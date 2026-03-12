El exilio de Cuba en Florida exige la salida de Díaz-Canel y, también, de los Castro

“Mientras los Castro sigan mandando en Cuba, no importa si es Díaz-Canel quien aparece como presidente", afirmó Ferrer.

Miami/El exilio cubano en Florida sostiene que la Isla no podrá ser plenamente libre mientras el régimen castrista continúe en el poder. A su juicio, cualquier cambio limitado –como la eventual salida del mandatario Miguel Díaz-Canel– resultaría insuficiente para transformar la situación del país.

“El único modo de que Cuba sea verdaderamente libre y democrática, y de que el pueblo cubano pueda salir de la miseria extrema en la que vive, es con los Castro fuera del poder”, declaró a EFE el exprisionero político José Daniel Ferrer.

“Mientras los Castro sigan mandando en Cuba, no importa si es Díaz-Canel quien aparece como presidente; la situación seguirá siendo la misma”, añadió el opositor, residente en Miami.

Las declaraciones de Ferrer se producen en un momento en que Washington y La Habana mantienen conversaciones en las que participan el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y Raúl Guillermo Rodríguez Castro –nieto del exmandatario cubano Raúl Castro y conocido como El Cangrejo–, según medios estadounidenses.

Las negociaciones coinciden con uno de los periodos más difíciles para la Isla en las últimas décadas. Cuba atraviesa una profunda crisis económica, energética y demográfica que se ha agravado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

El presidente estadounidense reincorporó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo poco después de asumir nuevamente el cargo, una decisión que implicó nuevas sanciones financieras.

Además, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela, se interrumpió el suministro de petróleo que Caracas enviaba a La Habana. Washington también ha amenazado con imponer aranceles a los países que exporten crudo a la Isla.

“Las conversaciones no están mal, siempre que establezcan un itinerario rápido para la salida de los Castro del poder y una transición a la democracia en Cuba”, afirmó Ferrer.

Ramón Saúl Sánchez, líder del Movimiento Democracia y también residente en Miami, coincidió en que el fin del castrismo es imprescindible para el futuro del país y reclamó la liberación de los presos políticos.

“Cualquier fórmula para Cuba tiene que comenzar con la liberación de los presos políticos y culminar con el fin de ese régimen dictatorial de 70 años que ha destruido la nación cubana”, dijo Sánchez a EFE.

Sánchez expresó además su preocupación de que en Cuba se repita un escenario similar al de Venezuela, donde Estados Unidos capturó al depuesto Nicolás Maduro, respaldó a Delcy Rodríguez para liderar una transición y asumió el control del petróleo venezolano.

“El pueblo de Cuba no quiere cambiar de tirano ni busca un amo. Lo que quiere es ser libre”, afirmó.

Ferrer coincidió con esa visión y aseguró que la meta es alcanzar “una Cuba libre, democrática y próspera, aliada de Estados Unidos pero también de todo Occidente”.

“En democracia, los cubanos sabríamos darnos un Gobierno que vele no solo por los derechos y libertades fundamentales de las personas, sino también por la soberanía del individuo y de la nación”, insistió.

En la misma línea, Luis Zúñiga, miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), sostuvo que “lo fundamental es devolverle al pueblo cubano la soberanía” y que la recuperación del país debe comenzar por un cambio político.

“No creo en un cambio económico sin un cambio político. Ahí están los ejemplos de China y Vietnam: reformas económicas sin transformación política. La dictadura de los partidos comunistas continúa, con represión y violaciones de derechos humanos”, advirtió.

Mientras el exilio cubano reclama un cambio de poder en la Isla, millones de personas dentro del país sufren apagones prolongados que los dejan durante horas sin electricidad. A ello se suman la escasez de combustible en las gasolineras y un sistema sanitario que funciona con graves limitaciones.

Una situación que, según Donald Trump, refleja que el Gobierno cubano está cerca del colapso. El presidente estadounidense ha vuelto a mencionar incluso la posibilidad de una “toma de control amistosa de Cuba”, tras las intervenciones de Washington en Venezuela e Irán.