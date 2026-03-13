Trump aconsejó a María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora, según el NYT

Screenshot 2026 03 13 at 10 19 01 María Corina Machado publica foto de su encuentro con Marco Rubio y se revelan los puntos de la reunión NTN24.COM

De acuerdo con el rotativo, la Casa Blanca prevé un calendario electoral más dilatado que el de la opositora

Nueva York/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recomendó hace una semana a la líder opositora venezolana María Corina Machado que no vuelva a Venezuela por ahora, al asegurar que le preocupa su seguridad, informa este viernes el diario The New York Times.

Trump transmitió ese mensaje a Machado durante la reunión de casi dos horas que mantuvo con la premio Nobel de la Paz hace una semana en la Casa Blanca, afirma el periódico, que cita a una fuente oficial estadounidense y a otra persona familiarizada con el contenido del encuentro.

Pese a la recomendación de Trump, Machado insistió este jueves desde Santiago de Chile –donde el miércoles asistió a la investidura de José Antonio Kast– en que su intención sigue siendo regresar a Venezuela, aunque no dio fechas para su retorno.

La decisión de Trump de apostar por la continuidad en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro, con la chavista Delcy Rodríguez ahora al frente del Ejecutivo, ha generado tensión en la relación

En la reunión en la Casa Blanca, un desayuno al que también asistió el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, Trump le dijo a Machado que la situación en Venezuela es volátil y que es mejor que posponga su regreso por su propia seguridad, un mensaje que le han reiterado otros miembros del Gobierno de EE UU, de acuerdo con el periódico.

Mientras que Machado ha afirmado que puede haber elecciones en Venezuela en menos de un año, Estados Unidos está negociando con Rodríguez un calendario más dilatado, que apunta a una votación en la segunda mitad de 2027, según fuentes cercanas al Gobierno venezolano citadas por el Times.

Marco Rubio ha dejado claro a Caracas que debe haber un líder elegido democráticamente en Venezuela para cuando Trump acabe su segundo mandato, en enero de 2029, agrega el rotativo.

Aunque Machado ha intentado congraciarse con Trump y ha llegado incluso a entregarle su propio Nobel de la Paz, su relación con la Casa Blanca no se ha recuperado del todo desde que, meses antes de la captura de Maduro, la líder opositora y su equipo insistiera que había fracturas en el Gobierno chavista, algo que enervó al Ejecutivo estadounidense, de acuerdo con el diario.

A algunas personas del círculo de Trump no les gusta que Machado descarte rotundamente cualquier negociación con el chavismo, y han promovido un intento de relacionarse con otros miembros de la oposición venezolana.

Por eso, el mes pasado, Trump invitó a su discurso anual sobre el estado de la unión al opositor centrista Enrique Márquez, y no a Machado, quien recibió invitaciones de otros miembros del Congreso pero decidió no asistir porque no la había convidado directamente el mandatario, revela el periódico.

No obstante, Trump sí está aprovechando la popularidad de Machado en el sur de Florida para cosechar beneficios políticos: el pasado sábado, por ejemplo, el presidente llamó a la líder opositora y la puso en altavoz para que la escucharan otros políticos republicanos en una cena en su club de golf en Doral, en las afueras de Miami.