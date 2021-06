Los vecinos difunden un video sobre la situación espantosa del "biplanta de la gomera"

Los vecinos del "biplanta de la gomera" han decidido dar un paso más allá para denunciar el deterioro de su edificio. Esta semana filmaron un video donde muestran el agua corriendo por sus paredes y denuncian la falta de acción de las autoridades. "En el país no hay cemento", les han respondido los funcionarios tras decenas de gestiones.

El edificio, con 10 viviendas agrupadas en dos plantas de cinco apartamentos cada una, se terminó de construir en 1997 como "medio básico" destinado a empleados de la Empresa de la Goma Conrado Piña. Localizado en el reparto La Lotería, del municipio habanero de Cotorro, el inmueble apenas ha recibido mantenimiento en más de dos décadas.

Tras años de trámites y reclamos en numerosas entidades estatales, esta semana los vecinos del biplanta decidieron denunciar su situación en las páginas de 14ymedio. Para completar el testimonio, Marlene Hernández -una de las residentes del inmueble- ha filmado también el avanzado estado de deterioro del techo, las lluvias que se filtran hacia los apartamentos, el moho y los pisos anegados.

Hernández entrevistó también a varios vecinos que detallaron las angustias cotidianas que les provoca el mal estado de la edificación

Hernández, graduada de derecho en la Universidad de La Habana, entrevistó también a varios vecinos que detallaron las angustias cotidianas que les provoca el mal estado de la edificación, especialmente en los meses de verano cuando las lluvias son más frecuentes. Ketty, una de las residentes en el edificio, es tajante: "No he podido dormir del dolor de garganta que tengo, debido a la humedad y el moho. Es terrible".

La mujer, que vive acompañada de su hija de diez años, describe la situación de su apartamento. "La filtración es mucha, arriba del baño y el agua cae por las lámparas". Ketty asegura que se han quejado "en todos los lados" y se han dirigido "a todos los canales oficiales". La respuesta que han recibido es que no hay cemento. "Mi niña llora mucho porque dice que el techo se va a caer".

En un estado también muy vulnerable se encuentra el apartamento de Sergio Pedroso de 74 años. "Vivo anegado en el agua y todo se me ha echado a perder. Vivo como un perro", explica el vecino que no cuenta con moneda libremente convertible (MLC) para comprar cemento en las tiendas en divisas. "Yo no tengo un medio ni para comer", concluye.

La única opción para conseguir cemento actualmente es el mercado informal, donde supera los 1.000 pesos la bolsa, o acudir a las tiendas en divisas donde cuesta 10 dólares y escasea. Desde 2018, el producto apenas aparece en las tiendas en pesos y está racionado en los rastros estatales para los damnificados de desastres naturales.

Sin embargo, el desabastecimiento de cemento no ha sido obstáculo para que el Gobierno cubano siga construyendo numerosos hoteles de lujo

Sin embargo, el desabastecimiento de cemento no ha sido obstáculo para que el Gobierno cubano siga construyendo numerosos hoteles de lujo a lo largo de la Isla, tampoco para erigir una inmensa bandera de hormigón frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en la llamada Tribuna Antiimperialista.

En el video sobre el "biplanta de la gomera'', la propia Marlene Hernández cuenta cómo viven al interior de su apartamento, con los muebles cubiertos, el piso lleno de agua y tres personas durmiendo en una sola cama para escapar de las constantes goteras. "Hemos escrito por más de cinco años a las instituciones de Vivienda, del Poder Popular, del Consejo de Estado y hasta del Partido Comunista".

"Las respuestas han sido burlescas", lamenta la mujer que lanza un pedido desesperado de ayuda a través de la filmación de un poco más de siete minutos. "Si las autoridades están viendo este video vamos a ver si buscan una solución de verdad y no sigan dando excusas", concluye Hernández y, a sus espaldas, una pared manchada por el agua le sirve de fondo.

