En Guantánamo aseguran que cuadriplicarán la cosecha de arroz, en medio del asedio petrolero

La Habana/En medio de un racionamiento severo de combustible, cierres o reajustes de servicios básicos y una economía colapsada que apenas logra sostener su funcionamiento más elemental, la Cooperativa de Créditos y Servicios Enrique Campos Caballero de Guantánamo asegura que cuadruplicará la cosecha de arroz. La meta para este año: 640 toneladas.

A contracorriente de la pobre producción arrocera del país, que ha ido en picada en la última década, Heriberto Martín Campos, presidente de la cooperativa, dice de forma optimista al diario Venceremos que prevén sembrar en total 240 hectáreas y “tal vez rendir un poco más” debido a que hoy los sembradíos disponen de agua permanente”. Incluso, el funcionario se atreve a vaticinar que, “en el futuro inmediato”, su cooperativa “puede sembrar unas 400 hectáreas en el año, con la suma de nuevos productores y la incorporación de tierras hoy por desmontar”.

La sequía en los últimos meses en el país pegó a la agricultura, lo que “impidió por largo tiempo crecer en áreas sembradas”, dice, pero “ahora la situación es diferente, pues la presa La Yaya, suministradora del líquido, lo asegura por varios años”.

A ello, dice, hay que sumar “el pago decoroso del arroz al productor”, lo que “ha motivado la incorporación de numerosos campesinos a la siembra de la gramínea, incluidos jóvenes y hasta una mujer, en lo que será su primera incursión en este cultivo”.

“Ahora la situación es diferente, pues la presa La Yaya, suministradora del líquido, lo asegura por varios años”

Venceremos y el productor se hacen eco del anuncio del Gobierno la semana pasada, en el que se delineó el plan para impulsar la siembra de arroz “con el fin de avanzar hacia la soberanía alimentaria”. Para este año, con más de 23.000 productores, se busca sembrar en todo el país 200.000 hectáreas, 61.035 en la campaña de frío y 138.965 en la de primavera. La meta es al menos duplicar lo obtenido en 2025, cuando se sembraron 122.990 hectáreas, con una producción de 111.528 toneladas, aunque esas cifras palidecen si se toma en cuenta que el año pasado generó solo una tercera parte de lo que obtenía entre 2012 y 2018, con más de 304.000 toneladas.

No obstante, diversos productores en el país han acusado que no tienen insumos para los cultivos, incluso antes de que se recrudeciera la crisis por el asedio petrolero de Estados Unidos. Odisnel Traba Ferrales, director agrícola de la Empresa Agroindustrial Fernando Echenique, en Granma, dijo apenas en diciembre a la prensa oficial que tenían “prácticamente cuatro años sin contar con ese paquete tecnológico”, un kit que antiguamente repartía el Estado a los productores, que tenía fertilizantes, herbicidas y pesticidas de importación, trascendentales para algunos cultivos, en este caso, el del arroz, considerado además “muy técnico”.

“El compromiso total de siembra en la provincia es una meta bastante fuerte en el contexto actual”

La queja surge desde una provincia que es fundamental si se quiere obtener la meta planteada por el Estado. Granma, otrora entre la élite de las productoras arroceras, prevé sembrar 41.000 hectáreas de arroz de las 200.000 en el país, pero los datos no invitan al optimismo. El propio Traba Ferrales admite, entre líneas, que el cálculo está bastante fuera de la realidad. “El compromiso total de siembra en la provincia (30.000 hectáreas por la empresa Fernando Echenique y 11.000 por la José Manuel Capote Sosa) es una meta bastante fuerte en el contexto actual”, remarca.

La sensación del directivo no es menor. El anuncio del Gobierno la semana pasada no menciona un solo plan para hacer frente a la crisis y solo admite que, ante las serias limitaciones con el combustible, esencial para la preparación de suelo, la limpieza de sistemas de riego y las siembras, “algunos productores con mejor situación económica compraron petróleo en divisas y así han podido asegurar la producción”.

La única acción que han realizado las autoridades es la elaboración de bioproductos y bioplaguicidas. “Ya se han tratado más de 140.000 hectáreas con estos medios, sobre todo biofertilizantes, para suplir los déficits existentes”, destacaron.