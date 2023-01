"Que me encierren si van a ser felices con eso", escribe un redactor de 'La Joven Cuba'

Jorge Fernández Era, escritor y colaborador de la revista digital La Joven Cuba, citado para una "entrevista" con la Seguridad del Estado para este lunes en La Habana, presentó una reclamación de nulidad por violación de la Ley de Procedimiento Penal y no acudió al encuentro.

El redactor se ha acogido a la misma vía que la profesora Alina Bárbara López Hernández, coordinadora de la misma publicación, a la que la Fiscalía de Matanzas dio la razón el pasado octubre en una situación similar.

Fernández Era contó ayer en su perfil de Facebook el choque verbal que mantuvo el pasado viernes con el primer teniente Manuel Fernández García, quien lo llamó desde la calle al pie del edificio en que vive, en Santos Suárez (La Habana) cuando acababa de terminar la columna de humor que firma en La Joven Cuba los domingos y le indicó que ahora era él quien "atiende" la publicación.

"Eso nada tiene que ver", le responde el agente. "Lo dices tú, y yo como ciudadano tengo derecho a dudar", replicó Fernández

"Me entrega el papelito, tan chapucero que no disimula un número escrito sobre otro que le da cierto aire de 'resuelve con ese, que no hay modelos para tanto'", relata el periodista sobre el momento en que el oficial le entregó una citación para el lunes. Fernández le confirma que están claros tanto la fecha como el horario, pero discrepa sobre el lugar de la cita, por ser en un municipio distinto al de su residencia (Plaza de la Revolución).

"Eso nada tiene que ver", le responde el agente. "Lo dices tú, y yo como ciudadano tengo derecho a dudar", replicó Fernández, que hace notar cómo molestó al teniente su observación.

El colaborador señala que el oficial le recordó expresamente que no se inspirase en el caso de Alina Bárbara López Hernández advirtiéndole de que "Matanzas no es La Habana" y le aseguró que en aquel caso se violaron las leyes. "¿Y cuántos han sido procesados judicialmente por ello?", replicó, según su relato, Fernández, que insiste en el nulo sentido del humor con que el teniente acogía sus comentarios.

El escritor acudió este lunes a la Fiscalía de La Habana a presentar una reclamación para pedir la nulidad del acto y anunció que no iría por su propio pie a la oficina de Zapata y C para ser interrogado. "Ya bastante malo que está el transporte", bromeaba.

Fernández se pregunta por qué si la Revolución tiene el respaldo mayoritario de la élite intelectual no se pueden sentar para mantener una discusión civilizada con los "confundidos" y "descarriados" y en un lugar más adecuado que una estación policial. "¿Cómo puede denominarse 'de ideas' una batalla que no involucra a todo aquel que las posea, sino solo a los que dicen 'sí porque sí', 'sí pero no' y 'sí porque si digo no...'?", lamenta.

El escritor también reprocha que haya una presunta prensa digna de llamarse revolucionaria si nunca cuestiona las políticas del Gobierno "que deciden destinos, sueños y realizaciones personales y colectivas". Fernández también pide que se acuse a los colaboradores de La Joven Cuba de lo que quieran, pero que al menos, "tengan la decencia y el coraje de publicar sin tachaduras cualesquiera de nuestros artículos".

"¿Qué culpa tengo de nacer en un país tan divertido y con dirigentes tan simpáticos?"

Por último, en su alegato de la mañana del lunes, el colaborador ironizaba con el estilo de su escritura por ser sarcástica. "¿Qué culpa tengo de nacer en un país tan divertido y con dirigentes tan simpáticos? Que me citen, que me detengan, que me esposen, que me interroguen, que me encierren si van a ser felices con eso. Lo difícil será mutilar mi libertad de reír con el chiste de que guardaré silencio".

Horas más tarde, el escritor volvió a recurrir a la red social para tranquilizar a los muchos que se preocuparon por su situación y expuso que nadie le había molestado desde que puso la reclamación, aunque ahora está a la espera de la decisión de la Fiscalía, que tiene hasta 60 días para pronunciarse.

Fernández, que da las gracias a quienes lo han apoyado en estos días tensos, espera correr la misma suerte que la profesora y bromea sobre sus alternativas en caso de no prosperar su reclamo. Siempre quedará la alternativa de mudarme a la Atenas de Cuba, donde, a juzgar por su declaración, se viola impunemente la ley y las citaciones no son lo que antes. Quién quita que los matanceros hasta hayan declarado su independencia del resto del territorio nacional".

