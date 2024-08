Una ex oficial de las Fuerzas Armadas entre los 41 balseros devueltos a Cuba por EE UU

Pérez dijo no estar de acuerdo “con la atención ni el trato que se le da a los oficiales” y tampoco con el tratamiento que ella recibía

La Habana/Una ex oficial de las Fuerzas Armadas cubanas, Roxanna Pérez Rodríguez, es parte del grupo de 41 balseros interceptados por el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos y devueltos a la Isla este viernes. La joven de 27 años, que en el momento de tramitar su renuncia ostentaba el grado de primer teniente, está detenida en la prisión de 100 y Aldabó, en La Habana, y su familia teme que sea juzgada de manera ejemplarizante por un tribunal militar.

En una breve nota de renuncia firmada el pasado 6 de junio, dirigida al oficial de cuadros de la Unidad Militar 2133 y publicada por el medio Click-Cuba, Pérez afirmaba estar “decepcionada” de las Fuerzas Armadas y alegaba no poder “desempeñarse correctamente” en sus deberes. “Mi situación económica no me permite atender a mi familia y el trabajo a la vez”, aseguró.

Pérez dijo no estar de acuerdo “con la atención ni el trato que se le da a los oficiales” y tampoco con el tratamiento que ella recibía. También reveló a sus superiores que sus hermanas “salieron del país”, su madre lo haría en los próximos meses y que su familia emigrada quería iniciar el proceso de "reclamación" para que la joven, que tiene un hijo, pudiera residir en Estados Unidos.

De acuerdo con Click-Cuba, la ex primer teniente había sido sancionada durante 10 meses con un régimen de limitación de movimiento, que solo le permitía ir de su casa y a su trabajo. La causa: mantener una relación sentimental con un cubanoamericano.

El pasado 15 de agosto Pérez abordó una balsa junto a dos personas identificadas como Yariel Duarte Rodríguez y Yohandra Miranda. A las tres de la tarde del día siguiente fueron interceptados y trasladados a un barco del Servicio de Guardacostas.

Según el perfil La Tijera, Pérez pudo comunicarse con su familia tras su retorno forzado. A sus parientes “les comunicaron que le podían llevar aseo porque la cosa con ella iba a ser para largo”, destacó la publicación.

En efecto, una nota del Ministerio del Interior publicada tras la devolución de los balseros aludió a una persona que “se encontraba en libertad condicional” por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar la Isla y señala que “será puesta a disposición de los tribunales correspondientes para la revocación de dicho beneficio”. Sin embargo, la nota no identifica expresamente a Pérez.

En el grupo devuelto este viernes hay 31 hombres, ocho mujeres y dos menores. Fueron entregados por los guardacostas estadounidenses a las autoridades cubanas en el puerto de Orozco, en Bahía Honda, provincia de Artemisa.

Con la detención de estos 41 balseros suman ya 980 los migrantes irregulares que son retornados a la Isla desde distintos países de la región en lo que va de este año, informaron medios oficiales.

Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para que todos los migrantes que lleguen por mar al territorio estadounidense sean devueltos a Cuba. También reanudaron en abril de 2023 los vuelos de deportación, principalmente para personas consideradas “inadmisibles” tras estar retenidas en la frontera con México.

De acuerdo con un reciente informe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, en junio, fueron 17.563 los cubanos que llegaron a Estados Unidos. Según sus datos, con esa cifra suman 180.925 los cubanos que han ingresado en Estados Unidos en los últimos nueve meses y calcula que de mantenerse ese ritmo, al término del año fiscal (septiembre de 2024) entrarían alrededor de 245.000 cubanos a territorio estadounidense.

Desde principios de año también fueron devueltos cubanos en vuelos comerciales desde Islas Caimán, Bahamas y República Dominicana. Cuba registra en los últimos tres años un éxodo migratorio sin precedentes tanto por el volumen de migrantes como por su extensión temporal debido a la grave crisis económica que padece con frecuentes y prolongados cortes eléctricos, escasez de alimentos, medicinas y combustible, inflación, y una dolarización parcial de la economía.