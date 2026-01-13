Ex militares cubanos llaman a las Fuerzas Armadas a no reprimir a la población

El grupo advierte que respaldaría una eventual intervención de Estados Unidos ante la violencia estatal, en medio de la crisis energética y social del país

La Habana/En medio de la prolongada crisis social y energética que atraviesa el país, agravada por la posible pérdida del petróleo venezolano, tras la detención de Nicolás Maduro, el Movimiento Cubano de Militares Objetores de Conciencia (MOC) ha difundido este lunes un comunicado en el que llama a los militares cubanos a no reprimir a la población civil ante una eventual protesta. Además, pidea otros Ejércitos extranjeros que protejan a los ciudadanos.

En el documento,publicado por la organización Cuba Siglo 21, el MOC sostiene que los militares juraron defender la soberanía nacional y no los intereses de una élite económica. En ese contexto, acusa al conglomerado militar Gaesa de haber usurpado dicha soberanía y plantea que las Fuerzas Armadas no deben actuar contra la población civil en defensa de lo que califica como “intereses oligárquicos ajenos a la nación".

El comunicado introduce explícitamente la posibilidad de una intervención internacional. En uno de sus pasajes centrales, el MOC afirma que si “Estados Unidos u otros países deciden proteger con su fuerza militar las protestas populares de la fuerza bruta del estado mafioso”, contarían con su respaldo. El texto traza un paralelismo histórico con la guerra de independencia al recordar la cooperación entre los mambises cubanos y los Rough Riders de Theodore Roosevelt en 1898, episodio que –según el documento– contribuyó a poner fin a la crisis humanitaria provocada por el general español Valeriano Weyler.

No es la primera vez que estos ex oficiales realizan llamados de este tipo a las Fuerzas Armadas en la Isla

No es la primera vez que estos ex oficiales, encabezados por el general retirado Rafael del Pino, realizan llamados de este tipo a las Fuerzas Armadas en la Isla. Ya en 2021, el mismo grupo difundió un manifiesto en el que rechazaban cualquier orden de reprimir protestas sociales, denunciaban el control de Gaesa sobre la economía y animaban a militares en activo a solicitar su baja o jubilación antes de agredir a la población civil. El pronunciamiento actual se produce en un escenario de mayor incertidumbre para el Gobierno cubano, si cabía, tras la caída de su principal aliado regional, lo que ha dejado en entredicho la capacidad del régimen para sostener el abastecimiento energético y contener el deterioro social.

Rafael del Pino fue general de brigada de la Fuerza Aérea cubana y ocupó cargos de alto nivel dentro de la estructura militar tras el triunfo de la Revolución. Participó activamente en el ejército durante la crisis de los misiles de 1962 y llegó a desempeñarse como subjefe de la Fuerza Aérea y Defensa Aérea del país. En 1987 rompió públicamente con el régimen y salió al exilio,junto a su familia, pilotando él mismo el avión. Desde entonces ha denunciado el papel de las Fuerzas Armadas en la represión interna y ha publicado varios libros sobre la historia militar de Cuba.

El comunicado concluye con una advertencia directa a los cuerpos armados: “Consideraremos traidores a la patria, su soberanía e independencia, a aquellos militares que deshonran su uniforme agrediendo al pueblo como vulgares mercenarios al servicio de la oligarquía de Gaesa”, y subraya firmemente que, ha llegado “la hora de definiciones”.