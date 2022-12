La escasez de leche llega a Sancti Spíritus, única provincia cubana donde no faltó en 2022

La única provincia cubana en la que no había faltado la leche durante 2022 no ha podido cerrar el año ostentando tal logro. Los rumores de que Sancti Spíritus iba a retirar el producto de las dietas médicas han sido desmentidos por la prensa oficial que, no obstante, confirma que en los últimos días no se ha podido distribuir en varios municipios y habrá que dejar de utilizarla en algunos derivados para garantizar la indispensable.

"Es cierto que faltó leche para cubrir la totalidad de la demanda en dos o tres días, pero en las próximas jornadas recuperaremos ese atraso. Ya iniciamos una estrategia que incluye dejar de elaborar otros surtidos en la minindustria de La Sierpe y en la fábrica de Mérida para enviar toda esa leche a la industria espirituana", dijo a Escambray Alberto Cañizares Rodríguez, director general de la Empresa Provincial de Productos Lácteos Río Zaza.

Según el diario oficialista de la provincia, solo para cubrir las dietas médicas y la destinada al consumo infantil se necesitan 20.000 litros cada día, de los que han faltado 5.000. La Delegación de la Agricultura y las empresas del sector han comenzado un "programa de intercambio con los productores" que implica visitarlos, incluidos aquellos que "ya cumplieron su plan de entrega de leche y que por derecho propio pueden hacer uso del excedente" para negociar un extra.

Además, los que no han entregado la acordada por contrato también tendrán su encuentro con los funcionarios del sector.

La situación de escasez afecta a los municipios de Sancti Spíritus, Trinidad y parte de Cabaiguán, mientras, afirman, el resto de territorios se abastecen directamente desde las bases productivas.

Cañizares Rodríguez contó que en Sancti Spíritus –donde hasta ahora no había problemas para consumir el producto fresco– no hay leche en polvo para suplir la de la canasta y el consumo social, y solo se dispone de provisiones para los niños de hasta 12 meses, ya que las importaciones han disminuido.

El directivo contó que se seguirán elaborando el queso fundido y el yogur de soya, ya que se dispone de la materia prima necesaria, y que mientras se soluciona la falta de leche fluida se garantizará la entrega de helado para el consumo social en el municipio de cabecera.

La indignación, mientras, recorre los municipios afectados. Las redes sociales se han llenado de mensajes en busca del producto perdido, sobre todo la leche en polvo, que ya se vende medio kilo a 500 pesos.

Pero las especulaciones siguen en la calle y muchos no se creen el desmentido oficial. "En mi bodega me informaron de que la leche de dieta no la van a dar más hasta nuevo aviso", asegura un usuario en redes.

Mientras, en el propio Escambray los lectores sostienen que las autoridades no son sinceras con la población. "Ese directivo no dijo toda la verdad, leche en polvo si tienen lo que no la quieren liberar para que la quieren entonces. Deberían hacer un análisis profundo las autoridades decisorias de la provincia y liberar la leche en polvo que tienen guardada", afirma un comentarista.

"Una vez más el Gobierno se queda sin informar oportunamente. Fueron los chóferes de los carros de leche los que 'informaron' suspender la entrega de las dietas", cuenta otro.

La nota no plantea ninguna hipótesis de por qué se está dando la situación actual. La pasada semana, el diario Invasor abordó un tema similar en Ciego de Ávila, donde la escasez de leche es crónica. Los directivos del sector revelaron que muchos productores, ante los impagos del Estado y el bajo precio que sacan por el producto y que no cubre ni los costos, han decidido que es preferible pagar la multa de 10 pesos por litro de leche no entregado y venderla en el mercado informal, donde pueden obtener hasta 100 pesos.

Otro comentarista del diario oficial se lamenta: "Qué pobreza y falta de recursos, no he visitado un país, por muy subdesarrollado que sea que tenga que inventar tanto para garantizar un vaso de leche a un porciento mínimo de su población, en cualquier parte ese producto se adquiere en un mercado común".

