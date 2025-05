Estudiantes, profesores y músicos oficiales arremeten contra el 'tarifazo' de Etecsa

La Habana/Indignación en todos los niveles han causado las medidas que el monopolio de las comunicaciones Etecsa implementó este viernes para la telefonía móvil. La crispación ha sido unánime en el país, desde las universidades hasta incondicionales del régimen, que han definido el anuncio como “una falta de respeto enorme al pueblo cubano”.

Con esa frase se expresó, horas después del anuncio, el Consejo de la FEU (Federación Estudiantil Universitaria) de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana. Que Etecsa alegue “desafíos en su situación financiera, tecnológica y operacional” no es justificación, denuncian, para el tarifazo anunciado por la empresa.

Al Consejo le preocupa, en especial, la “masa estudiantil” que “depende casi totalmente del acceso a internet para estudio y la investigación”. “Valoramos la actitud de Etecsa como inoportuna e imprudente, fijando precios que más que nada potencian la inflación en la que cada vez más se sumerge nuestra nación”.

La declaración sube de tono cuando alude al supuesto “derecho legal de la empresa a realizar tales cambios en el servicio sin una comunicación previa”, algo que solo obtuvieron “vagamente” de parte de Manuel Marrero. Esta falta de aviso es “un agravante”, zanjan.

“Instamos a Etecsa a revisar nuevamente la decisión tomada, pues creemos que es un error y que deben buscarse medidas más razonables para enfrentar los problemas existentes en su gestión empresarial”, concluyen. “En la situación actual que atraviesa el país, con afectaciones constantes y prolongadas en los servicios de electricidad y agua, baja disponibilidad de transporte público y encarecimiento de los alimentos, por solo mencionar algunos de los problemas que ya forman parte de nuestra vida cotidiana, el acceso a internet se mantenía como uno de los últimos recursos con que contaba la población y el estudiantado”.

El vocero afín al régimen conocido como El Necio también publicó una crítica a Etecsa en redes sociales

El vocero afín al régimen conocido como El Necio también publicó una crítica a Etecsa en redes sociales, asegurando que la intervención de sus directivos en el programa Mesa Redonda “respondió muy poco a las insatisfacciones y preocupaciones concretas que hay en este momento”. Según explicó, la medida de la empresa “no resuelve mucho” y ha sido “altamente impopular”.

“No recuerdo otra medida que haya generado un alto nivel de insatisfacción instantáneo y generalizado, incluso en el sector de la gente más comprometida con el Gobierno cubano y con el proceso socialista. Analicen el impacto y pongan el oído en la ciudadanía que está expresándose. Si la medida va contra los intereses y necesidades del pueblo va contra la Revolución”, valoró.

Haciendo uso de las manidas excusas del embargo, El Necio aseguró que a Etecsa “no le va a quedar otra que rectificar esta estrategia comercial y buscar un equilibrio entre la necesidad empresarial de ingresar dólares y la necesidad popular de conexión para comunicarse, estudiar, trabajar, informarse ante tantos apagones y también entretenerse”. Pasar por encima de las necesidades y reclamos populares, apuntó, “es muy dañino”. Asimismo, puso en manos del Partido y del Gobierno “indicarle a los directivos de Etecsa rectificar cuanto antes”.

María del Carmen Hernández, profesora de la Universidad Central de Las Villas y madre de la periodista oficial de Miguel Díaz-Canel, Leticia Martínez, dijo entender “la necesidad de divisas que tiene Etecsa para mejorar sus servicios, pero lamentablemente yo no puedo aportarles ni un dolarito. Hoy veré la Mesa Redonda, pero lo más seguro es que me despida de todos ustedes”.

Por su parte, Mariana Camejo, directora del medio La Joven Cuba –casi siempre en afinidad con el régimen– exigió a Etecsa pensar en los “estudiantes, profesores que envían, reciben archivos y buscan recursos para sus clases con sus propios datos porque la conexión en las universidades no se los permite, jubilados que disfrutan ver videos, etc”.

“Los precios de los planes ‘extra’ son prohibitivos por donde quiera que se miren. La comunicación está intentando remarcar lo ‘barato’ de los planes básicos pero no hay manera de que la gente no note que su salario cada vez da para menos y la precariedad de la vida va para más. No, la política no puede ser que las cuentas macro cuadren, a costa de la gente”.

También se sumó al reclamo el músico y escritor Ernesto Limia, quien resaltó que “salieron perjudicados los estudiantes universitarios y sus maestros, los médicos, los periodistas e intelectuales –un periodista en el ICRT gana poco más de 4.000 pesos, por citar un ejemplo–, los artistas y escritores, quienes trabajan en el sector público sin conexión a la web, los profesionales que sin internet no disponen de las oportunidades con que cuentan sus homólogos en el exterior, los jubilados cuyas menguadas chequeras no les dan para sobrevivir sin auxilio familiar o de la seguridad social”.

Este viernes, Lidia Esther Hidalgo Rodríguez, vicepresidenta comercial de Etecsa, explicó que los clientes del servicio móvil prepago podrán hacer recargas a su saldo principal hasta alcanzar un monto total de 360 CUP en el transcurso de 30 días. Una restricción que contrasta con la posibilidad que tenían los clientes de Etecsa, hasta este jueves, de realizar recargas en moneda nacional sin restricciones.

Con esa recarga de 360 pesos por 30 días, los consumidores podrán adquirir, como máximo, un paquete con 6 gigabytes (GB) de navegación web, 60 minutos para hacer llamadas y la posibilidad de enviar 70 mensajes de solo texto (SMS). Por debajo del paquete de mayor precio y capacidad, están el de 4,5 GB de conexión a internet por 240 pesos; otro de 2 GB + 15 min, 20 SMS por 120 y el de 4 GB + 35 min, 40 SMS por 240 CUP.

Desde este viernes, para adquirir un paquete extra de 3 GB de navegación web se necesitan 3.360 pesos, mientras que para obtener 7 GB se deben pagar 6.720, una cifra que supera el salario medio mensual, que en 2024 se situó en 5.839 pesos. En cuanto al paquete de 15 GB de datos para conectarse a la gran telaraña mundial, asciende a 11.760 pesos, un precio que ha provocado una andanada de comentarios indignados también en las páginas oficiales de la empresa.

No obstante, varios usuarios se han quejado de la imposibilidad de acceder a las nuevas ofertas, supuestamente disponibles desde ayer. Muchos incluso lo asocian a la posibilidad de que Etecsa, en un rapto de lucidez, haya decidido “rectificar su error”.