El exilio cubano celebra entre aplausos la imputación de Raúl Castro: "Se acabó la impunidad"

Decenas de miembros de la diáspora cubana acudieron este miércoles a la Torre de la Libertad en Miami, emblema del exilio en esta ciudad.

Donald Trump descartó que se vaya a producir una escalada y agregó que pronto realizará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que impuso a la Isla

Miami/Una estruendosa ovación fue el agradecimiento que los líderes de la comunidad cubana en Miami brindaron al Gobierno estadounidense ante la imputación del ex presidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas que dejó cuatro muertos hace 30 años, y celebraron que transmite un poderoso mensaje de que "se acabó la impunidad para los verdugos".

"Es un mensaje muy importante: cesó la impunidad de los verdugos que Cuba ha sufrido durante 67 años. Se acabó la impunidad de Raúl Castro. Es un mensaje demoledor para ese régimen y para ese pueblo que luchó tan duro por su libertad", dijo a EFE Orlando Gutiérrez, secretario general de la organización en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC).

Él fue uno entre las decenas de miembros de la diáspora cubana que acudió este miércoles a la Torre de la Libertad en Miami, emblema del exilio en esta ciudad, para aplaudir y escuchar en primera persona al fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, anunciar la imputación de Castro.

Flanqueado por las imágenes de las cuatro víctimas del ataque a dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate –derribadas por cazas cubanos en 1996–, Blanche imputó al ex presidente cubano los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por dar la supuesta orden para su derribo.

Blanche imputó al ex presidente cubano los delitos de asesinato, conspiración para matar a estadounidenses y destrucción de aeronaves por dar la supuesta orden para su derribo

El escenario, la Torre de la Libertad, y el día, coincidiendo con lo que los exiliados celebran como Día de la Independencia de la isla, a pesar de que el Gobierno cubano no conmemora así esta fecha, se ajustaron a la perfección al simbolismo del anuncio.

"Yo pasé por aquí cuando vine con mis padres de Cuba. Esto para mí es emblemático. (...) Esto para nosotros es la entrada a la libertad", recordó el cubanoestadounidense Guillermo Cueto desde el interior de la Torre, custodiada por esbeltas columnas y una monumental pintura con los mapas de América y Europa.

Los cargos que enfrenta Castro, de 94 años y quien se encuentra en Cuba, podrían significar la cadena perpetua o hasta la pena de muerte, según reveló la acusación.

"Nos encantaría ver a Raúl en esposas en Estados Unidos, pero sobre todo en Miami", dijo el comisionado de la ciudad Rolando Escalona en referencia a la llegada a EE UU del depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras ser capturado el pasado enero.

Bryan Calvo, el alcalde de Hialeah, la ciudad con mayor proporción de población cubana en Estados Unidos, espera que este sea "un primer paso para la acción directa", pidiendo que "no se quede en un acto simbólico" y lleve a Castro y a los otros cinco acusados frente a la justicia estadounidense.

Bryan Calvo, el alcalde de Hialeah, la ciudad con mayor proporción de población cubana en Estados Unidos, espera que este sea "un primer paso para la acción directa"

"Tiene que ser más de lo que sucedió en Venezuela. Allí solo una persona fue removida del poder, aquí lo que estamos pidiendo como comunidad cubana es que se remuevan todas estas personas, que haya un Gobierno nuevo en la isla", resaltó.

El Gobierno estadounidense no ha aclarado los próximos pasos del caso, aunque Blanche subrayó durante la conferencia de prensa que Castro afrontará la justicia "por su voluntad propia o (de) cualquier otra forma".

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó sin embargo en un mensaje en Truth Social que se vaya a producir una escalada, y agregó que pronto realizará un anuncio sobre el bloqueo petrolero que impuso a la Isla, agravando su crisis energética y humanitaria.

Una situación cada vez más miserable, la que se vive en Cuba, que la comunidad en el exilio achaca al "régimen castrista".

Por lo que la potencial captura de Castro, hermano de Fidel Castro, es interpretada como el inicio del fin del Gobierno cubano por la mayoría de exiliados que residen en Miami, considerada la capital histórica, cultural y política del exilio y la diáspora cubana en el mundo.

En este sentido, la alcaldesa del Condado de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava, dijo a EFE que tiene "mucha esperanza por ver la libertad y la democracia en Cuba muy pronto" y señaló que el avance de este miércoles es síntoma de que la comunidad de Miami está con la diáspora cubana.

Un avance que, una vez disuelta la euforia del anuncio, dejó paso a la rutina silenciosa de la Torre como museo de la memoria cubana y símbolo del exilio en Miami.