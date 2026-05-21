Llegan a Cuba 76 migrantes irregulares deportados por Estados Unidos

La nota no ofreció detalles sobre si alguno fue detenido tras su llegada, como ha ocurrido en vuelos anteriores.

Con este vuelo, suman 612 los cubanos devueltos a la Isla en lo que va de año

La Habana/Cuba recibió este jueves un nuevo vuelo de deportación procedente de Estados Unidos con 76 migrantes irregulares, informó el Ministerio del Interior. El grupo, integrado por 66 hombres y 10 mujeres, llegó al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana “en cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales”, según la breve nota oficial.

Con esta operación, ascienden a 612 las personas retornadas a la Isla en los primeros cinco meses del año, en 18 operaciones realizadas desde distintos países de la región. La nota no ofreció detalles sobre el lugar de detención de los deportados, sus procesos migratorios en Estados Unidos ni si alguno fue detenido tras su llegada, como ha ocurrido en vuelos anteriores.

El comunicado se limitó a reiterar el discurso habitual de las autoridades cubanas sobre su “compromiso con una migración regular, segura y ordenada” y a advertir sobre “el peligro” que representan las salidas ilegales del país. La fórmula se ha repetido en casi todas las notas del Gobierno sobre estos retornos, sin aludir a las causas que empujan a decenas de miles de cubanos a abandonar la Isla.

El vuelo de este jueves confirma que Washington y La Habana mantienen activo el mecanismo de devoluciones, aunque el ritmo de las operaciones ha sido irregular en los últimos meses. En marzo, Cuba recibió a 117 deportados desde Estados Unidos, 89 hombres y 28 mujeres, en una operación que el Interior presentó también como parte de los acuerdos bilaterales. Entonces, tres de los retornados fueron enviados al órgano de investigación por ser presuntos autores de delitos antes de salir del país.

La continuidad de los vuelos ocurre en un contexto de mayor presión sobre los migrantes cubanos en Estados Unidos y de confrontación entre ambos países

En abril llegó otro avión con 91 migrantes, 76 hombres y 15 mujeres. Dos de ellos fueron derivados a las autoridades policiales por supuestos hechos delictivos cometidos antes de abandonar Cuba, según reportó entonces la prensa oficial. Con ese vuelo, el Gobierno contabilizaba 530 retornados en 14 operaciones durante 2026.

La cifra anunciada este jueves eleva el total a 612, lo que supone 82 personas más devueltas desde aquella operación de abril en cuatro nuevos retornos. Las autoridades cubanas no precisaron desde qué países procedieron las demás devoluciones.

Los vuelos de deportación desde territorio estadounidense fueron retomados en abril de 2023, después de haber permanecido suspendidos desde 2020. En principio, estaban dirigidos principalmente a cubanos considerados “inadmisibles” tras ser retenidos en la frontera con México, aunque el alcance de las operaciones se ha ampliado con el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

La continuidad de los vuelos ocurre en un contexto de mayor presión sobre los migrantes cubanos en Estados Unidos y de confrontación entre ambos países. Para el régimen cubano, estas operaciones sirven para reforzar su mensaje contra las salidas irregulares. Para miles de familias en la Isla, sin embargo, cada vuelo de retorno es también la confirmación del fracaso de un país que sigue empujando a sus ciudadanos a marcharse.