Una maestra en una iglesia de La Habana, la primera víctima de feminicidio del mes en Cuba

La Habana/El observatorio Alas Tensas ha reportado este lunes el primer feminicidio del mes en Cuba. Gloria Almanza Céspedez, de 52 años, fue asesinada en su casa por su ex pareja el pasado 1 de mayo, en el barrio Los Mangos, en San Miguel del Padrón, La Habana.

El comunicador Niover Licea, que cita en su página de Facebook testimonios de residentes de la zona, explicó en un post este domingo que el hecho ocurrió en horas de la noche, cuando la ex pareja de la mujer la atacó con un arma blanca, lo que le provocó una herida mortal a la altura del pecho.

De acuerdo con el mismo reporte, vecinos aseguran que “no era la primera vez que el agresor ejercía violencia, ya que mantenía un historial de conductas abusivas en relaciones anteriores, incluyendo la agresión a otra mujer que trabajaba como maestra”.

Esa versión fue corroborada por Alas Tensas, que denunció que, “una vez más, se demuestra la ausencia de prevención por parte de la policía, ya que el agresor había sido denunciado por la víctima”.

“Una vez más, se demuestra la ausencia de prevención por parte de la policía”

Sobre el atacante, Licea informó que “en las últimas horas, se confirmó que se entregó a las autoridades, por lo que ya se encuentra bajo custodia policial mientras avanzan las investigaciones”.

Gloria Almanza, madre de dos mujeres jóvenes, era maestra en una iglesia de la comunidad, informó la ONG, que alertó “sobre el alza de intentos de feminicidios en lo que va del año”. También documentó que hay “un caso doloroso de una adolescente fallecida en condiciones no esclarecidas, del que se necesita acceso al informe de investigación”.

En su mensaje, Alas Tensas informó que están en investigación otros 12 casos de posibles feminicidios, que, de confirmarse, elevaría considerablemente la cifra.

Según el registro de 14ymedio, con este caso, en total se han registrado 17 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. El caso más reciente documentado había sido el de Mariolis López Silio, de 37 años, quien fue atacada por su ex pareja a “tiro limpio en la cuadra, tipo 10 u 11 de la noche” el pasado 24 de abril, según un familiar de la mujer que habló bajo anonimato con este medio.

Hay una “mayor incidencia” de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas

Aunque Alas Tensas ha reportado 21 fallecimientos en lo que va del año, la mayoría de ellas crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

El observatorio ha alertado en mensjaes previos sobre una “mayor incidencia” de los feminicidios cometidos en las viviendas de las víctimas por parte de sus parejas y ex parejas.

De acuerdo con un análisis por tipología de los feminicidios verificados en 2025 por Alas Tensas, el 83,3% de los asesinatos registrados el año pasado fueron realizados por la pareja. “Se confirma la persistencia de la violencia de género en el ámbito de las relaciones afectivas como principal escenario de riesgo”, indica.

Asimismo, expone que “la marcada concentración de feminicidios de pareja y ex pareja indica que el hogar y las relaciones íntimas continúan siendo espacios de alta vulnerabilidad, en un contexto donde persisten relaciones desiguales de poder y donde los mecanismos institucionales de prevención, protección y atención resultan insuficientes o inexistentes”.