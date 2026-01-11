"¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, amenaza Trump

El canciller cubano acusa a EE UU de comportarse "como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad del mundo"

La Habana/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una advertencia explícita al régimen castrista: Cuba debe “alcanzar un acuerdo” con Washington o enfrentar la ruptura definitiva de los lazos económicos que han sostenido a la Isla durante décadas. El mandatario republicano afirmó en su red social Truth Social que “¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba: cero!”, en alusión directa al flujo de crudo y recursos que durante años Venezuela suministró a La Habana.

Poco antes, Trump compartió en Truth Social un mensaje de un usuario de la red X que sugería que el secretario de Estado, Marco Rubio, podría convertirse en “presidente de Cuba”, y añadió un comentario que no pasó inadvertido: “¡Suena bien para mí!”.

Trump amplió su mensaje: “Cuba vivió, durante muchos años, de grandes cantidades de petróleo y dinero provenientes de Venezuela. A cambio, Cuba proporcionó servicios de seguridad a los dos últimos dictadores venezolanos. ¡Pero ya no más!”, escribió.

El presidente estadounidense fue aún más lejos al referirse a las consecuencias de la reciente operación militar en Caracas. “La mayoría de esos cubanos están muertos por el ataque de Estados Unidos la semana pasada, y Venezuela ya no necesita la protección de los matones y extorsionistas que la mantuvieron como rehén durante tantos años”, añadió, en una de las declaraciones más duras dirigidas hasta ahora contra la presencia cubana en Venezuela.

La contundencia del mensaje llega en un momento de máxima tensión geopolítica en la región, tras la captura de Nicolás Maduro. La acción ha desencadenado una serie de declaraciones, advertencias y realineamientos estratégicos que involucran no solo a Washington y Caracas, sino también a La Habana.

Según los registros públicos de Flightradar24, varias aeronaves militares estadounidenses realizaron vuelos cerca de la costa norte de Cuba

Desde el sábado 3 de enero, las declaraciones de Trump han oscilado entre el énfasis en el control regional y la advertencia directa a los aliados históricos del chavismo. En entrevistas recientes, el presidente ha afirmado que el régimen cubano “está muy cerca de caer” debido a la pérdida de su principal fuente de petróleo y respaldo financiero, aunque ha evitado comprometerse públicamente con una intervención militar directa en la Isla.

A esa escalada verbal se sumó en las últimas horas un movimiento inusual en el espacio aéreo regional. Según los registros públicos de Flightradar24, varias aeronaves militares estadounidenses –identificados por sus patrones de velocidad, altitud y trayectorias– realizaron vuelos cerca de la costa norte de Cuba, sin ingresar en el espacio aéreo cubano. Las rutas, visibles en tiempo real en la plataforma, mostraron recorridos paralelos al litoral y giros repetidos frente a puntos estratégicos del norte de la Isla, un despliegue que analistas interpretan como una señal de presión y disuasión en medio del endurecimiento del discurso de Washington. La presencia aérea fue ampliamente comentada en redes sociales y reforzó la percepción de que la advertencia de Trump a La Habana no se limita al terreno retórico.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reforzado ese discurso. De origen cubanoamericano y crítico histórico del régimen de La Habana, Rubio ha señalado de manera reiterada que Cuba desempeñó un papel clave en la supervivencia del chavismo y que la estructura de seguridad venezolana estaba “básicamente llena de cubanos”. En conferencias y ruedas de prensa posteriores a la operación en Caracas, subrayó que, sin ese soporte, el régimen de Maduro habría colapsado mucho antes.

Las cifras oficiales sobre las bajas durante la captura de Maduro varían según las fuentes, pero decenas de efectivos de seguridad venezolanos y al menos 32 militares y agentes cubanos fueron reportados oficialmente como muertos durante la operación, un dato que el Gobierno cubano terminó reconociendo tras haber negado reiteradamente cualquier presencia militar en Venezuela.

El régimen cubano y sus voceros responden con el repertorio habitual de negación, victimización y confrontación

Este saldo mortal se produce en medio de un clima de represión sostenida dentro de Cuba, donde centenares de presos políticos continúan languideciendo en cárceles del país por ejercer derechos elementales como la libertad de expresión, manifestación o reunión pacífica.

La advertencia de este domingo de Trump se inscribe, además, en un contexto de colapso económico y social que los expertos califican como sin precedentes en la historia reciente de la Isla. Cuba atraviesa una crisis sin precedente en su historia, marcada por una emigración masiva, fallas estructurales en servicios esenciales como la salud y la educación, y un modelo económico agotado que ya no logra cubrir las necesidades básicas de la población.

El fin de los subsidios venezolanos, que en 2025 aportaban como promedio unos 27.000 barriles diarios de petróleo a la Isla, supone un golpe adicional para una economía ya lastrada por apagones frecuentes, una producción interna en mínimos históricos y una escasez crónica de alimentos y medicinas.

El canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó en la red social X las acusaciones de Washington y negó cualquier vínculo económico con los servicios de seguridad prestados en el exterior. “Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de seguridad que haya prestado a algún país”, escribió.

En su mensaje, Rodríguez contrapuso esa postura a la de Estados Unidos, al que acusó de “mercenarismo, chantaje y coerción militar contra otros Estados”, y apeló al derecho de la Isla a importar combustible “desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo”. El canciller cerró su declaración con la acostumbrada retórica, calificando a EE UU de “hegemón criminal y descontrolado” que amenaza la paz y la seguridad no solo de Cuba y del hemisferio, sino “del mundo entero”.

Ante la presión de Estados Unidos, el régimen cubano y sus voceros responden con el repertorio habitual de negación, victimización y confrontación. Pero el reloj, advierten políticos y analistas, avanza aceleradamente en contra de los intereses de La Habana.