Una encuesta independiente busca medir la opinión política de los cubanos

El sondeo, presentado por ‘El Toque’, intenta captar la diversidad de posiciones dentro y fuera de la Isla en un momento clave

La Habana/El medio independiente El Toque lanzó esta semana una encuesta dirigida a cubanos dentro y fuera de la Isla para medir opiniones sobre la situación política y social del país, en un momento marcado por el desgaste del Gobierno, las conversaciones entre La Habana y Washington y las amenazas de una mayor presión estadounidense sobre el régimen.

La iniciativa, impulsada por una alianza de más de 20 medios independientes, creadores de contenido y actores de la sociedad civil, está coordinada por periodistas y científicos sociales. Sus promotores aseguran que los datos agregados serán publicados para que puedan ser examinados de forma independiente.

El sondeo, con 32 preguntas, busca recoger criterios sobre temas sensibles como la legitimidad del sistema político, el papel de los principales actores nacionales, el embargo estadounidense, el sector privado, la emigración, los liderazgos y las posibles salidas a la crisis cubana. A diferencia de las consultas informales que circulan en redes sociales, la encuesta declara aplicar mecanismos para evitar respuestas duplicadas, proteger el anonimato y organizar los datos para un análisis posterior.

Las declaraciones de Miguel Díaz-Canel provocaron una avalancha de sondeos en Facebook, X y otras plataformas

La consulta aparece después de las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel en una entrevista con NBC News, en la que rechazó la posibilidad de abandonar el poder. “Renunciar no forma parte de nuestro vocabulario”, afirmó el mandatario. También sostuvo: “Si el pueblo cubano entiende que soy incapaz... que no los represento, ése es el que tiene que decidir si yo debo seguir en la dirección”.

Sus palabras provocaron una avalancha de sondeos en Facebook, X y otras plataformas. Aunque esas votaciones no tienen rigor metodológico, sus resultados han mostrado de forma reiterada un rechazo mayoritario hacia la gestión del mandatario.

La propuesta de 'El Toque' introduce una herramienta con mayor rigor y ambición

En ese contexto, El Toque intenta ofrecer una medición más estructurada de un malestar que hasta ahora se ha expresado de forma dispersa en el espacio digital. El valor del ejercicio no está solo en sus resultados futuros, sino también en su intento de llenar un vacío. En Cuba, medir la opinión política fuera de las estructuras oficiales sigue siendo una práctica difícil, expuesta a la desconfianza, el miedo y las limitaciones de conectividad.

No todos los cubanos tienen igual acceso a internet ni la misma disposición a responder preguntas políticas. Sin embargo, frente al ruido de las redes y la ausencia de datos públicos confiables, la propuesta de El Toque introduce una herramienta con mayor rigor y ambición.

El proyecto aspira a alcanzar unas 10.000 respuestas antes del 1 de mayo. A la espera de sus resultados, el sondeo se perfila como un termómetro relevante para tomar la temperatura de un país donde el descontento ya no solo se expresa en conversaciones privadas.