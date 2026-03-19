Detenidos al llegar este jueves a La Habana tres de los 117 deportados por EE UU a Cuba

La de este jueves es la segunda deportación de estas características desde territorio estadounidense en lo que va de año

La Habana/El vuelo de deportación llegado este jueves a Cuba procedente de Estados Unidos cumple el ritmo de uno al mes que llevaban este tipo de operaciones hasta finales del año pasado. Un total de 117 migrantes irregulares –89 hombres y 28 mujeres–, informó el Ministerio del Interior en sus redes sociales, llegaron al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana en un avión de Global X, la compañía estadounidense de vuelos chárter que normalmente hace este tipo de traslados.

Entre ellos, indica la breve nota oficial, hay tres personas “que fueron trasladadas al órgano de investigación por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país”. Con este vuelo, dice también el Ministerio, suman 427 cubanos retornados a la Isla en los primeros tres meses del año, en nueve operaciones desde distintos países de la región.

Con este vuelo, dice también el Ministerio, suman 427 cubanos retornados a la Isla en los primeros tres meses del año, en nueve operaciones desde distintos países de la región

La de este jueves es la segunda deportación de estas características desde EE UU en lo que va de año. El anterior vuelo se dio el pasado 9 de febrero, en un día inhabitual –lunes, pues era siempre en jueves– y luego de que en enero no se fletara ninguno. Ni Washington ni La Habana dieron explicaciones por esa ausencia, que coincidió con las tensiones entre ambos países tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En él iban 170 personas y, por primera vez admitidos por el régimen cubano, varios criminales detenidos en territorio estadounidense. Estos formaban parte de los 50 ciudadanos de la Isla que habían estado presos en Guantánamo.

El hecho de que fuera la primera vez que, según EE UU, el Gobierno de Cuba admitía a convictos en un vuelo de deportación levantó numerosas especulaciones sobre si el hecho fue negociado o fue una concesión de La Habana con el fin de acercar posturas en medio del cerco petrolero de Washington. Que el segundo vuelo de deportación del año ocurra un mes después parece indicar algún tipo de acuerdo al menos en este tema.

Los vuelos de repatriación se aprobaron en 2023, con Joe Biden como presidente, aunque la cantidad de devoluciones en 2025 (unas 1.500), con el republicano como presidente, sí fue mucho mayor que la de 2024 (cerca de 800).