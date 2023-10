"Este empresario ha hecho en meses lo que el Estado cubano no hizo en años"

Una moto pasa veloz y un coche de caballos avanza por la otra senda. El sol se refleja en el asfalto que, ¡oh, sorpresa!, está impecable, sin baches ni grietas. El dueño de la cercana empresa privada Super Rápido CG ha invertido para que la calle que pasa frente a su negocio no sea un peligro para los conductores. De su bolsillo pagó la restauración de más de un kilómetro de carretera en el Consejo Popular de San Rafael, en la ciudad de Holguín.

"Este hombre le ha devuelto la vida al barrio", sentencia Georgina, un ama de casa de 76 años que ha visto deteriorarse su entorno durante décadas y ahora asiste con esperanza al empeño de Amauris González Parra, dueño de la mipyme que le está cambiando el rostro a la barriada. "No solo arregló la carretera, aquí se han abierto varios negocios gracias a que esto siempre está lleno de clientes ahora".

La mujer señala un amplio patio, cubierto con una lona azul, donde González Parra, sus dos hijos y sus empleados atienden a quienes vienen a buscar el envío que algún familiar en el extranjero les ha comprado en la página digital de Super Rápido CG. Este lunes, el lugar era un hervidero y tras el mostrador los trabajadores apuraban el paso para acarrear las mercancías.

"Mi hermano me compra cada mes una factura de comida, jabones, aceite y detergente. Me resulta muy cómodo venir aquí a buscarla, así que no necesitamos pagar el servicio de entrega a domicilio", explicó a 14ymedio Luis Ángel, de 30 años, uno entre las decenas de personas que estaban en el local al mediodía. Tres neveras de exhibición mostraban refrescos, cervezas y jugos de diferentes tipos y tamaños.

"Amauris ha ayudado mucho a su congregación. Él es Testigo de Jehová y aquí cerca está el templo al que asiste con su familia, el Salón del Reino", detalla Luis Ángel. "Tiene un corazón muy generoso y cuando algún hermano de fe ha caído enfermo, no ha faltado su contribución en alimentos y otros apoyos. Le ha dado empleo también a muchos de ellos".

Aunque los resquemores oficiales contra los Testigos de Jehová han disminuido significativamente en los últimos años, todavía les resulta complicado obtener trabajo en sectores vinculados al turismo o considerados estratégicos. Los prejuicios que durante décadas se usaron para discriminarlos laboralmente no se han barrido del todo, de ahí que el gesto de González Parra sea muy valorado por su comunidad.

Para los residentes de San Rafael no deja de ser contradictorio que "haya tenido que venir un privado a arreglar esta carretera", explica el joven. La vía conduce a dos entidades pertenecientes a la Empresa Avícola de Holguín, el matadero y los almacenes de acopio de huevos, también lleva a la Empresa Frutas Selectas, a una dependencia de la Empresa de Silos y a la Base de Almacenes Provincial de la todopoderosa corporación Cimex, gestionada por los militares.

"Durante todo ese tiempo en que la carretera estuvo hecha pedazos, ninguna de esas empresas estatales movió ni un dedo ni donó de sus recursos para que los camiones con mercancías que llegaban a sus instalaciones no tuvieran que estar evitando constantemente los baches", explica Luis Ángel. "Con todo el dinero que ganan no invirtieron ni un peso en evitar accidentes y mejorar la seguridad de sus empleados cuando van o vienen del trabajo. Este empresario ha hecho en unos meses lo que el Estado no hizo en años".

Para reparar el camino, González Parra contrató a la estatal Empresa Constructora de Obras de Ingeniería (Ecoi) número 17, de Holguín. Aunque el acuerdo no se ha hecho público, en la comunidad de San Rafael muchos aseguran que pagó 7 millones de pesos por el trabajo de remodelación e insistió, a pie de obra, en que se hiciera con calidad y echando todo el asfalto necesario.

En octubre de 2021, en ese mismo trozo de carretera, perdió la vida Octavio Almaguer Ricardo. El hombre, de unos 50 años, tuvo un accidente con su motocicleta cuando la rueda cayó en un bache y su cuerpo salió despedido del asiento. El grave trauma craneoencefálico y las fracturas múltiples que sufrió en una pierna resultaron letales.

"Como este bache y de peores aún, está lleno Holguín y Cuba. ¿Para qué es el impuesto pagado por el uso de los viales en Cuba conocido como pago de chapa? ¿Cuántas vidas más tendrá que cobrar el mal estado de los viales en Cuba?", se indignó en redes sociales un primo del fallecido.

Aquel oscuro panorama ha cambiado. Alrededor de Super Rápido CG no solo está arreglada la carretera, sino que han surgido puestos de venta de comida elaborada. También merodean los transportistas en busca de clientes que quieren ser llevados con sus compras a algún pueblo cercano y no faltan los particulares que ofrecen desde café recién colado hasta cervezas frías.

En el portal digital de Super Rápido CG se aclara que la parte de la empresa que gestiona el sitio está radicada en Hialeah, Florida, y ofrecen tanto un número en Estados Unidos como otro en Cuba para preguntar cualquier duda. En el local holguinero el negocio crece cada día hasta el punto de que González Parra decidió comprar la casa aledaña para expandirse.

También planea hacer crecer el área de almacenaje que ya se le va quedando pequeña. A un poco más de 300 metros la familia tiene una finca en la que están habilitando las cámaras de refrigeración para guardar la mercancía y en sus predios también abrirán una heladería y un local con panadería y dulcería. Los clientes podrán moverse entre el actual inmueble y las nuevas obras como "si estuvieran en otro país porque esta carretera es un cristal", bromea otro vecino.

"Los precios son altos", aterriza una mujer con un niño pequeño en brazos que este lunes valoraba si comprar unos jabones de lavar, en la modalidad de adquirir los productos en el propio local. "Pero ninguna otra mipyme de Holguín tiene tanta variedad ni cantidad de productos. Aquí todas las semanas se descargan varios contenedores con mercancías, así que venir a comprar es venir a lo seguro. No falla".

Con tres vehículos, entre ellos dos modernos Peugeot, y tres triciclos eléctricos se organizan las entregas a domicilio de las compras que hacen los emigrados para sus familiares. Entre las ofertas se incluyen también calzado, ropa, ajuares de casa y electrodomésticos. Un grupo de WhatsApp mantiene al tanto a los clientes del catálogo a la venta y anuncia los combos y rebajas.

Hasta la prensa oficial se ha mostrado entusiasmada con el funcionamiento de Super Rápido CG. La televisora local Telecristal alababa, en septiembre pasado, que la mipyme de González Parra era "hoy líder indiscutible en la importación de productos de primera necesidad en la zona oriental del país".

El medio detallaba el contenido de los numerosos contenedores que llegaron hasta el local al cierre del mes de agosto: "surtidos de pollo, picadillo, detergente, aceite, confituras, y otras variedades". El reporte catalogaba la labor del emprendedor como "una eficaz gestión de negocios con naciones como Estados Unidos, Panamá, España y Polonia; además de empresas de otros países con quien mantiene alianzas comerciales".

Para Telecristal era loable que entre los clientes del negocio privado estuvieran también entidades estatales como la industria del níquel, cadenas hoteleras y locales de comercio y gastronomía, incluso la corporación Cimex, la misma que durante años no invirtió un centavo en reparar la carretera de San Rafael, que ahora pasa, impecable, frente a la empresa de González Parra.

