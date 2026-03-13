El exilio reacciona a las palabras de Díaz-Canel: "¿En qué planeta vive este individuo?"

Madrid/José Daniel Ferrer estaba muy atento esta mañana a las palabras de Miguel Díaz-Canel, que poco antes de su anunciada rueda de prensa confirmaba, a través de la prensa oficial, que el régimen mantiene conversaciones con EE UU. “Estoy escuchando al dictador Díaz-Canel. ¿En qué planeta vive este individuo? ¿No acaba de comprender que la terrible realidad que vive Cuba por culpa de ellos, exige su pronta caída, por huida, captura o eliminación?”, señalaba el opositor desde Miami.

El líder de la Unión Patriótica de Cuba, ahora en el exilio, comentó en varios mensajes a través de redes sociales la comparecencia, escéptico con las palabras del mandatario. “Compara Díaz-Canel conversaciones actuales con Estados Unidos como las ocurridas hace más de 10 años entre Obama y Raúl Castro. Este tipo parece no comprender lo que está pasando y lo que va a pasar si no abandonan el poder”, añadía. “No va a pasar nada. El plan de EE UU es mantenerlos allí”, le respondía un usuario.

El silencio parece la consigna entre los congresistas de Florida a estas horas. María Elvira Salazar, Carlos Gimenez y Mario Díaz-Balart han posteado en sus cuentas de X, pero nada relacionado con las declaraciones de Miguel Díaz-Canel. Los dos últimos, eso sí, han republicado un video de este jueves en el que Díaz-Balart dijo al periodista Mario J. Pentón que las únicas conversaciones que había con el círculo de Raúl Castro eran para que el régimen llegue a su fin.

"Cualquier negociación que preserve una dictadura comunista unipartidista mientras ignora los requisitos fundamentales de la Ley LIBERTAD, es inaceptable"

En la entrevista, sin embargo, compara ese diálogo con el que hubo en Irán o “con el régimen de Maduro”, subrayó. Una frase poco tranquilizadora para quienes temen que ocurra algo remotamente similar que implique mantener a altos cargos del actual Gobierno cubano, como ha ocurrido en Venezuela.

Ese temor se percibe en el comunicado de la comisionada del condado de Miami-Dade, Natalie Milian Orbis, que ha considerado que "cualquier negociación que preserve una dictadura comunista unipartidista mientras ignora los requisitos fundamentales de la Ley LIBERTAD, es inaceptable". Es, por ahora, la única en referirse específicamente al comunicado de Díaz-Canel. “El anuncio de hoy (...) pone de manifiesto la desesperación de un régimen que enfrenta una crisis económica y política cada vez más profunda”, señala.

Aunque considera que Trump “merece reconocimiento” por la presión ejercida sobre la Isla, “la ley de los Estados Unidos es clara. Las sanciones solo pueden levantarse cuando Cuba inicie una transición irreversible hacia una democracia multipartidista, respete plenamente los derechos humanos básicos y las libertades civiles, y adopte medidas concretas para devolver o compensar las propiedades confiscadas a familias cubanas y cubanoamericanas”, aduce.

Milian Orbis subraya que la presión debe conducir a “cambios reales” y EE UU “no debe legitimar ni financiar su opresión”. “El pueblo cubano merece libertad, no otro acuerdo que mantenga en el poder a una dictadura comunista”, añade.

“Siempre México va promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo"

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha saludado con alegría un diálogo en el que propuso muchas veces mediar. “Qué bueno”, expresó la mandataria durante su conferencia de prensa desde Colima (oeste de México), al ser preguntada sobre las conversaciones.

“Siempre México va promover la paz, el diálogo diplomático y en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al pueblo de Cuba del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo”, declaró la mandataria.

Sheinbaum también reiteró el respaldo de México al pueblo cubano, tanto por razones humanitarias como por los principios de política exterior del país. “México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano por un asunto no solamente de ayuda humanitaria, sino también porque nuestra Constitución establece la autodeterminación de los pueblos y la ayuda solidaria en la búsqueda de la paz”, afirmó.