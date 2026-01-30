Unos 50 migrantes cubanos están varados en la base naval de Guantánamo

Fotografía de archivo de una zona del centro de detención en la Base militar estadounidense en Guantánamo.

La Habana no los quiere recibir y Washington no sabe qué hacer con ellos

La Habana/Decenas de migrantes cubanos detenidos en Estados Unidos permanecen desde hace semanas varados en la base naval de Guantánamo. La historia fue revelada este jueves por The New York Times (NYT) en un reportaje firmado por la periodista Carol Rosenberg, corresponsal del diario en Guantánamo desde hace más de veinte años y una de las reporteras que mejor conoce el funcionamiento interno de la base.

Según el diario estadounidense, alrededor de 50 hombres cubanos, con edades entre los 20 y los 50 años, fueron trasladados a Guantánamo en diciembre y enero como parte de una operación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Muchos de ellos llevaban meses detenidos en Estados Unidos, algunos con permisos de trabajo y solicitudes de asilo aún sin resolver. Ante la incertidumbre, varios aceptaron regresar a Cuba. Pero nunca imaginaron que el vuelo terminaría en la base naval.

Desde entonces, permanecen confinados en instalaciones militares, primero en antiguos cuarteles y, más recientemente, en el Campo 6, una prisión que durante años alojó a yihadistas. El traslado se produjo, según fuentes citadas por el Times, por problemas técnicos en otros edificios de la base.

El obstáculo principal no está en Washington, sino en La Habana. Cuba mantiene severas restricciones a los vuelos desde la base hacia el resto del país. Para que uno de estos hombres llegue a suelo cubano tendría que volar primero a una ciudad estadounidense y desde allí abordar otro avión hacia Cuba. Esa operación, que funcionarios estadounidenses aseguran haber considerado, nunca se ejecutó.

Cuba figura entre los países más reacios a aceptar el retorno de sus propios ciudadanos deportados

No ha habido declaraciones oficiales por parte del Gobierno cubano, ni comunicados, ni explicaciones públicas sobre la situación de estos ciudadanos. Tampoco gestiones visibles para acelerar su retorno. La única política conocida es la aceptación de un solo vuelo mensual de deportados desde Estados Unidos, una cifra que Washington ha pedido aumentar sin éxito, según fuentes diplomáticas citadas por el diario. De hecho, el que corresponde a enero debería haberse fletado ayer –siempre salen el último jueves de cada mes, a menos que coincida con algún feriado en EE UU– y no se ha concretado.

La falta de gestiones por parte de La Habana se produce en un momento de especial tensión con la Administración de Donald Trump, que tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, mantiene una dura presión sobre la Isla, a la que ha declarado como una “amenaza inusual y extraordinaria” para su seguridad nacional y su política exterior. Según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato con el Times, el régimen ha mantenido su negativa a ampliar la frecuencia de los vuelos de repatriación.

Para Refugees International, Cuba figura entre los países más reacios a aceptar el retorno de sus propios ciudadanos deportados. “El Gobierno cubano no quiere recibirlos de vuelta”, afirmó Yael Schacher, analista de la organización, citada por el NYT, al señalar que la actual crisis económica –marcada por apagones, escasez de alimentos y falta de combustible– refuerza esa postura.

El resultado es un limbo en el que los cubanos quedan atrapados entre dos Gobiernos, sin derechos claros ni plazos definidos. Algunos han logrado llamar a familiares en EE UU, quienes a su vez han informado a parientes en la Isla. En redes sociales, esposas y madres han creado grupos de apoyo donde circulan rumores de liberación, mensajes de fe y fragmentos de llamadas telefónicas desde la base.

Una orden firmada por el presidente Trump en enero de 2025 instruía preparar la base para recibir hasta 30.000 deportados

La operación migratoria que los llevó a Guantánamo nació de una orden firmada por el presidente Trump en enero de 2025, que instruía preparar la base para recibir hasta 30.000 deportados. Un año después, la cifra real dista mucho de ese objetivo. Según el propio New York Times, unas 780 personas han pasado por la base bajo este esquema, sin que el Gobierno estadounidense haya demostrado que la mayoría tuviera antecedentes penales.

El costo de la operación tampoco es transparente. El Pentágono reconoció ante el Congreso que el primer mes supuso un gasto de 40 millones de dólares. Desde entonces, no se han publicado cifras oficiales. El senador demócrata Gary Peters, presidente del Comité de Seguridad Nacional del Senado, calculó que el costo de la operación podría ascender a unos 100.000 dólares diarios por cada migrante retenido en la base.

Tom Cartwright, activista y defensor de los derechos de los migrantes que desde hace años monitorea los vuelos del ICE, cuestionó que Guantánamo fuera necesaria como estación de paso para estas deportaciones. A su juicio, el uso de la base no responde a una necesidad logística real, sino a una decisión política.

Cartwright considera que los cubanos retenidos en Guantánamo funcionan como instrumento de presión frente a La Habana, en un intento de forzar al Gobierno cubano a aceptar más de un vuelo mensual de repatriación, una demanda que hasta ahora ha sido rechazada.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional han respondido a las preguntas del Times sobre por qué estos hombres siguen allí o cuándo serán trasladados. Tampoco lo ha hecho el régimen de La Habana.