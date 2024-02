"Aquí hemos enterrado el dinero del país", dice Díaz-Canel en Ciego de Ávila

Una semana después de que su gira se viera interrumpida por la caída en desgracia del ex ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, Miguel Díaz-Canel reanudó sus viajes a las provincias de la Isla. En su visita este jueves a Ciego de Ávila, sin embargo, las intenciones del régimen dieron un vuelco: "En el recorrido anterior visitamos experiencias exitosas en todo el país. Ahora vamos a lugares donde las cosas no funcionan tan bien para, entre todos, buscar soluciones", dijo el mandatario en su cuenta de X.

Un extenso artículo publicado por Cubadebate sigue la estela de regaños del presidente por el municipio de Ciro Redondo. Primero, el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos de la empresa azucarera del municipio, "un proyecto de largo aliento fomentado por Fidel décadas atrás", y que ha tenido un duro comienzo este año.

Según explicaron los dirigentes a la comitiva de Díaz-Canel y Roberto Morales Ojeda –secretario del Comité Central del Partido–, la empresa dedicada a criar larvas y fabricar productos para combatir plagas en los cultivos enfrenta desde inicios de año una grave escasez de materias primas esenciales como la cera y la miel de abeja.

Con la "intervención del Gobierno de la provincia", sin embargo, Azcuba entregó la materia prima suficiente para que la empresa trabaje

"El pasado año pusieron a disposición de sus clientes más de cuatro millones de especímenes para el combate a las plagas, pero la falta de insumos en enero e inicios de febrero de este año los han obligado a reducir la oferta a apenas 100.000 larvas, menos de un tercio de lo que produjeron mensualmente en 2023", resume el diario. La encargada de entregar los productos es la estatal Azcuba a través de sus contratos con proveedores de la provincia, pero hasta ahora no daba respuestas claras sobre el suministro.

Con la "intervención del Gobierno de la provincia", sin embargo, Azcuba entregó la materia prima suficiente para que la empresa trabaje por los próximos seis meses, lo que ha permitido al régimen, nuevamente, afianzar la idea de que las órdenes correctas se dan desde el Gobierno, pero a nivel regional no se cumplen, por lo que no son ellos los culpables de la debacle económica. El reciente desmoronamiento de las cabezas de los Ministerios de Economía y Alimentación, no obstante, dicen lo contrario.

"Así no se trabaja, así no vamos a ir adelante", aseguró Diaz-Canel, que señaló la situación de la industria como un ejemplo de "complacencia", "pasividad" y "burocracia" de los directivos, cuando deberían buscar soluciones alternativas por su cuenta. ¿Cuáles? El mandatario no dijo.

Situaciones similares ocurrieron en la bioeléctrica del municipio –de administración mixta entre China y Cuba–, que debe generar energía para el funcionamiento del central azucarero Ciro Redondo, "el más moderno del país" y en el que el Estado, asegura Cubadebate, ha invertido sumas millonarias, al igual que en la planta, que desde 2020 "no ha logrado mantener estabilidad en su funcionamiento".

"Me cuesta mucho trabajo comprender por qué en más de tres años una inversión como esta no tiene resultados", cuestionó el mandatario y pidió a las partes cubana y china buscar soluciones. "Aquí hemos enterrado el dinero del país", sentenció, y llamó a los directivos de la bioeléctrica a seguir los pasos del central que, pese a que no ha podido en la práctica sumarse a la zafra, mantiene sus campos cultivados y nutre la producción de otras fábricas.

La fábrica de torula (especie de levadura), así como la producción de hielo y bioestimulantes para los cultivos también sufren la ineficiencia de la bioeléctrica

La fábrica de torula (especie de levadura), así como la producción de hielo y bioestimulantes para los cultivos también sufren la ineficiencia de la bioeléctrica, lamentó la comitiva. "El presidente cubano indagó con los responsables de la UEB y la empresa sobre alternativas (...) para salir del letargo. Pero no tuvo respuestas contundentes de directivos y especialistas", asevera el diario.

Por último, la visita al policlínico local y una reunión con pobladores del municipio dieron a Díaz-Canel la oportunidad perfecta para exponer la nueva postura del régimen ya empleada en décadas pasadas por Fidel Castro: recurrir a la "falta de iniciativas" locales como causante de todos los males financieros de la Isla. El plan para encaminar la economía, añadió, será visitar cada mes un municipio de cada provincia para "ayudar a solucionar problemas y también a socializar experiencias".

"Creo que esta combinación entre reconocer lo que funciona mal y puede superarse, sobre todo el papel que le toca a los colectivos en cada lugar (...), nos puede llevar a un camino donde, por nosotros mismos, por nuestro talento y con nuestro esfuerzo, podamos superar los problemas", dijo el mandatario, que insistió en otra excusa común: el embargo.

"¿Por qué unos, con bloqueo, tienen resultados y porque otros, con bloqueo, no lo logran?", la respuesta, asegura el presidente, está en su consabida consigna: "resistencia creativa".

