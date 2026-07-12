Excarcelan al preso político del 11J Aníbal Palau Jacinto tras cumplir su condena de cinco años

Un día antes de su liberación, fue sacado de la prisión de Melena del Sur hacia el penal de Ganuza

La Habana/El preso político del 11J Aníbal Yasiel Palau Jacinto fue excarcelado este sábado por la noche, informó la activista Anamely Ramos. El joven de 30 años cumplió íntegramente una condena de cinco años por participar en las masivas manifestaciones del 11 de julio de 2021, en el municipio de Güines, provincia de Mayabeque.

Antes de ser puesto en libertad, Palau Jacinto fue sacado de la prisión de Melena del Sur el viernes hacia el penal de Ganuza, en San José de las Lajas, un día antes del fin de su sanción. Durante esas horas, Palau Jacinto se mantuvo en huelga de hambre en una celda de aislamiento, descalzo y en ropa interior, como protesta por su retención, informó Martí Noticias. Las autoridades justificaron el traslado a la familia bajo el argumento de “protegerlo” de supuestos comentarios de otros internos dentro de Melena.

Después de horas sin saber del joven, Anamely Ramos confirmó que ya había sido liberado y “llevado para casa de su padre”.

Su salida del centro penitenciario ocurrió “luego de cumplir íntegramente una injusta condena de cinco años de privación de libertad”, apuntó la activista Tania Tasé, quien agregó que “este joven no dejó ni un solo día de luchar por sus derechos, aun en las peores condiciones dentro de la cárcel”.

“Este joven no dejó ni un solo día de luchar por sus derechos, aun en las peores condiciones dentro de la cárcel”

El 11 de julio de 2021, Palau Jacinto “salió a manifestarse de manera pacífica, como hicieron miles de cubanos en más de 300 puntos de toda la Isla. El lunes 12 volvió a salir a protestar al parque”, contó su madre Layda Yirkis Jacinto a 14ymedio en 2023. Su arresto se produjo en aquella segunda jornada: “Lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y más de seis boinas negras lo atacaron por la espalda, además de oficiales de la Seguridad del Estado vestidos de civil con palos. Lo golpearon desde la cabeza hasta los pies, hasta perros le echaron. Lo desaparecieron por 17 días”.

Por esos hechos fue acusado de “atentado”, “desórdenes públicos” y “robo con fuerza”.

En prisión, Palau Jacinto llevó a cabo varias huelgas de hambre y fue recluido con frecuencia en celdas de castigo. En octubre de 2023, fue trasladado desde la prisión de Quivicán –donde llevó a cabo una huelga de hambre con varios prisioneros políticos– a Melena del Sur. En esa prisión, se negó a usar zapatos como forma de protesta por la represión que mantenían contra los presos del 11 de julio dentro de las prisiones. “Trataron de obligarlo a ponerse zapatos para poder usar su derecho a la llamada telefónica, pero renunció a la llamada y se mantuvo descalzo”, contó su madre.

A lo largo de su condena, la salud de Palau Jacinto experimentó un deterioro progresivo debido a las huelgas de hambre y la falta de atención médica adecuada. El joven padece gastritis, cefalea vascular migrañosa, trastornos circulatorios, pérdida de la visión y complicaciones renales crónicas, según Prisoners Defenders.

La liberación de Palau Jacinto se produjo en el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021

La liberación de Palau Jacinto se produjo en el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021, una fecha en la que organizaciones de derechos humanos recordaron que centenares de personas continúan encarceladas por haber participado en aquellas manifestaciones, consideradas las mayores movilizaciones antigubernamentales registradas en Cuba en más de seis décadas.

Junto a él hay otros presos políticos que también han cumplido íntegramente su condena, como el líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, quien cumplió su condena oficialmente el pasado 9 de julio. Sin embargo, permanece en paradero desconocido desde el jueves, después de que fuera sacado de la Prisión de Guanajay.

Lo único que se sabe del artista es que se comunicó el pasado jueves con Anamely Ramos. Según publicó la propia activista e historiadora del arte en sus redes, Alcántara la llamó “desde un celular de la Seguridad del Estado, número desconocido, y la llamada estaba en altavoz”.

A la pregunta de cómo estaba, el artista respondió solo “bien”, contó Ramos, “con ese tono que usamos para indicar que estamos bien dentro de la posible, dadas las circunstancias”. Sin embargo, no pudo contestarle la segunda pregunta que se le hizo: “Dónde estás”.

La activista explicó en un post en Facebook que el parole solicitado para que Alcántara viaje a Estados Unidos “sigue en proceso” y que el artista “estará en ese lugar desconocido hasta que se resuelva”. Y aseveró: “Los amigos de Luis estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. El régimen cubano lo quiere fuera”.