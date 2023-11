"El estadio con las luces a tope y la gente sin poder cocinar", se quejan en Sancti Spíritus

Lejos de traer alegrías, la racha de victorias de los Gallos de Sancti Spíritus durante la II Liga Élite de Béisbol ha generado una polémica entre los aficionados. Si bien una parte de los espirituanos aplaude los encuentros del deporte nacional y asegura que son un respiro en medio de la actual crisis, otra ve con preocupación que los partidos se realicen de noche y con las luces encendidas. La elección, para quienes critican la iluminación artificial del estadio José Antonio Huelga, es sencilla: "Es preferible tener corriente a tener pelota".

Este domingo, el diario oficialista Escambray publicó un artículo en el que se hacía eco del debate. Ambos "bandos", argumentaba el periódico, tienen la razón, ya sea porque los juegos durante el día merman el desempeño de los atletas –que se fatigan bajo el sol– o porque, si juegan de noche, usan la corriente que podría aprovecharse mejor en los hogares espirituanos.

"Todos estamos aguantando apagones de horas y horas mientras el estadio permanece encendido", cuenta a 14ymedio José Daniel, un espirituano que confiesa que el tema ha sido motivo de discusión entre él y sus amigos. "A mí especialmente no me gusta el deporte, pero incluso si me gustara y fuera a los partidos me parece un despropósito que la gente no pueda cocinar porque no hay corriente y en el estadio estén las luces a tope", esgrime.

Según datos ofrecidos a Escambray por directivos de la Unión Eléctrica y el Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder), el consumo total de las luces, la pizarra y los servicios internos del estadio José Antonio Huelga, durante cinco horas, equivale a dos megavatios. "Es similar al empleado por unas ocho viviendas en un mes", calculan los funcionarios.

El diario provincial reconoce que los datos podrían ser la gota que colme el vaso pero –insiste– los 28.000 espectadores que han asistido al recinto espirituano en los ocho partidos de la Liga, más el resto que la sigue en Televisión Cubana, equilibra la balanza.

En la calle, no obstante, la percepción es otra. "Yo no he escuchado comentarios positivos sobre los juegos nocturnos. Incluso los que disfrutan de la pelota piensan que podrían hacerse los partidos de día", cuenta José Daniel.

"Es verdad que la gente, cuando hay apagones, se viste y se va para el estadio, pero la mayoría no entra. Muchos se quedan fuera porque hay luz y en la explanada corre el aire y uno puede sentarse", explica. El resto de la ciudad, asegura, está apagada, "excepto el circuito del hospital, donde nunca se va la corriente".

"No es solo cuestión de tener prioridades y decidir entre el juego o la luz", señala el espirituano. "El problema es que Sancti Spíritus está a oscuras. De noche solo se ve el estadio y algunas casas, porque incluso desconectaron el alumbrado público".

"No sé qué tanto importa el juego o qué tan importante es atraer a la gente cuando las personas no quieren salir de noche por miedo a que los asalten en un callejón oscuro. ¿Tanto afectará a los peloteros jugar de día? En cualquier caso, yo prefiero tener luz", asevera.

Escambray, que sopesa los mismos argumentos que José Daniel, no tiene tan clara la respuesta. "Los problemas esenciales y estructurales que padece nuestra pelota no se resuelven solo jugando de día o de noche", resalta el periódico. Una opción sería suspender los juegos hasta que el país viva "mejores momentos", pero eso, reconoce Escambray, "no se sabe hasta cuándo pueda ser".

