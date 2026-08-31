Su entorno confirma que el director artístico Juan Carlos Pérez fue asesinado en Ciego de Ávila

Testigos señalan que algunos objetos fueron robados de la vivienda de Juan Carlos Pérez

Una ola de violencia azota el país, con un récord de 37 homicidios en el mes de julio

La Habana/El director artístico Juan Carlos Pérez fue asesinado en su casa en Ciego de Ávila, reportó el comunicador Niover Licea en redes sociales este domingo, hecho que fue confirmado por el entorno de la víctima y la comunidad artística de la provincia. De acuerdo con el reporte, el cuerpo de Pérez fue hallado el sábado dentro de un tanque de agua de su apartamento.

Según los testimonios, la ausencia de Juan Carlos comenzó a preocupar a familiares y allegados. Por ello, su hermano fue a buscarlo a su domicilio, en el edificio 1 de la calle Simón Reyes, entre Bembeta y Eduardo Mármol, mientras que un vecino, al observar el interior de la vivienda a través de una ventana, notó que el apartamento se encontraba desordenado.

Ya dentro de la vivienda fue hallada “una cantidad considerable de detergente esparcida por el suelo del apartamento”. Algunos residentes señalaron que podría haberse utilizado para eliminar rastros, pero no existe hasta ahora información oficial. Momentos después fue hallado el cuerpo.

Se informó sobre la sustracción de pertenencias de la víctima, pero se desconoce qué objetos han desaparecido

También se informó sobre la sustracción de pertenencias de la víctima, pero se desconoce qué objetos han desaparecido y si un eventual robo estuvo relacionado con el móvil del crimen.

El informe no precisa cómo fue asesinado Pérez ni el momento exacto de su muerte, o si hubo señales de entrada forzada ni la detención de sospechosos.

La versión de que se trató de un asesinato aparece reiteradamente en publicaciones de personas que conocían a Pérez.

La página Artes Escénicas Ciego de Ávila señaló que “su paso por la cultura avileña deja una huella imborrable. Juan Carlos dedicó su vida con pasión, rigor y absoluta entrega al arte de las tablas, impulsando proyectos que enriquecieron el panorama escénico de la provincia y guiando a creadores y técnicos con su visión, generosidad y sensibilidad. Su creatividad incansable y su amor por los escenarios transformaron cada espacio que tocó en un faro de expresión, identidad y dignidad artística para Ciego de Ávila”.

El artista Alexey Fajardo López, quien lo describió como amigo, maestro y su “director artístico estrella”, dijo en un post en Facebook que el director artístico fue la primera persona que confió en él para “subir a las tablas del Teatro Principal”.

“No entiendo que la vida sea tan injusta. Tú que eras solo bondad. Que vivías lleno de sueños por hacer que el arte avileño brillara bien alto”

“No entiendo que la vida sea tan injusta. Tú que eras solo bondad. Que vivías lleno de sueños por hacer que el arte avileño brillara bien alto”, agregó.

También Salamandra Ballester recordó la ayuda que recibió de Pérez. “Cuánto siento esto, amigo mío. Nunca olvidaré tu mano en el 2000, tu esposa y sus clases de ballet”. Al referirse a su muerte, lamentó perder a otra amistad “en las mismas circunstancias”.

Otros profesionales destacaron el trabajo del hombre como docente. La intérprete Josefina Carbonell Sorí agradeció lo que aportó a los eventos musicales y lo calificó como “un maestro”, mientras que Héctor Luis de Posada aseguró haber trabajado con él “incontables veces” y lo recordó como un profesional respetuoso.

“Maestro, a usted le debemos mucho de lo que hemos logrado artistas del movimiento aficionado y profesional. Gracias, maestro, por existir en nuestras vidas”, agregó otros discípulo, Richard Sarrion.

Sobre el caso, la prensa oficial no ha escrito una sola línea ni las autoridades se han pronunciado.

Sobre el caso, la prensa oficial no ha escrito una sola línea ni las autoridades se han pronunciado

En uno de sus últimos posts, Juan Carlos Pérez escribió una crítica al poder: “Si la vida no te sonríe, sonreírle a la vida es salud. Con estos tiempos tan convulsos llenos de maldades, mentiras, injusticias, guerras por ambición de todo tipo, los poderosos siempre pensando solo en ellos, sin importar sus pueblos y sus sufrimientos”.

Su muerte se suma a la ola de homicidios que se han registrado en el país y que marcaron un récord en julio, de acuerdo con el más reciente informe mensual del centro de asesoría legal Cubalex. Según su registro, hubo al menos 37 asesinatos en la Isla el mes pasado, más de uno al día en promedio, la cifra mensual más alta desde que la organización comenzó a registrar estos hechos hace cuatro años. Entre esos crímenes se documentaron nueve feminicidios.

Además, en total, la organización contabilizó 168 hechos de violencia e inseguridad ciudadana durante el mes. La mayoría de los casos correspondieron a robos y asaltos con machetes o armas de fuego, dirigidos principalmente contra personas en vehículos y para sustraer equipos de generación eléctrica.