Evacúan a 12 pacientes de terapia intensiva tras sobrecarga eléctrica en el hospital más importante de Santiago de Cuba

El Hospital Saturnino Lora tiene un historial de denuncias por sus malas condiciones y problemas de seguridad.

Versiones independientes señalan que hubo una explosión seguida por un incendio y denuncian el intento de silenciar lo ocurrido en el Saturnino Lora

La Habana/Una sobrecarga eléctrica provocó este sábado un apagón y un presunto incendio en el Hospital Provincial Saturnino Lora, en Santiago de Cuba, lo que obligó a evacuar de urgencia a 12 pacientes de la unidad de cuidados intensivos, según informó el periódico Sierra Maestra.

De acuerdo con la información que la dirección del hospital dio al medio oficialista, el incidente se produjo “debido a una sobrecarga de voltaje en las líneas eléctricas que alimentan la Unidad de Cuidados Intensivos e Intermedios”, lo que ocasionó “el calentamiento de la línea principal, el disparo de los interruptores y el apagado temporal de la sala”.

El evento obligó al traslado interno de los 12 pacientes hospitalizados en esa área hacia otras salas. Cuatro pacientes fueron trasladados fuera del centro, mientras que los ocho restantes fueron reubicados en salas de hospitalización propias. La nota no reporta pérdida de vidas humanas.

El periódico también recogió el testimonio de una acompañante, cuya identidad no fue revelada, que criticó la difusión del hecho sin consentimiento.

Al intentar sofocar la avería se utilizó un extintor de líquido en lugar de uno de espuma, lo provocó un cortocircuito y una explosión

Las versiones difundidas en redes sociales que precedieron al comunicado oficial ofrecen un relato más grave del incidente. Citando “testimonios de fuentes y familiares dentro de la institución”, comunicadores independientes señalaron que el incidente se habría originado en el cuarto técnico del sistema de climatización, donde primero se percibió un fuerte olor similar al amoníaco, seguido de un chisporroteo eléctrico.

Según esas fuentes, al intentar sofocar la avería se utilizó un extintor de líquido en lugar de uno de espuma, lo provocó un cortocircuito y una explosión que “arrancó la puerta del local y dañó la cristalería del área”.

La misma versión indica que los pacientes evacuados fueron trasladados al Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas, también en Santiago de Cuba, y denunció el hermetismo de los medios oficiales en torno a lo sucedido.

“No dejan salir a pacientes ni familiares de otros cubículos”, afirmó una fuente citada por el santiaguero Yosmany Mayeta. El testimonio asegura que las autoridades “obligaron al personal de salud a apagar los celulares para evitar más filtraciones”.

Ya en el Lora hay una historia de incendio que no fue nada agradable en el área de farmacia. Es mejor precaver antes de repetir la misma historia

La versión oficial no menciona ningún incendio, pero Sierra Maestra indicó que efectivos del Cuerpo de Bomberos y la brigada de mantenimiento del hospital continúan investigando el evento y adoptando medidas para evitar su repetición.

Uno de los comentarios en Facebook recuerda: “Ya en el Lora hay una historia de incendio que no fue nada agradable en el área de farmacia. Es mejor precaver antes de repetir la misma historia”.

El hospital más importante de Santiago de Cuba tiene ya un historial de denuncias reportadas por 14ymedio, por sus malas condiciones higiénicas y problemas de seguridad, que los medios oficiales han intentado encubrir.