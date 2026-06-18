La Eurocámara pide suspender el acuerdo político con Cuba si no hay una "transición a corto plazo"

La resolución vuelve a pedir sanciones a las autoridades cubanas y la libertad de los presos políticos, así como que los cubanos lideren los cambios, pero la decisión es de la Comisión

Bruselas/El Parlamento Europeo ha condenado este jueves la "represión sistemática" por parte del "régimen de Cuba" y ha exigido un "cambio económico y político profundo" que ponga fin a la crisis abierta en el país, que "está a punto de convertirse en un Estado fallido".

En una resolución aprobada por 283 votos a favor, 199 en contra y 85 abstenciones, los eurodiputados han afirmado que, "tras décadas de régimen comunista" y ante la actual emergencia humanitaria, "el 89% de las familias vive en una situación de pobreza extrema". "Esto no es el resultado de ningún embargo externo, sino la consecuencia directa del propio modelo y los fallos del régimen", ha apuntado.

Así, han señalado que a finales del mes de mayo, Cuba "tenía recluidos a un número récord de 1.281 presos políticos, entre ellos menores de edad". "Denunciamos la represión brutal e implacable como el único mecanismo que mantiene vivo al régimen. Los eurodiputados reclaman la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los menores, por ejercer sus derechos fundamentales", recoge el texto.

En este sentido, han solicitado "el fin de la tortura y los malos tratos" y "la reparación para las víctimas de tortura". Además, han instado a la UE –que tiene las competencias en política exterior– a "adoptar medidas específicas en el marco del régimen global de sanciones en materia de Derechos Humanos contra los responsables de la represión, entre ellos, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y contra los dirigentes del conglomerado militar Gaesa.

Han instado a la UE –que tiene las competencias en política exterior– a "adoptar medidas específicas en el marco del régimen global de sanciones en materia de Derechos Humanos

A falta de pasos claros hacia una "transición democrática a corto plazo", la UE también "debería suspender el acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación", han afirmado los eurodiputados, que consideran que "la única manera de salir de la penuria, la pobreza y el aIslamiento que sufre el pueblo cubano es llevar a cabo profundos cambios económicos y políticos".

Es por ello que han abogado "por una democracia plena y multipartidista en la que los disidentes no sean perseguidos, encarcelados, torturados ni asesinados" y "han instado al régimen cubano a que proponga reformas económicas sostenibles y significativas y a que apoye a los agentes económicos independientes y a las iniciativas privadas para evitar el colapso".

El Parlamento Europeo ha afirmado que "cualquier transición debe estar dirigida por los cubanos e incluir a todos los cubanos, tanto en la Isla como en la diáspora, y anima al régimen a que permita el regreso, sin represalias, de quienes tomaron el doloroso camino del exilio".

"Pedimos a la Comisión y a los Estados miembro de la UE que desarrollen canales humanitarios para proveer energía, alimentos y medicamentos directamente al pueblo cubano, e insta a todos los donantes a intensificar la ayuda humanitaria (...) y criticamos el apoyo material del régimen a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", ha zanjado.

El opositor cubano José Daniel Ferrer ha afirmado que esta resolución tiene una "enorme importancia política y moral" y ha destacado que no se trata de "una declaración rutinaria más". "Ha pedido sanciones contra los responsables de la represión, la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, profundas reformas económicas y políticas y ayuda humanitaria directa al pueblo cubano", ha aseverado, según un comunicado.

El opositor cubano José Daniel Ferrer ha afirmado que esta resolución tiene una "enorme importancia política y moral" y ha destacado que no se trata de "una declaración rutinaria más"

"La resolución condena la represión sistemática ejecutada por el régimen castrocomunista y afirma que Cuba, después de más de seis décadas de comunismo, está al borde de convertirse en un Estado fallido. (...) Europa reconoce que la causa principal de la miseria cubana no está fuera de Cuba sino en el sistema totalitario que destruyó la economía y anuló los derechos y libertades fundamentales del ser humano", ha apuntado.

Para el disidente cubano uno de los puntos más importantes es el "llamamiento a aplicar sanciones específicas dentro del régimen global de sanciones de la UE en materia de Derechos Humanos y contra los responsables de la represión". Así, ha apoyado la idea de acabar con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba.

"Ese acuerdo, presentado durante años como una vía para estimular la apertura y el respeto a los Derechos Humanos, ha servido en la práctica para oxigenar, legitimar y financiar a una tiranía que no dialoga con su pueblo. Bajo su vigencia, el régimen ha seguido encarcelando opositores, reprimiendo protestas pacíficas, criminalizando la prensa independiente, hostigando a familiares de presos, persiguiendo la libertad religiosa y condenando al exilio a miles de cubanos", ha explicado.

"El régimen cubano no es un socio neutral de Europa, es aliado de los enemigos de la libertad. Ahora corresponde actuar a la Comisión Europea, al Consejo y a la Alta Representante para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, que no pueden seguir mirando hacia otro lado. El Parlamento ha hablado con claridad y le estamos muy agradecidos", ha incidido, antes de afirmar que la UE "debe decidir si está con el pueblo cubano o con la tiranía".

"No bastan las palabras ni las condenas verbales, hay que cortar toda cooperación que fortalezca a las estructuras represivas, sancionar a los verdugos, apoyar directamente a la sociedad civil independiente, reconocer a la oposición democrática y preparar una verdadera política de asistencia para la transición", ha remachado.