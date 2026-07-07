Excarcelan al preso político del 11J Nilo Abrahante Santiago

Nilo Abrahante Santiago fue detenido sin una orden judicial en las protestas que se realizaron en Mayabeque, el 11 de julio de 2021

La Habana/El prisionero político Nilo Abrahante Santiago fue liberado el pasado 4 de julio del Combinado del Este tras cumplir íntegramente una sanción de cinco años por su participación en las masivas protestas del 11 de julio de 2021. Así lo confirmó este martes la Fundación Nacional Cubano Americana, que advirtió que ahora el hombre, de 47 años, enfrentará “la vigilancia, la precariedad y la exclusión”.

Abrahante Santiago fue detenido sin una orden judicial en las protestas que se realizaron en Mayabeque el 11J. Tras ello fue juzgado y condenado por un tribunal militar bajo el cargo de “sabotaje”, una de las figuras penales más severas utilizadas por las autoridades judiciales para castigar el estallido social de 2021.

Durante su estancia en prisión llevó a cabo una huelga de hambre en mayo de 2023 para protestar por la falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de los medicamentos que precisa, debido a que sufre epilepsia, gastritis y cáncer de piel, según la ficha de Prisoners Defenders.

También, en mayo de 2024, Abrahante Santiago hizo pública una carta en la que describía cómo sus compañeros de prisión estaban a punto de sufrir una grave desnutrición. “Entre ellos me encuentro yo, con 47 kilogramos (de peso) cuando mido 1,65 metros de estatura”, detalló en una misiva enviada a la activista Martha Beatriz Roque.

En prisión llevó a cabo una huelga de hambre en mayo de 2023 para protestar por la falta de alimentación

En el escrito puso más ejemplos, como el de los presos Yohany Lázaro Ramos Cartaya, que midiendo 1,54 m apenas pesaba 39 kilogramos (kg); Javier Cárdenas González, de 1,78 m y solo 50 kg. Rolando Guerra Lombillo, de 1,87 m y 58 kg; Joel Crespo Gutiérrez, de 1,62 m y 46 kg; Ángel Lázaro Castellano Ramírez, de 1,65 m y 46 kg, Liván Díaz Machado, Yonathan Delgado Traba, Bárbaro Oviedo Rosell y Wilber Luis Pérez, de 1,75 m, pero que no superaban en ningún caso los 54 kg, un índice de masa corporal que se considera bajo para hombres de esa estatura.

Además, denunció en varias ocasiones la situación que viven los reclusos en las cárceles cubanas. En el caso de 1580, la describió como “un campo de concentración” donde la comida es escasa y de mala calidad, la higiene precaria y la atención médica a los reclusos casi inexistente.

Prisoners Defenders ha identificado que en Cuba hay actualmente 449 presos políticos que padecen “patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión”. La organización, con sede en Madrid, ha denunciado que la falta de alimentación adecuada, la ausencia de atención médica especializada, los abusos físicos y psicológicos y las condiciones inhumanas de encarcelamiento “están destruyendo progresivamente la salud de cientos de personas”.

En Cuba hay actualmente 449 presos políticos que padecen “patologías graves provocadas o agravadas por las condiciones de reclusión”

La Fundación Nacional Cubano Americana alertó de que la excarcelación de Abrahante Santiago “no significa el fin del castigo. Como ocurre con muchos ex presos políticos en Cuba, salir de la cárcel en el país no siempre significa recuperar la libertad plena”.

Al respecto, el centro de asesoría legal Cubalex señala que “las excarcelaciones y otros beneficios penitenciarios no han supuesto el cese de la persecución contra las personas presas por motivos políticos, sino que permanecen sometidas a un régimen de vigilancia permanente y bajo la amenaza constante de regresar a prisión mediante procedimientos caracterizados por la falta de transparencia y de garantías judiciales”.