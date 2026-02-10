Devuelven a EE UU a los migrantes cubanos detenidos en la base naval de Guantánamo

Los cubanos permanecieron confinados en el Campo 6, una prisión que durante años alojó a yihadistas

La Habana/Luego de semanas varados en la base naval de Guantánamo, el grupo de alrededor de 50 cubanos detenidos por Estados Unidos fue finalmente devuelto a territorio estadounidense. Todos ellos fueron ingresados en el Centro Correccional del Condado de Adams, en Natchez, Misisipi, salvo uno, que fue enviado a Houston, Texas, para recibir atención médica. El más recientes episodio de esta historia fue revelado el fin de semana por The New York Times (NYT), que ha seguido la historia desde diciembre pasado.

Familiares de estos migrantes citados por el diario neoyorquino aseguran que los hombres fueron devueltos a EE UU en un vuelo chárter del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), operado por la aerolínea Global X, en un avión de 175 asientos.

Muchos de estos cubanos, que tienen entre 20 y 50 años, aceptaron la deportación a finales del año pasado creyendo que regresarían a Cuba antes de Navidad para reencontrarse con sus familias. Según el reporte, varios de ellos llevaban meses detenidos en Estados Unidos, algunos con permisos de trabajo y solicitudes de asilo aún sin resolver. Ante la incertidumbre en sus procesos, varios aceptaron regresar a Cuba, pero nunca imaginaron que el vuelo terminaría en la base naval.

El 14 de diciembre, luego de que las instalaciones del ICE en Guantánamo permanecieran vacías por semanas, llegó un primer grupo con 22 personas, cinco de los cuales eran considerados “extranjeros ilegales de alto riesgo”. Los funcionarios de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijeron que los cubanos deportados tenían “antecedentes penales” por homicidio, secuestro, agresión, lesiones, obstrucción a la aplicación de la ley y crueldad hacia un menor, aunque no proporcionaron detalles. Con el paso de las semanas, otros vuelos llevaron a más cubanos, hasta elevar la cifra a alrededor de 50 personas.

En aquel momento, sus familiares denunciaron que varios fueron trasladados “engañados”, incomunicados durante días, esposados y tratados como criminales, pese a que muchos no tenían antecedentes penales.

En Guantánamo, los cubanos permanecieron confinados en instalaciones militares, primero en antiguos cuarteles y, posteriormente, en el Campo 6, una prisión que durante años alojó a yihadistas.

El plan original para estos migrantes, detenidos en Estados Unidos el año pasado, era que fueran transportados desde Guantánamo a un aeropuerto estadounidense, probablemente en Puerto Rico, para luego ser enviados a La Habana, algo que finalmente no se concretó.

El obstáculo principal son las severas restricciones a los vuelos desde la base hacia el resto del país. Para que uno de estos hombres llegue a suelo cubano tendría que volar primero a una ciudad estadounidense y desde allí abordar otro avión hacia Cuba.

Por ahora, las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional no han explicado públicamente por qué estos cubanos fueron seleccionados para ser enviados a Guantánamo, ni por qué fueron devueltos a Misisipi, en medio de un proceso que ha sido descrito por críticos como un costoso espectáculo político.

“El hecho de que la Administración Trump enviara a docenas de cubanos a Guantánamo durante semanas, solo para luego traerlos de vuelta a Estados Unidos, revela lo absurdo de la política gubernamental en Guantánamo”, declaró Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, citado por el The New York Times. “Sencillamente: es teatro político diseñado para asustar a los inmigrantes”.

Desde el lado cubano no hubo declaraciones oficiales por parte del Gobierno, ni tampoco gestiones visibles para acelerar su retorno.

El NYT plantea que los cubanos estarían atrapados en un pulso político entre ambos gobiernos, en un momento en que la Administración Trump también ha intensificado su presión sobre La Habana, incluyendo el asedio petrolero de Estados Unidos.

La operación migratoria que llevó a los cubanos a Guantánamo nació de una orden firmada por el presidente Trump en enero de 2025, que instruía preparar la base para recibir hasta 30.000 deportados. Un año después, la cifra real dista mucho de ese objetivo. Según el propio The New York Times, apenas 780 personas han pasado por la base bajo este esquema, sin que el Gobierno estadounidense haya demostrado que la mayoría tuviera antecedentes penales.

Al respecto, la cadena CBS reveló este lunes que seis de cada siete migrantes detenidos por el ICE en el primer año de la actual Administración de Donald Trump, carecen de historial criminal violento, con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, cerca de cuatro de cada 10 detenidos por el ICE no tenían ningún antecedente criminal en absoluto, y algunos solo estaban acusados de ofensas civiles de inmigración, como vivir de forma ilegal en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.

Asimismo, se reportó este lunes que al menos dos migrantes han sido contagiados por tuberculosis y otras 18 por covid-19 en Camp East Montana, en El Paso, Texas, que es considerado el mayor centro de detención para migrantes en EE UU, informó el portal The Texas Tribune.

Los reportes de estas infecciones llegan una semana después de que Estados Unidos confinara otro centro de detención, el único donde se detienen familias migrantes, también en Texas, por un brote de sarampión.