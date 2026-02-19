Varios de los deportados por ICE a Cuba la pasada semana tenían antecedentes penales en EE UU

Según la información del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, es la primera vez que La Habana acepta a delincuentes

Madrid/Varios de los 170 cubanos deportados la pasada semana desde EE UU tenían antecedentes por delitos graves en el país, según ha asegurado este miércoles el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La información facilitada por el organismo confirma que en el vuelo del pasado 9 de febrero viajaban algunos de los 50 ciudadanos de la Isla que estuvieron presos en Guantánamo, algo que se sospechaba desde que el Ministerio del Interior cubano anunció la llegada del avión de Global X, la compañía estadounidense de vuelos chárter que trasladó a esos detenidos a una prisión de EE UU.

“Aunque los vuelos de deportación a Cuba existen desde hace algún tiempo, el Gobierno cubano se mostró reacio a aceptar vuelos de deportación masiva desde Estados Unidos, pero bajo la Administración de Trump, estos vuelos de repatriación están ocurriendo en cantidades récord”, dijo el ICE en su cuenta de X.

Los vuelos de repatriación se aprobaron en 2023, con Joe Biden como presidente, aunque la cantidad de devoluciones en 2025 (unas 1.500), con el republicano como presidente, sí fue mucho mayor que la de 2024 (cerca de 800).

Lo significativo de esta devolución es, sin embargo, que La Habana haya aceptado el retorno de personas con delitos en EE UU. “El primer vuelo a Cuba del 2026 sacó a asesinos, secuestradores, violadores, narcotraficantes y otros criminales”, afirmó el ICE en su mensaje, donde facilitó las identidades de varios de ellos.

Entre los deportados están Yondeivis Wong Den-Hernandez, condenado por asesinato y colaboración con la entrada ilegal de un migrante; Raúl Duquenzne-Batista, miembro de una banda y con antecedentes por robo ya en Cuba además de otros delitos en EE UU –agresiones, violación y secuestro, entre ellos–; y Orlando Sánchez-Sarria, con una condena por hurto mayor y varios delitos vinculados al tráfico de drogas.

Además, otros dos tenían un historial de delitos menos gravosos, como Gaully Quintana Martínez, que cumplió pena en un correccional por agresión, y Alexander Padron-Marten, detenido por posesión de drogas.

De acuerdo con la nota oficial de las autoridades cubanas, entre los deportados viajaban 153 hombres y 17 mujeres, de los que tres fueron trasladadas a órganos de investigación al ser considerados presuntos responsables de hechos delictivos cometidos antes de salir del país. La referencia es habitual en estos vuelos procedentes de EE UU y suele estar ligada al tráfico de personas, aunque en este caso no se ha especificado.

El hecho de que sea la primera vez que, según EE UU, el Gobierno de Cuba admite a convictos en un vuelo de deportación ha levantado numerosas especulaciones sobre si el hecho ha sido negociado o es una concesión de La Habana con el fin de acercar posturas en medio del cerco petrolero de Washington.

Este miércoles, el medio estadounidense Axios afirmó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene conversaciones con el nieto de Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro. Las autoridades cubanas, desvinculadas de las negociaciones según esa versión, han sostenido en varias ocasiones que está dispuesta a hablar con la Casa Blanca y que, de hecho, ya lo hace para asuntos migratorios, aunque no ha reconocido haber hecho concesión alguna por el momento.