Encuentran en Las Tunas el cuerpo de una mujer asesinada por un conocido

Yarenia García Mariné (izquierda) y Yadira González Gámez (derecha) fueron asesinadas este mayo en Las Tunas y Holguín, respectivamente.

Con los casos de Yarenia García Mariné y de Yadira González Gámez, suman 21 los feminicidios registrados en 2026

Madrid/El Observatorio de Género de Alas Tensas reportó este lunes dos nuevos feminicidios en Cuba, ocurridos en Las Tunas y Holguín, en una creciente escalada de la violencia machista en el país.

Yarenia García Mariné, de 36 años y residente en Palancón, en la provincia de Las Tunas se encontraba desaparecida desde el pasado 15 de mayo y fue hallada sin vida este lunes 18. El supuesto agresor, identificado por la plataforma feminista como un conocido de la víctima, ya fue arrestado.

En Facebook, el perfil oficialista Claridad Tunera señaló que García Mariné había salido de su domicilio en horas de la tarde del 15 de mayo y no había regresado. Sus familiares la buscaban desesperadamente desde entonces y habían difundido llamados en redes sociales para encontrarla. La publicación confirma también que las autoridades “con el apoyo de la población, permitieron dar captura al criminal que le arrebató la vida”.

Publicaciones en redes sociales aseguran que la víctima y su agresor se conocían desde la infancia. García Mariné era madre de un joven de 16 años.

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han confirmado 21 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026

Alas Tensas envió sus condolencias a su hijo adolescente, demás familiares y personas allegadas y reconoció públicamente a todas las personas que de una forma u otra apoyaron su búsqueda.

El observatorio también verificó el feminicidio de Yadira González Gámez, de 41 años, asesinada el 17 de mayo en el barrio rural Cañada de Melones, en el municipio de Gibara, en Holguín. Según Alas Tensas, también murió a manos de un conocido, quien ya se encuentra bajo custodia policial.

En redes sociales se ha reportado que el presunto agresor se entregó posteriormente a las autoridades. Otras publicaciones señalan además que la víctima y el criminal eran cercanos. González Gámez era madre de una joven de 24 años y un niño de 12. Familiares y vecinos la describieron como “una mujer muy querida en su comunidad”.

Alas Tensas también expresó sus condolencias “a sus dos hijos que la sobreviven, demás familiares y toda la comunidad que la llora en redes sociales”.

El observatorio reiteró la urgencia de protocolos efectivos para las desapariciones de personas en Cuba

El observatorio reiteró la urgencia de protocolos efectivos para las desapariciones de personas en Cuba, con énfasis especial en mujeres, niñas, niños y adolescentes, y pidió además “que cese ya la represión contra las familias y personas que apoyan las búsquedas con sus limitados recursos”.

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han confirmado 21 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. El caso más reciente documentado había sido el de Kirenia Casi Álvarez, de 32 años, asesinada por su ex pareja y padre de su bebé de solo cinco meses.

Aunque Alas Tensas ha reportado 25 homicidios en lo que va del año, la mayoría de ellos crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

El observatorio contabiliza además 17 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género. La organización mantiene también bajo investigación 12 posibles feminicidios ocurridos en 2025 y otros ocho casos reportados en 2026.

Según un informe difundido por la Cepal el pasado noviembre de 2025, Cuba fue el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina

Según un informe difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el pasado noviembre de 2025, Cuba fue el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina en 2024, un puesto que compartió con Puerto Rico y Bolivia, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Las cifras, no obstante, están calculadas con el dato oficial que las autoridades facilitaron, es decir: con los 76 casos que se juzgaron en los tribunales cubanos ese año, independientemente de cuándo se cometieran.