Díaz-Canel desmiente las conversaciones con EE UU que anunció Trump

Madrid/La confusión reina en torno a la situación de Cuba horas después de las declaraciones del presidente de EE UU, Donald Trump, diciendo que la Isla ya no recibirá más dinero ni petróleo de Venezuela. El mandatario, en unas breves declaraciones a bordo del Air Force One, afirmó estar en contacto con las autoridades cubanas y sostuvo que pronto habrá noticias, una información que el régimen ha desmentido este lunes.

“Estamos hablando con Cuba y lo sabrán muy pronto. Una de las cosas que quiero cuidar, uno de los grupos que quiero proteger son las personas que vinieron de Cuba, que fueron forzadas a irse bajo coacción y hoy son grandes ciudadanos de Estados Unidos. Tenemos mucha gente expulsada de Cuba injustamente, así que vamos a preservar lo más importante ahora mismo, que son las personas que llegaron de Cuba, que son ciudadanos estadounidenses o están en nuestro país”, dijo.

Trump no mencionó nada concreto, ni fechas, ni personas implicadas en las supuestas conversaciones, ni plazos; pero la prensa oficial de la Isla ha dado la noticia tratándola de especulación. Cubadebate, además, ofrece la información no como propia, sino con Alma Plus Tv –un canal vinculado a la izquierda latinoamericana– como fuente y tampoco aporta un desmentido u otra versión posible del régimen, como cabría esperar de un medio estatal.

Ha habido que esperar a la mañana de este lunes para conocer la postura del régimen cubano, que negó que exista ese supuesto contacto. "No existen conversaciones con el gobierno de EE UU, salvo contactos técnicos en el ámbito migratorio", ha escrito en X Miguel Díaz-Canel.

"Siempre hemos tenido disposición a sostener un diálogo serio y responsable con los distintos gobiernos de EE UU, incluido el actual, sobre bases de igualdad soberana, respeto mutuo, principios de Derecho Internacional, beneficio recíproco, sin injerencia en asuntos internos y con pleno respeto a nuestra independencia", añadió.

El mandatario ha atribuido al "extremo endurecimiento del bloqueo" y los "privilegios de la Ley de Ajuste Cubano" una migración desmesuarada que trae consecuencias. "Ellos son ahora víctimas del cambio en las políticas hacia los migrantes y de la traición de los políticos de Miami. Existen Acuerdos Migratorios bilaterales en vigor que Cuba cumple escrupulosamente. Como demuestra la historia, las relaciones entre EE UU y Cuba, para que avancen, deben basarse en el Derecho Internacional en vez de en la hostililidad, la amenaza y la coerción económica", concluye.

Mientras tanto, sigue el misterio sobre cómo serán a partir de ahora las relaciones económicas con el Gobierno de Delcy Rodríguez, que este domingo difundió un comunicado de apoyo a la Isla pero sin compromisos a efectos prácticos.

"La relación entre la República Bolivariana de Venezuela con el Caribe y la República de Cuba se ha cimentado históricamente en la hermandad, la solidaridad, la cooperación y la complementariedad", señala el texto.

Caracas ratifica su "postura histórica en el marco de las relaciones con la República de Cuba, conforme a la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional, al libre ejercicio de la autodeterminación y de la soberanía nacional".

Además, concluye diciendo: "Venezuela reafirma que las relaciones internacionales deben regirse por los principios del derecho internacional, la no intervención, la igualdad soberana de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Reiteramos que el diálogo político y diplomático es el único camino para dirimir de manera pacífica controversias de cualquier naturaleza".

Más allá de la política y la diplomacia, el comunicado omite cualquier tipo de referencia al vínculo más estrecho entre ambos países y que se encuentra en el centro de la polémica: el petróleo.

El Gobierno de Delcy Rodríguez lleva toda la semana moviéndose en una ambigüedad que combina los gestos políticos –desde las exigencias de liberación del que considera públicamente gobernante legítimo, Nicolás Maduro, a actos como la entrega de medallas a los cubanos fallecidos defendiendo a Maduro– con hechos, como la reunión que mantendrá con Trump, según confirmó este domingo el mandatario.

“Estamos trabajando muy bien con el liderazgo, y ya veremos cómo resulta todo”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One, al afirmar además que Rodríguez le ofreció a Estados Unidos “50 millones de barriles de petróleo” que están en camino al país.

Por el momento, se desconoce si habrá entre las tres partes algún tipo de acuerdo para que llegue petróleo a Cuba, después de que Trump dijera que la Isla ha estado "viviendo durante años" gracias al dinero y el crudo venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los "dos últimos dictadores (Hugo Chávez y Nicolás Maduro)".

"PERO YA NO MÁS!", espetó Trump en su red Truth Social, donde recalcó que "la mayoría de esos cubanos están MUERTOS por el último ataque de EE UU" y Venezuela ahora cuenta con el ejército "más poderoso" del mundo, el de Estados Unidos, para protegerse.

Las autoridades cubanas respondieron asegurando que "no recibe ni ha recibido nunca" compensación monetaria o material por servicios de seguridad prestados a algún país e insistieron en reclamar a Washington el fin del "brutal secuestro" de Maduro y Flores, que tachó de "ilegal" y de "farsa judicial y mediática".

Además, el canciller Bruno Rodríguez reivindicó el derecho de Cuba a importar combustible desde los mercados “dispuestos a exportarlo”, además de ejercer su derecho a desarrollar sus relaciones comerciales “sin la interferencia o la subordinación a las medidas coercitivas unilaterales de EE UU". “El derecho y la justicia están de parte de Cuba”, expuso.

Lo que sí se sabe es que las petroleras estadounidenses Chevron y Shell, la española Repsol y la italiana ENI "elevarán de inmediato" su inversión en Venezuela, según el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright.

"Tuvimos a Chevron, Shell, Repsol y ENI, cuatro de las mayores compañías de petróleo del mundo, diciendo: 'inmediatamente, empezaremos a elevar nuestras inversiones y a crecer nuestra producción'. Tengo un equipo de buscadores estadounidenses de petróleo que dicen que irán ahí esta semana", expresó a Fox News.

Las declaraciones de Wright se producen tras la reunión del viernes entre Trump y ejecutivos petroleros en la Casa Blanca, donde el mandatario aseveró que habrá una inversión de "al menos 100.000 millones de dólares de su propio capital, no del dinero del gobierno", para revitalizar la infraestructura de Venezuela.

Sin embargo, el director de Exxon, Darren Woods, opinó que el país suramericano "hoy es ininvertible", algo que le ha costado las amenazas de Trump.

"No me gustó la respuesta de Exxon. Tenemos a muchos que quieren. Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera. No me gustó su respuesta. Se están haciendo los listos", dijo el presidente de EE UU.

Wright, por su parte, aseveró que la opinión de Exxon es la "atípica", al afirmar que hay "al menos una docena" de compañías listas para volver a Venezuela. Eso incluye "cinco grandes" empresas que ya "están ahí y que van rápidamente a incrementar su producción y, probablemente, entre otras seis y una docena" que están "listas para entrar".

"Así que la velocidad en la que veremos la inversión y el cambio en la trayectoria de la producción de Venezuela es impresionante", sostuvo el secretario.

Analistas energéticos han mostrado escepticismo ante el plan de Trump para Venezuela, que aparentemente tiene las mayores reservas del mundo, el equivalente a 364.000 millones de barriles o el 17% del total, pero una producción que solo representa el 1% global, según datos de Standard & Poor's (S&P).

Entre las reservas han enunciado la obsolescencia de la infraestructura venezolana y la incertidumbre política. En este contexto, Trump decretó una "emergencia nacional" este sábado para proteger en cuentas del Tesoro de Estados Unidos los ingresos por las ventas del petróleo de Venezuela, lo que evitaría que acreedores de la deuda externa venezolana reclamen los fondos.

Tras la expropiación petrolera, ha habido cerca de 60 arbitrajes desde el 2000 contra Venezuela por un valor estimado total de 30.000 millones de dólares, casi el 15% de su deuda internacional, según datos del Center on Global Energy Policy (CGEP) de la Universidad de Columbia.