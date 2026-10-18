La escasez de electricidad en Cuba provoca una “guerra de circuitos”

La Habana/Cuando regresó la corriente, después de exactamente 37 horas y 19 minutos sin luz, en los edificios del circuito PZ15, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, se vivió una actividad frenética inusual para no haber dado ni las siete de la mañana de un domingo. Cada uno de los habitantes podía oír a su vecino montar la lavadora, encender los ventiladores y corretear para hacer todo lo que necesita electricidad.

Al anochecer del sábado, aquí y allá, desde esos inmuebles de estilo soviético como el que aloja a la Redacción de 14ymedio, llegaban los sonidos de los cacerolazos y gritos nítidos: “¡Queremos luz!”.

Según explicaron las autoridades, la última vez que la zona había tenido luz, ocurrió una rotura en el transformador principal que abastece el circuito. Justo después de la protesta, llegó un carro de la Unión Eléctrica (UNE) a intentar repararlo, algo que solo sucedió a primera hora de esta mañana.

La manifestación no era habitual en un barrio habitado mayoritariamente por funcionarios y oficialistas muy poco dado a las protestas. “La UNE cree que somos aguantones natos, pero todo tiene un límite”, afirma a este diario una vecina que, en la tarde de ayer, no tenía ni luz, ni agua, ni gas.

“Hasta cuándo es el descaro en Nuevo Vedado”, se pregunta una usuaria

En las redes, las críticas también se multiplican, si bien detrás de pseudónimos. “Hasta cuándo es el descaro en Nuevo Vedado”, se pregunta la usuaria yo27190610, que denuncia que mientras que en su demarcación y las circundantes solo tienen dos o tres horas de corriente al día, hay un circuito “priorizado” donde nunca se va la luz, justo en el que está un edificio de 12 plantas del Ministerio de las Fuerzas Armadas. Allí se encuentra también el llega y pon conocido como “favela de San Pedro e Hidalgo”, que provoca la máxima irritación: “No solo tenemos que dormir sin electricidad sino que tenemos que dormir con una música estridente saliente de la favela”, cuenta la misma fuente. “Hasta cuándo se va a permitir la indisciplina social. Hasta cuándo los beneficios para unos pocos y los demás aguantando como animales”.

El reproche ha alcanzado hasta las demarcaciones que tienen la suerte de tener un centro médico cerca y ha dado lugar a lo que se empieza a llamar popularmente como “guerra de los circuitos”. En Luyanó, las quejas de los residentes en circuitos que no eran el de “los hospitales”, el Clínico Quirúrgico Miguel Enríquez y el Ginecobstétrico Diez de Octubre (Hijas de Galicia), donde quitaban muy poco la corriente, surtieron efecto.

Una vecina del bloque beneficiado por los hospitales cuenta: “Antes, nosotros teníamos luz y ellos no, y llevan meses quejándose. Recogieron firmas, fueron al gobierno, y la cosa paró en que han repartido la miseria equitativamente, como acostumbran a hacer ellos, y ahora nos ponen una semana con luz a nosotros y una semana a ellos, y viceversa”. Con un problema adicional: “Lo malo es que cuando ellos no tienen, no tenemos internet tampoco, porque la antena de Etecsa está en ese circuito”.

El incendio del viernes producido en la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, fue la puntilla a la situación calamitosa de las centrales cubanas

Con todo, la capital puede considerarse privilegiada. En otras partes del país los apagones están rozando el límite imaginable y ni siquiera la prensa oficial oculta la situación. Así, en Matanzas, hay territorios donde los cortes eléctricos alcanzan casi las 70 horas, como Manuelito y Bolondrón. Tal y como informó TV Yumurí, el tiempo sin luz es de mínimo 39 horas seguidas, como sucede en la propia ciudad de Matanzas.

A modo de explicación, la televisión provincial dice que los lugares más remotos, cuando se disparan los circuitos hay que ir en persona para restablecerlos “porque tienen un sistema manual”. El “carro de guardia” no siempre está disponible con celeridad.

Para ayer, la Unión Eléctrica preveía una afectación de 2.072 megavatios (MW) para una demanda de 2.800 MW en el horario pico. Es decir, tan solo había un 26% de lo necesario.

El incendio del viernes producido en la termoeléctrica Ernesto Guevara de la Serna de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, fue la puntilla a la situación calamitosa de las centrales cubanas. La principal CTE del país, además, la Antonio Guiteras de Matanzas, sigue también averiada, aunque la prensa oficial augura su incorporación al sistema eléctrico nacional este mismo domingo.

A ello se refería un mensaje que está rodando en los grupos de WhatsApp del circuito PZ15, rebelde este sábado. Por el incendio, tampoco hay suficiente gas. “Al estar fuera de operación las termoeléctricas de Santa Cruz y Guiteras, la planta de Energas tiene que emplear al máximo su capacidad”, esgrimían. “Eso trae consigo un alto consumo de gas y la imposibilidad de entregar la presión necesaria en la salida de la planta, provocando baja entrega de gas natural a las plantas de Habana y Marianao”.

La situación se mantendrá así, advertían, “hasta tanto no se recupere un poco la zona occidental en cuanto a generación eléctrica”.