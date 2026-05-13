Una joven madre de 32 años es asesinada en plena calle por su ex pareja en La Habana

Testigos y personas cercanas aseguran que Kirenia Casi Álvarez fue agredida primero a golpes y luego con un arma blanca

La Habana/El observatorio Alas Tensas ha reportado este miércoles el tercer feminicidio en lo que va del mes. Kirenia Casi Álvarez, de 32 años, fue asesinada la mañana de este martes por su ex pareja y padre de su bebé de solo cinco meses, en plena vía pública del barrio de Párraga, en Arroyo Naranjo, La Habana.

Sobre el hecho, el comunicador Niover Licea reportó, basado en testimonios de vecinos, que el ataque fue entre las 8 y 9 de la mañana en la calle San Agustín, entre Cervantes y Estrella. “Testigos y personas cercanas aseguran que Kirenia habría sido agredida primero a golpes y posteriormente atacada con un arma blanca”. Los testigos identificaron al atacante como un panadero “ampliamente conocido en la comunidad”.

En tanto, Alas Tensas reportó, con sus propias fuentes, que “varias personas intentaron ayudar a la joven”. Una de ellas “incluso fue lesionada”, agregó el observatorio. En cuanto a Casi Álvarez, quien también era madre de un menor de seis años, fue trasladada al Hospital Julio Trigo López, donde murió en el quirófano, según las verificaciones realizadas por la ONG.

Casi Álvarez, quien también era madre de un menor de seis años, fue trasladada al Hospital Julio Trigo López

Alas Tensas detalló que la mujer es la tercera madre víctima de feminicidio en lo que va de 2026 que tenía un bebé lactante. Los otros casos son los de Marian Pino Martínez y Mariolis López Silio, ambos ocurridos en abril pasado, el segundo mes con más asesinatos de mujeres por violencia machista en el país, con seis. Enero es, hasta ahora, el que registró más casos, con siete.

Alas Tensas informó además que investiga 12 posibles feminicidios, así como cinco intentos de feminicidio en lo que va del año, lo que, de confirmarse, podría disparar las cifras.

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han confirmado 19 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. El caso más reciente documentado había sido el de Yurelis Puente Naranjo, de 44 años de edad, quien fue asesinada en su hogar el pasado 8 de mayo, en Juraguá (municipio de Abreus, Cienfuegos), presuntamente a manos de su ex esposo.

En su reporte de ese entonces, el observatorio condenó “la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en Cuba, especialmente en el ámbito de las relaciones y ex parejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con altos niveles de brutalidad”.

El observatorio condenó “la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en Cuba, especialmente en el ámbito de las relaciones y ex parejas”

Aunque Alas Tensas ha reportado 23 homicidios en lo que va del año, la mayoría de ellos crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

De acuerdo con un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas, el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.