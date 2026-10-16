Grave incendio en la termoeléctrica cubana de Santa Cruz del Norte

Imágenes de la situación de la termoeléctrica a primera hora de la mañana de este viernes.

Madrid/La Unión Eléctrica de Cuba ha informado a primera hora de la mañana (6:55) de este viernes de un incendio "de grandes proporciones" en la unidad de la CTE Ernesto Guevara de la Serna, en de Santa Cruz del Norte, Mayabeque. Aunque el fuego ha sido controlado, según las autoridades cerca de las 9, la planta está fuera de línea.

La periodista Amparo Álvarez, directora de la emisora santacruceña La Voz del Litoral, expuso que no ha habido, "hasta el momento", pérdida de vidas humanas, ya que "se tomaron medidas urgentes para salvaguardar la integridad de los trabajadores".

Por el momento, se desconocen las causas que han provocado un siniestro que dejó una muy visible columna de humo negro alrededor del fuego, como se vio en las imágenes difundidas por el medio oficialista Radio Jaruco. En redes sociales, algunos vecinos alertaron del sonido de sirenas, que hicieron temer lo peor.

El cuerpo de bomberos de Santa Cruz del Norte, apoyado por otros equipos de salvamento, siguen a estas horas en el lugar, donde aunque persisten las llamas, se da por controlada la situación.

La empresa estatal adelantó que a las 6 de la mañana la disponibilidad solo era de 740 megavatios (MW), mientras la demanda ascendía a 2.260 MW. Para el horario de la media se prevé una afectación de 1.750 MW. Además, para la noche no se advierte mejoría, con la misma producción, pero la demanda en 2.900 MW, con lo que el déficit se acercará a los 2.200 MW.