Llega a La Habana el primer vuelo del año de deportados de EE UU con 170 migrantes cubanos

La Habana/Un total de 170 cubanos deportados llegaron este lunes al Aeropuerto José Martí de La Habana procedentes de Estados Unidos. Se trata del primer vuelo de deportación de este año, luego de que en enero no se fletara ninguno. Ni el Gobierno estadounidense ni el de la Isla han dado explicaciones por esa ausencia, que coincidió con las tensiones entre ambos países, luego de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

En un breve comunicado publicado en sus redes sociales, el Ministerio del Interior detalló que el grupo está integrado por 153 hombres y 17 mujeres. También dio a conocer que tres de ellos fueron detenidos “por encontrarse como presuntos comisores de hechos delictivos antes de salir del país”. El post iba ilustrado con la imagen de un avión de Global X, una compañía estadounidense de vuelos chárter, la misma que trasladó la semana pasada a los cubanos que estaban detenidos en la base naval de Guantánamo, y que fueron regresados a una prisión de Estados Unidos.

Pese a que la crisis en el país, que se ha profundizado en las últimas semanas, ha provocado la salida de miles de cubanos en los últimos años, las autoridades cubanas culminaron su escueto mensaje ratificando “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”, y alertando los “peligros y las condiciones de riesgo para la vida que representan las salidas ilegales del país”.

Las autoridades cubanas culminaron su escueto mensaje ratificando “su compromiso con una migración regular, segura y ordenada”

Este vuelo se registra casi dos meses después del último envío y en un día poco habitual a lo que se vivió el año pasado (el último jueves de cada mes). El más reciente había sido el 19 de diciembre, una semana antes de lo habitual, debido a que se cruzaba Navidad. Ese día llegaron a La Habana 128 migrantes irregulares. El grupo estaba compuesto por 106 hombres, 21 mujeres y un menor de edad, indicó en ese entonces el Ministerio del Interior.

Entre ellos iba Tomás Emilio Hernández Cruz, ex agente de la inteligencia cubana detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, tras descubrir que había ocultado su verdadero cargo dentro del Partido Comunista de la Isla en el proceso de obtención de la residencia en EE UU. Este diario ha acreditado que el ex funcionario, que se encontraba en el centro de detención de Broward, ya no figura en los registros de detención del ICE, señal de que fue devuelto a la Isla.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citadas por Café Fuerte, la administración de Donald Trump deportó el año pasado a 1.498 en 12 vuelos, lo que elevó a 4.883 el total de ciudadanos cubanos expulsados durante los dos mandatos del republicano, un récord que supera al registro de las Administraciones de Joe Biden (978), Barack Obama (341) y George W. Bush (416). En algunos casos, los cubanos han sido deportados hacia terceros países cuando la Isla se niega a recibirlos.

La administración de Donald Trump deportó el año pasado a 1.498 en 12 vuelos

Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean deportados de vuelta a la Isla. Los vuelos de deportación, que habían sido suspendidos en 2020, fueron retomados a finales de abril de 2023, principalmente para los cubanos considerados “inadmisibles”, tras estar retenidos en la frontera con México.

De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos, durante el periodo fiscal 2024 llegaron a ese país un total de 217.615 cubanos, lo que eleva a más de 860.000 la cifra de los últimos cuatro años, una cifra baja luego de que iniciara el segundo mandato de Trump, lo que ha limitado las llegadas de migrantes a Estados Unidos de forma muy significativa.