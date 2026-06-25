Estados Unidos deporta a otros 96 cubanos a la Isla y tres quedan bajo investigación

El de este jueves es el sexto vuelo de deportación directa desde Estados Unidos a Cuba en lo que va de 2026.

Con esta operación ascienden a 740 los migrantes retornados a Cuba desde distintos países en lo que va de año

La Habana/Estados Unidos deportó este jueves a Cuba a 96 migrantes, tres de los cuales fueron trasladados a órganos de investigación por su presunta vinculación con delitos cometidos antes de abandonar la Isla, informó el Ministerio del Interior en una escueta nota. El grupo, integrado por 78 hombres y 18 mujeres, llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en un vuelo organizado en virtud de los acuerdos migratorios entre los dos países.

El comunicado no reveló la identidad de las tres personas investigadas ni precisó qué delitos se les atribuyen. La institución se limitó a señalar que eran presuntos autores de hechos delictivos cometidos antes de salir de Cuba, la misma fórmula utilizada en operaciones anteriores.

Con este vuelo asciende a 740 el número de migrantes cubanos retornados a la Isla durante los primeros seis meses de 2026, en 25 devoluciones organizadas desde distintos países de la región, según cifras oficiales.

Estados Unidos ha deportado directamente a La Habana a 666 cubanos durante el año

El dato no corresponde exclusivamente a deportaciones desde Estados Unidos. El último vuelo procedente de ese país había llegado el 21 de mayo con 76 migrantes, cuando el Gobierno contabilizaba 612 retornados en 18 operaciones desde varios territorios. Desde entonces, el total aumentó en 128 personas y siete operaciones. De ellas, 96 corresponden al avión llegado este jueves desde Estados Unidos, mientras que las autoridades no han precisado el origen ni las circunstancias de las restantes devoluciones.

El de este jueves es el sexto vuelo de deportación directa desde Estados Unidos a Cuba en lo que va de 2026. El primero llegó el 9 de febrero con 170 personas, después de que durante enero no se produjera ninguna operación de este tipo. Diez días después, otro avión trasladó a 116 cubanos. A ese vuelo le siguieron los del 19 de marzo, con 117 deportados; el 16 de abril, con 91; y el 21 de mayo, con 76.

Sumados los 96 pasajeros de este jueves, Estados Unidos ha deportado directamente a La Habana a 666 cubanos durante el año.

En febrero pasado, La Habana aceptó también la devolución de varios cubanos con antecedentes penales en Estados Unidos, algo que Washington presentó como un cambio respecto a la práctica anterior del régimen

En marzo, tres de los 117 retornados fueron trasladados a órganos de investigación. En abril ocurrió lo mismo con dos de los 91 pasajeros. Como ahora, las autoridades cubanas no ofrecieron sus nombres ni información posterior sobre los procesos abiertos en su contra.

Los vuelos regulares de deportación desde Estados Unidos se reanudaron en abril de 2023, después de haber permanecido suspendidos desde finales de 2020. En un principio trasladaban principalmente a cubanos declarados inadmisibles después de ser detenidos en la frontera con México, aunque posteriormente se incorporaron personas que llevaban años o décadas viviendo en territorio estadounidense.

En febrero pasado, La Habana aceptó también la devolución de varios cubanos con antecedentes penales en Estados Unidos, algo que Washington presentó como un cambio respecto a la práctica anterior del régimen, que durante años se había negado a recibir a determinados deportados.