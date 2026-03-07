Estados Unidos crea un grupo para estudiar imputar penalmente a los líderes cubanos

Trump dijo este jueves que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel" después del operativo de enero en Venezuela que se saldó con la captura de Nicolás Maduro.

Los delitos alrededor de los que analizan presentar cargos criminales están relacionados con narcotráfico, inmigración o violencia

Madrid/El Gobierno de Donald Trump está estudiando la manera de presentar cargos criminales contra líderes del Gobierno y el Partido Comunista de Cuba (PCC), según publicaron este viernes varios medios estadounidenses. Para ello, ha creado un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia, que, dice The Washington Post, podría ser "un paso significativo" en la iniciativa de la actual Administración de Estados Unidos "para derrocar al régimen".

Al grupo se integrarán, indica el Post con fuente en un funcionario conocedor del tema, empleados de diferentes agencias gubernamentales, incluido el Departamento del Tesoro, lo cual para el diario de Wapodría significar, pque Trump esté considerando imponer más sanciones contra Cuba. The Wall Street Journal añade que también se incluirán agentes del FBI y la Administración de Control de Drogas (DEA).

Según las fuentes de NBC, los delitos alrededor de los que analizan abrir procesos penales están relacionados con narcotráfico, inmigración o violencia. Cargos de narcoterrorismo son, justamente, los que utilizó EE UU para capturar y deponer, el pasado 3 de enero, al mandatario de Venezuela Nicolás Maduro, en una operación militar en Caracas que derivó en el enjuiciamiento del venezolano en Nueva York y la imposición de Delcy Rodríguez al frente de un Gobierno interino bajo tutela de Trump.

Un fiscal federal de Florida también está trabajando para presentar acusaciones criminales contra altos funcionarios del régimen cubano

Al mismo tiempo, un fiscal federal de Florida también está trabajando para presentar acusaciones criminales contra altos funcionarios del régimen cubano, de acuerdo con el Wall Street Journal. Es algo de lo que también se hace eco el Washington Post, que recoge las impresiones de varios ex fiscales de la Fiscalía Federal de Miami. A estos no les sorprende que la oficina lidere una iniciativa centrada específicamente en los procesos judiciales relacionados con Cuba. "La oficina de Miami tiene una larga trayectoria en el manejo de casos de alto perfil relacionados con irregularidades vinculadas al régimen cubano", dice el periódico.

Estas notas se publicaron el mismo día en que Donald Trump volvió a insistir ante los medios que Cuba "caerá muy pronto" y que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington.

Un día antes, el republicano advirtió que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

La caída de Cuba sería "la cereza del pastel" después del operativo de enero en Caracas

También dijo este jueves, en una entrevista con Politico, que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel" después del operativo de enero en Caracas. Trump ha puesto como ejemplo la colaboración "maravillosa" con el Gobierno interino de la chavista Decly Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del ex presidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo, y el propio Trump confirmó que Rubio se estaba encargando de las negociaciones "al más alto nivel".

El exilio cubano en Miami espera que, tras Maduro, Washington acuse a Raúl Castro por el asesinato en 1996 de cuatro pilotos del grupo Hermanos al Rescate que auxiliaban a balseros huidos de la isla.