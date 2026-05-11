Una mujer es asesinada en su hogar de Cienfuegos por su ex pareja

El 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado en Cuba fueron realizados por la pareja

Según el conteo de '14ymedio', se han registrado 18 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026

La Habana/El observatorio Alas Tensas ha reportado este lunes un nuevo feminicidio, el segundo de mayo. Yurelis Puente Naranjo, de 44 años de edad, fue asesinada en su hogar el pasado 8 de mayo, en Juraguá (municipio de Abreus, Cienfuegos), presuntamente a manos de su ex esposo.

De acuerdo con el comunicador Niover Licea, el hecho ocurrió alrededor de las 10:30 de la noche y la mujer habría fallecido a causa de un desangramiento provocado por heridas en el cuello. Según vecinos del lugar, había “antecedentes violentos relacionados con el individuo”.

Al respecto, Alas Tensas informó que, según sus verificaciones realizadas con fuentes comunitarias, el agresor se entregó a la policía tras atacar a Yurelis Puente, quien deja una hija menor de edad. La organización hizo un llamado a la ciudadanía para completar la información sobre otros hijos.

El agresor se entregó a la policía tras atacar a Yurelis Puente, quien deja una hija menor de edad

En su reporte, el observatorio condenó “la persistencia de la violencia extrema contra las mujeres en Cuba, especialmente en el ámbito de las relaciones y ex parejas, donde continúan ocurriendo feminicidios con altos niveles de brutalidad”.

Asimismo, hizo hincapié en las consecuencias que estos hechos dejan en los menores de edad, familias y comunidades, “en un contexto marcado por la precariedad institucional, el silencio y la falta de protección efectiva para las víctimas”.

Alas Tensas informó además que investiga 12 posibles feminicidios, así como cinco intentos de feminicidio en lo que va del año, lo que, de confirmarse, podría disparar las cifras.

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han registrado 18 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. El caso más reciente documentado había sido el de Gloria Almanza Céspedez, de 52 años, quien fue asesinada en su casa por su ex pareja el pasado 1 de mayo, en el barrio Los Mangos, en San Miguel del Padrón, La Habana.

Aunque Alas Tensas ha reportado 22 homicidios en lo que va del año, la mayoría de ellos crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

El observatorio ha alertado en mensajes previos sobre una “mayor incidencia” de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas

El observatorio ha alertado en mensajes previos sobre una “mayor incidencia” de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y ex parejas.

De acuerdo con un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas, el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.