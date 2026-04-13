Una educadora, madre de dos niñas, nuevo feminicidio en Matanzas

Es la tercera muerte violenta de una mujer reportada en apenas 30 horas por las ONG

La Habana/Los observatorios independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba informaron este lunes de un nuevo feminicidio, el tercero reportado en apenas 30 horas por las ONG. Se trata de la joven Marian Pino Martínez, de 23 años, quien fue asesinada por su ex pareja en su hogar en San Bernardo, Jagüey Grande, Matanzas, el pasado 10 de abril.

De acuerdo con las organizaciones, la mujer, madre de dos niñas, una de cuatro años y otra de meses, trabajaba como educadora de la primera infancia.

Pese a que el caso fue mencionado por páginas como La Tijera o Nio reportando un crimen, no existen detalles de la muerte, aunque se informó que el sepelio de la joven fue el pasado sábado en la mañana.

En su mensaje, las ONG alertaron “sobre una nueva tendencia revictimizante en las redes sociales sobre Cuba hacia las mujeres en el ciclo de la violencia machista”. Señalaron que “existen estudios suficientes que explican por qué (las mujeres) regresan con el agresor y cómo es imposible de salir del ciclo sin ayuda especializada ni un protocolo de justicia para este problema específico”.

El caso se informó apenas un día después de las muertes reportadas este domingo por las mismas plataformas

El caso se informó apenas un día después de las muertes reportadas este domingo por las mismas plataformas. Ambas se registraron el 7 de abril. Una de las víctimas es Maylén Fernández Soriano, de 26 años, asesinada por su pareja en su vivienda del poblado de San Juan, en el municipio Jesús Menéndez, en Las Tunas. El crimen ocurrió en presencia del hijo en común de la pareja, un elemento que agrava el impacto de la violencia, según señalan ambos observatorios.

Ese mismo día, en la comunidad Las Maravillas, en San Juan y Martínez, Pinar del Río, murió Yarisleidis Saavedra Hernández, también de 26 años. La joven intentaba proteger a su madre de la agresión de su papá, quien posteriormente se suicidó. La causa del fallecimiento fue un shock hipovolémico y el caso ha sido clasificado como “feminicidio familiar”, lo que –de acuerdo con Alas Tensas– “pone en evidencia que la violencia de género no se limita a las relaciones de pareja y puede suceder dentro del propio entorno familiar”.

Aunque Alas Tensas ha reportado 16 feminicidios en lo que va del año, la mayoría de ellas en crímenes de pareja, algunas muertes se han registrado en distintas circunstancias, como la de Yarisleidis Saavedra Hernández o la de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo, lo que ha llevado a 14ymedio a registrar 12 muertes por violencia machista en la Isla.

En lo que va de 2026, Alas Tensas también ha registrado nueve intentos de asesinato contra mujeres, y mantiene bajo investigación otros posibles siete.

En lo que va de 2026, Alas Tensas también ha registrado nueve intentos de asesinato contra mujeres

La violencia alcanza también a menores de edad. Apenas el mes pasado, en solo una semana, dos niñas, de 7 y 14 años, fueron asesinadas con violencia, incluyendo abuso sexual. El primer caso fue el de Gabriela Herrera Rodríguez, ocurrido el 7 de marzo en el Reparto Bahía, en Habana del Este. Según los testimonios recopilados en redes sociales, la menor salió de su casa al atardecer con la intención de hacer un mandado en la misma cuadra.

A ver que no regresaba, su madre movilizó a familiares y vecinos, quienes organizaron una búsqueda hasta que, horas más tarde, por la noche, su cuerpo fue encontrado con signos de “extrema violencia y lesiones de otra índole” en el patio del supuesto agresor, el cual ya fue apresado en Guanabacoa, aseguró la plataforma.

El segundo fue el de Katherine Cruz Aguilera, una adolescente de 14 años, presuntamente violada por su padrastro antes del crimen, por el que, según algunos testimonios, se encuentra detenido. La agresión se produjo el 14 de marzo, en el barrio La Caldosa, en El Cornito, en Las Tunas.

“Finalmente fue hallada oculta dentro de sacos que se encontraban en la casa”

Días antes, el comunicador Niover Licea divulgó los primeros rumores del caso, que en un inicio fue reportado como desaparición. “Finalmente fue hallada oculta dentro de sacos que se encontraban en la casa”. Además, indicó, según testimonios de vecinos, “la menor habría sido víctima de una agresión extremadamente violenta”, que concluyó con un apuñalamiento múltiple.

Al respecto, las ONG alertaron por “la dura situación que atraviesan las infancias, adolescencias y personas adultas mayores en el contexto actual de crisis humanitaria en Cuba, que se evidencia también en los feminicidios”.