pesos que cuesta el menor de los actuales (3 GB). También se amplió la vigencia del plan a 35 días, frente a los 30 previamente anunciados.

El resto de ideas pasan por mejorar la tecnología y suenan más a futuro. Entre ellas se mencionó el fomento de las plataformas nacionales –Todus y Nauta–, que son más económicas; trabajar para incrementar su uso, destinar espacios en los centros de datos de Etecsa para alojar las revistas científicas, potenciar las zonas wifi en los centros de enseñanza superior ubicando los servidores físicos en los centros de Etecsa, crear canales en Picta y adaptar las aplicaciones cubanas.

Velázquez aseguró que se han tomado estas decisiones “a partir de intercambios y estudios realizados”, pero a nadie escapa que el régimen vio, en apenas 48 horas, a la comunidad educativa puesta en pie contra su última decisión y las declaraciones, que se han ido multiplicando entre un grupo de la población a priori comprometido con la Revolución, han escalado. La Mesa Redonda estaba destinada a calmar al mundo académico, al contrario que a los empresarios, que –por el momento– no tienen quién los cuide.

Daniel Torralbas, analista de la plataforma económica AUGE, publicó este lunes un informe alertando del efecto devastador que las medidas de Etecsa tendrán para el sector privado y, por extensión, para toda la economía de la Isla. “El incremento de tarifas de Etecsa afectará especialmente a los negocios intensivos en tecnologías digitales”, señala el analista. Entre ellos se encuentran desde desarrolladores de software hasta pequeños negocios con presencia en redes sociales, que dependen del tráfico online para promocionarse y vender.

No solo a ellos afectará. La conectividad es indispensable para todo tipo de emprendimientos, desde servicios de mensajería hasta tiendas virtuales, diseñadores, programadores y profesionales independientes. La digitalización ha sido clave para la supervivencia en un entorno de crisis prolongada.

“La transformación digital del país no puede sostenerse sobre un modelo que excluye a millones de cubanos”, advierte Torralbas. “Esto no solo afecta al usuario promedio, sino también al sistema educativo, a investigadores, profesionales, y especialmente al emergente sector privado”.

Torralbas detalla cinco consecuencias principales de la nueva política tarifaria: el aumento de costos operativos, la pérdida de competitividad, un menor alcance a clientes y proveedores, el auge de estrategias informales, así como una reducción del networking digital. Las comunidades virtuales de emprendedores se verán obligadas a limitar su actividad no rentable.

“El efecto acumulativo de estas distorsiones podría aumentar la inflación, desincentivar la contratación y forzar a algunas pymes a reducir su personal”, alerta el informe. A modo de ejemplo, menciona que “un negocio de publicidad con dos community managers podría despedir a uno para abaratar costos”.

La medida no solo tiene impacto empresarial. También presiona al mercado informal de divisas, al estimular la demanda de dólares por encima de la oferta, elevando aún más el tipo de cambio. Esto podría tener efectos en cadena sobre los precios de bienes y servicios.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la economía cubana sufrirá una contracción del 0,3% en 2025. Una de las causas principales es la caída de la productividad en el sector privado, donde la conectividad representa un multiplicador clave. “Menos productividad del sector privado reduce la productividad total de la economía”, recuerda Torralbas, quien también cuestiona la falta de atención al segmento emprendedor. “Antes de la nueva tarifa, existían paquetes especializados para empresas, pero hasta el momento Etecsa no ha actualizado los precios para esos clientes”, lamentaba el especialista horas antes de que se supiera que sí ha habido alivio para los estudiantes.

La política adoptada, prosigue, parece favorecer un enfoque rentista que prioriza la recaudación por encima del acceso, contradiciendo la propia retórica oficial sobre transformación digital. “El colega Joel Marill Domenech ha alertado sobre la posibilidad de que la caída en las compras de paquetes en pesos no logre compensarse con los ingresos en dólares”, añade Torralbas, quien propone un enfoque mixto que equilibre sostenibilidad financiera con función social.

Torralbas, que comienza trazando un perfil de la catástrofe económica de la estatal, recuerda que el monopolio ha sufrido pérdidas devastadoras, pasando de 800 millones de dólares en 2020 a apenas 112 millones en 2023. “La depreciación del peso cubano ha abaratado los precios de los servicios de Etecsa para quienes tienen acceso a dólares, deprimiendo notablemente sus ingresos en divisas”, explica Torralbas. El nuevo esquema tarifario apunta directamente a capturar divisas, alineando los precios con el tipo de cambio del mercado informal.

El derrumbe económico de Etecsa contrasta con la masa de dinero en divisas que sí poseen otras empresas vinculadas, como ella, a Gaesa

El derrumbe económico de Etecsa contrasta con la masa de dinero en divisas que sí poseen otras empresas vinculadas, como ella, a Gaesa. Este lunes, el diario de Miami El Nuevo Herald publicó una información que revela que la cubana Rafin S.A., controlada por los militares y “con una participación importante en Etecsa”, tenía 407 millones de dólares en efectivo en agosto de 2024. Aunque se desconoce cuál era la participación de la compañía en el monopolio de telecomunicaciones actualmente, sí se sabe que en 2011 poseía el 27%, tras comprárselo a Telecom Italia. Según el rotativo, parte de la cuenta millonaria en divisas es atribuible a Etecsa.

Sin embargo, buena parte del programa de ayer se centró en repetir las dificultades que tiene la empresa para mejorar sus infraestructuras. Ernesto Rodríguez Hernández, ministro interino de Comunicaciones, reconoció que solo el 50% de la población tiene un servicio relativamente bueno y que no se ha podido introducir el 5G en la Isla, esencial para las exigencias actuales –internet de las cosas, desarrollo de la inteligencia artificial y sistemas de ciberseguridad–.

El funcionario resumió las vicisitudes y mejoras de las telecomunicaciones a lo largo de los años y afirmó que, a día de hoy, eran indispensables medidas como el tarifazo, pero que habrá diálogo, también con otros sectores, para dar respuesta a las “inconformidades”.

En el programa estaba Ricardo Rodríguez González, actual presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que dijo haber conversado el mismo viernes con “el compañero Esteban Lazo” y, posteriormente, con otros ministros para buscar “desde el respeto, soluciones óptimas tanto para el país como para el sector universitario”.

El líder de la organización estudiantil del Partido Comunista quiso hacer ver que “las preocupaciones expresadas por los jóvenes han sido aprovechadas por sectores contrarios a la Revolución, quienes han intentado manipular sus necesidades e inquietudes con la intención de generar una confrontación política y fomentar la división entre los cubanos”.

Pero el problema sigue estando dentro. Un grupo de estudiantes de 2º año de la Facultad 10 de Octubre de la Universidad de Ciencias Médicas de la Habana (UCMH) difundió este lunes una carta de protesta en la que lamenta la situación general que viven los cubanos entre apagones, escasez de alimentos y ausencia de gas o agua corriente, a los que se añade, ahora, el tarifazo de Etecsa.

“Entendemos que la empresa está atravesando por una precaria situación económica, pero teniendo en cuenta que el envío de recargas desde el exterior lleva años en funcionamiento, consideramos que esta situación es más bien culpa de una mala gestión de su capital y que, bajo ningún concepto su recorte debe salir de bolsillo, ya exiguo, del pueblo”, reprochan. Y, de sus palabras, se asume que llas concesiones anunciadas anoche por Etecsa no son suficientes: “NO, no estamos abiertos a diálogos ni negociaciones que no incluyan la eliminación de las medidas restrictivas”.