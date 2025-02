Con la excarcelación de cuatro presos políticos, el régimen cubano reanuda el proceso interrumpido hace un mes

Madrid/Iván Mauricio Arocha Arocha, Ohaurys Rondón Rivero, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez y Yaquelin Castillo García son los cuatro primeros presos políticos que el régimen cubano saca a la calle desde que detuvo, en coincidencia con la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, las excarcelaciones acordadas con el Vaticano.

Según informó Prisoners Defenders (PD), Arocha Arocha, manifestante del 11 de julio de 2021 en Santiago de Cuba, salió este mismo jueves de la cárcel de Boniato por “licencia extrapenal bajo amenazas”.

De 55 años, el hombre fue detenido junto a su hijo, Iván Arocha Quiala –aún en prisión–, y, al igual que este, fue condenado a 10 años de cárcel por los delitos de atentado, desórdenes públicos, desacato, resistencia, instigación a delinquir, difamación de las instituciones “y organizaciones y de los héroes y mártires” y propagación de epidemias.

Según su propio testimonio, Rondón fue excarcelado junto a 29 presos comunes

El caso de Ohaurys Rondón, miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (Monr), fue confirmado por Martí Noticias, que detalló que el activista fue excarcelado de un campo de trabajo forzado en La Habana. Según su propio testimonio, Rondón fue excarcelado junto a 29 presos comunes, todos ellos de la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.

El activista había sido condenado en noviembre de 2023 a dos años de prisión, por los delitos de “daños a la propiedad y propaganda contra el orden constitucional”, por romper los cristales de una farmacia en el municipio habanero de Marianao y pintar carteles antigubernamentales. Los cargos fueron retirados y se le imputó un delito común de tenencia de arma blanca, explica Martí Noticias.

La organización Justicia 11J, que recopila los datos sobre los encarcelados por las históricas protestas, fue la que reportó este jueves los otros dos casos puestos en “libertad condicional”: Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez y Yaquelin Castillo García.

El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a Cabrera Gutiérrez a 15 años de prisión –que quedaron finalmente en 10–, tras “acreditar” que el joven, entonces de 21 años, “se presentó en el lugar de la aglomeración de personas conduciendo un ciclomotor rojo, con el que se unió a los presentes, y realizaba gestos con sus manos y movimientos con su cuerpo incitando a la población que estaba de espectadora a que se unieran al desorden”.

Castillo García, por su parte, participante en las manifestaciones de La Güinera del 12 de julio de 2021, estaba sancionada a 11 años por sedición. Las ONG denunciaron su situación, destacando que tiene un hijo adolescente al cuidado de sus tías.

Con estas cuatro excarcelaciones, sumarían 214 los presos políticos puestos en libertad en virtud de un acuerdo que el régimen cubano ha desligado en todo momento de EE UU, aunque se anunció menos de una hora después de que Biden eliminara a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Al tiempo que, días después, Trump juraba su cargo y devolvía la Isla a la lista negra, La Habana frenó las 553 excarcelaciones prometidas.

De igual manera, el Gobierno se apresuró a aclarar que no eran “ni una amnistía ni un indulto”, sino “beneficios” que no les eximían de volver a prisión de no cumplir con las “obligaciones”.

Para entonces, estaban en libertad opositores históricos como José Daniel Ferrer y Félix Navarro, y activistas como Pedro Albert Sánchez, Luis Robles o la Dama de Blanco Tania Echeverría, pero no ha habido noticias de la posible liberación de otros disidentes connotados como los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo o las Damas de Blanco Sissi Abascal y Sayli Navarro.

Para Prisoners Defenders, las excarcelaciones no han sido más que “un juego macabro del régimen”. La cifra total de excarcelados que había dado el régimen era “muy emblemática”, estimó Javier Larrondo, presidente de PD, por ser la misma que manejan tanto su organización como otras de manifestantes detenidos después del 11 de julio de 2021. “Lo que han hecho es, subliminalmente, dejar que nosotros nos engañemos solos, y que pensemos que son presos del 11J”, sentenció en declaraciones a este diario el pasado 24 de enero.