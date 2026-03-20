Estudiantes cubanos desafían el control oficial y recogen demandas al margen de la FEU

Escalinata de la Universidad de La Habana donde los estudiantes protagonizaron la sentada como protesta pacífica.

La Habana/Ante la desconexión entre los estudiantes universitarios y el Ministerio de Educación, que ignora sus reclamos, el colectivo estudiantil Acción de Reforma Universitaria –independiente de las organizaciones oficialistas– ha lanzado un llamado nacional para “reunir demandas y preocupaciones” del mayor número posible de estudiantes, sin mediación oficial.

La propuesta, difundida a través del canal de WhatsApp del propio colectivo, no alude en ningún momento a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), cuya falta de transparencia el mismo grupo ha denunciado.

En el comunicado, invitan "a todos los estudiantes del país interesados en contribuir con la reforma a crear, en sus propios espacios, presenciales o virtuales, grupos de discusión donde puedan debatir y proponer, en total libertad y sin limitaciones, sobre las cuestiones que les atormentan y no han sido resueltas". Para "facilitar el proceso y ganar una mayor eficiencia en la recepción de criterios", añaden, proponen "que cada grupo seleccione un representante", y este les haga llegar las propuestas al e-mail acciondereformauniversitaria@protonmail.com.

En ese mismo canal de WhatsApp, el colectivo ha denunciado, sobre reuniones que habían establecido antes con las autoridades docentes y la FEU, que “a quienes hablaron, dieron su opinión, o participaron, los están presionando. Les están dando seguimiento, metiéndose en su vida personal, buscando que tengan miedo”.

A quienes hablaron, dieron su opinión, o participaron, los están presionando. Les están dando seguimiento, metiéndose en su vida personal, buscando que tengan miedo

Las demandas de este grupo parten del deterioro de la calidad del aprendizaje en medio de la crisis energética actual, así como la falta de canales de comunicación transparentes entre los estudiantes y las autoridades docentes. Con la sentada en la escalinata de la Universidad que protagonizaron como protesta pacífica el pasado 10 de marzo, demandaban que se pospusiera el presente curso, ya que les resulta imposible sostenerlo en las condiciones actuales.

El deterioro de la educación en Cuba se ha agravado junto con la crisis energética del país. Las escuelas incluso han llegado a cerrar sus puertas en ocasiones en que los maestros no pueden asistir “porque no tienen luz ni agua en sus casas”, como se ha reportado en 14ymedio.

En este contexto, resulta irónico que como parte de las forzadas alianzas que intenta el Gobierno cubano con Rusia, se ha decidido que a partir del curso 2026/2027 el ruso se enseñe como primera lengua extranjera en las escuelas de la Isla. Según una nota del Ministerio de Educación ruso, la iniciativa se implementará a través del proyecto Profesores de Rusia en el Extranjero, que ya opera en dos escuelas de La Habana Vieja y se prevé expandir a otras provincias.

En la Mesa Redonda de este jueves, dedicada a las “estrategias para defender el curso escolar”, no hubo mención directa a las demandas ni a las protestas del estudiantado universitario. En su lugar, se insistió en que las clases continuarán hasta julio. “A nadie se le ha ocurrido decir, vamos a suspender”, fue lo que afirmó el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz, desestimando así el malestar y las preocupaciones de los estudiantes de educación superior.

'A nadie se le ha ocurrido decir, vamos a suspender', fue lo que afirmó el viceprimer ministro Eduardo Martínez Díaz

Ante el temor de las autoridades a que la crisis obligue a detener el curso, se han implementado medidas que implican el uso de “horas de reserva”, reubicación de estudiantes y profesores a sus territorios, la reducción de contenidos y la adopción de actividades semipresenciales.

El ministro de Educación Superior, Walter Baluja, insistió en que el calendario se mantendrá “en fechas habituales”, aunque reconoce que se trata de un semestre “adaptado”, con cambios en los planes de estudio, priorización de contenidos esenciales y posibilidad de posponer asignaturas.

El ministro aseguró que las decisiones han estado acompañadas de un proceso de comunicación y consulta con la comunidad universitaria. Sin embargo, esta versión contrasta con lo denunciado públicamente por los estudiantes del colectivo Acción de Reforma Universitaria.

Las medidas incluyen el traslado de estudiantes a sus territorios de origen, las clases a distancia o híbridas, modificación de planes de estudio y el aplazamiento de asignaturas completas. El acceso desigual a internet y dispositivos agrava la situación, especialmente fuera de La Habana, donde muchos estudiantes quedan en riesgo de “aislamiento académico”, según admitieron las propias autoridades.

El discurso del Walter Baluja insiste en la “flexibilidad”, la “inteligencia colectiva” y el esfuerzo del profesorado, aunque reconoce problemas estructurales como la falta de docentes o el deterioro de infraestructuras.