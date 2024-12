Los expertos descartan una mejora de la situación energética en Cuba antes de 2027

Madrid/“El sistema eléctrico está trabajando en condiciones límite y cualquier problemita que ocurre en cualquier lugar, ya no es que la Guiteras se vaya, ya no es que Felton se vaya, cualquier problema que puede ocurrir puede sacar el sistema de funcionamiento y de operación”. Son palabras del doctor en Ciencias Miguel Castro Fernández, durante una intervención en el programa Cuadrando la Caja que analizaba la situación energética en Cuba. Tres días después, este miércoles, la Isla vive su tercera caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en menos de un mes y medio.

Los especialistas invitados por Televisión Cubana aportaron, no obstante, numerosos datos de interés sobre el estado de la energía en el país, uno de los principales la caída de la producción nacional de crudo, que por primera vez en muchos años no cumplirá con las previsiones. “Este año no la vamos a cumplir. Necesitamos nuevas inversiones, necesitamos financiamiento”, lamentó Osvaldo López Corzo, especialista en exploración de petróleo y gas de Cupet, el mismo día que este diario contó que la petrolera australiana Melbana Energy –lleva diez años realizando prospecciones en territorio nacional– anunció que en 2025 exportará por primera vez crudo cubano.

López Corzo puso de manifiesto que Cupet produce entre 6.200 y 6.300 toneladas de crudo al día, lo que da una cifra de 40.000 barriles, un tercio de los que necesita la Isla

López Corzo puso de manifiesto que Cupet produce entre 6.200 y 6.300 toneladas de crudo al día, lo que da una cifra de 40.000 barriles, un tercio de los que necesita la Isla. Mucho mejor va el sector gasístico, que ha doblado su producción en solo dos años y hoy deja más de 3 millones de metros cúbicos, aunque hay al menos dos empresas extranjeras involucradas en ese incremento, la china Gran Muralla –de la que se habló al inicio en un reportaje aunque sin detalles de la asociación– y la canadiense Sherritt –con presencia en Boca de Jaruco, Puerto Escondido y Varadero– y de la que se sabe que obtiene como contraprestación cobalto y níquel que extrae en las minas del oriente de la Isla.

Pese a ello, entre el crudo y el gas solo se obtiene el 50% de la energía necesaria para la Isla, lo que responde a la pregunta sobre la autosuficiencia, tema central del programa televisivo, y no precisamente de manera optimista.

Los entrevistados hicieron un repaso al panorama energético a nivel mundial, donde las inversiones en fuentes renovables alcanzan el 83% –por las de nueva implantación– y se sigue confiando notablemente en la nuclear, cuya tendencia es a incrementarse con respecto a los últimos años. La energía fósil, señalaron los expertos, va a reducirse desde los 90 millones de barriles de petróleo que se consumen a diario hasta los 80 millones previstos para 2050, “una declinación con muy, muy baja pendiente”, detalló López Corzo.

Por tanto, “mientras más variable, más fuentes participen en la generación eléctrica de tu país, más robusta va a ser”, consideró, antes de situar en un 90% la dependencia de Cuba de la energía fósil. La intención para superar el desequilibrio es avanzar en las renovables –algo fuera de toda duda, a la vista de las declaraciones del Gobierno y las páginas dedicadas en la prensa oficial al asunto–, un tema que no preocupa en absoluto a Cupet.

“Los petroleros somos los que más tranquilos tenemos que estar con que se genere más electricidad con fuente renovable, porque nosotros, en nuestro país, le hacemos al petróleo lo peor que se le puede hacer, que es quemarlo en una termoeléctrica”, cuando “lo ideal es tratar de aprovechar todos los subcomponentes”.

En Cuba la energía solar apenas alcanza el 7,2% según datos oficiales que, de ser ciertos serían una subida notable en el último año, ya que hasta 2023 había un 4,9%

Nilo León Díaz, de Cubasolar, intervino para explicar que más de 130 países tienen como política de Estado crecer en las energías renovables, los más rezagados los africanos, latinoamericanos y, algo menos, los asiáticos. En el mundo, las renovables han pasado a suponer el 30%, con Dinamarca (67%) y España (66%) a la cabeza. Sin embargo, en Cuba apenas alcanza el 7,2% según datos oficiales que, de ser ciertos serían una subida notable en el último año, ya que hasta 2023 había –recordó León– un 4,9%. No aclaró, sin embargo, si se refería a la capacidad instalada o a la generación real, que difícilmente alcance esos números, debido a los propios problemas del SEN.

Para lograr los objetivos de avance en las renovables, los presentes en el programa pidieron la colaboración de toda la sociedad. El Gobierno ha previsto construir con ayuda de China un total de 92 parques solares que puedan aportar hasta 2000 megavatios (MW)

en un horizonte que inicialmente se fijó en 2028, la mitad para 2025 y el resto para tres años después. Los planes ya empiezan a alargarse, según las palabras de Castro Fernández, que anunció un cambio “ni muy rápido, ni muy ni muy demorado. Yo estoy convencido de que, por lo menos para el 2027, ya para 2026 con la primera entrada de los 1.000 MW iniciales, va a haber mejoría”.

Pero la estrategia, según se reveló en el programa, va mucho más allá de los parques solares y la estrategia híbrida, de aprovechar los vientos de la tarde en la Isla para producir eólica de manera combinada. Se mencionó el abaratamiento de los paneles solares, que han bajado 10 veces su valor en los últimos años, para convencer a empresas y particulares de los beneficios de instalar una placa en su tejado.

La principal ventaja, según explican las energéticas internacionales, es que en un sistema pequeño, de hasta 10 MW, la carga va directa del transformador a la subestación de entrega y se vuelca en la red de distribución. Sin embargo, en los más grandes hay que pasar por una subestación que recoge las líneas de media tensión y las conduce a un gran transformador que lleva la corriente de media a alta tensión, antes de introducirla en la red.

Los hechos ocurridos en los últimos días desvelan que los cubanos tienen un interés por los paneles que dista ligeramente de los deseos del Gobierno

Esta explicación no la aportaron los directivos cubanos, pero dedicaron aproximadamente 20 minutos a enfatizar en las ventajas y eficiencia de colocar “arriba a las empresas, en los techos de las viviendas” paneles que sirvan para reforzar la estrategia nacional. Admitieron, eso sí, que el Estado debe implicarse más en sus propias empresas, e incluso mediante ayudas para la adquisición, mientras que los ciudadanos deben actuar con eficiencia. “Eso va a cambiar la vida del cubano, por decirlo de alguna forma. Y nosotros, por la parte petrolera, si logramos un nivel de inversiones, un nivel de financiamiento, ya sabemos dónde hacer pozos, la sabemos qué hay que cambiar”, argumentaron.

Los hechos ocurridos en los últimos días desvelan que los cubanos tienen un interés por los paneles que dista ligeramente de los deseos del Gobierno. Este miércoles, Granma publica una información que revela que no hace ni cuatro meses desde que se instalaron los paneles para suministrar energía a multitud de estaciones de bombeo en Las Tunas y ya se han cometido “ocho hechos delictivos, específicamente de hurto” en estos emplazamientos.

Este mayo se terminó la primera fase “del cambio de matriz energética” para estas estaciones en comunidades rurales y de difícil acceso que fueron vandalizadas, relata el medio, “Hasta el momento, la única alternativa ha sido la reposición, allí donde se ha logrado disponer del recurso faltante; pero otros lugares no han corrido la misma suerte. En ningún caso, hasta ahora, se han podido recuperar los recursos sustraídos, ni identificar a los autores de los hechos”, lamenta.

Además, el diario califica de “preocupante” que no exista personal contratado para vigilar 24 horas esos recursos, ni las comunidades “se han involucrado” en defender sus sistemas de bombeo. Los hechos han ocurrido en Puerto Padre, Colombia, Jobabo y Majibacoa, y “han tenido una repercusión muy negativa en un proceso que aún recibe el beneficio de inversiones para garantía de sus cercas perimetrales, pintura y otras condiciones”.

El hecho ha trascendido dos días después de que un incendio en el parque solar Alcalde Mayor, en Abreus, alarmara a la Empresa Eléctrica de Cienfuegos

La información, no obstante, deja ver que algunos de los afectados no lamentan demasiado la pérdida. “Realmente hoy tenemos una situación muy compleja aquí en la comunidad. Aquí ese sistema no tuvo el impacto esperado, sinceramente. Se sustituyó el anterior que daba agua a la comunidad completa, y cuando se puso el de paneles solares, realmente llegaba el agua solo a unas pocas viviendas. No obstante, en menos de cuatro meses se robaron la bomba, desmontaron todo, y ahora ni lo uno ni lo otro”, explicó la delegada de Puerto Padre, Miriam Sanz Cabaza.

El hecho ha trascendido dos días después de que un incendio en el parque solar Alcalde Mayor, en Abreus, alarmara a la Empresa Eléctrica de Cienfuegos. El fuego se originó en una zona donde se apilaban algunos paneles solares que iban a instalarse, pero “ningún otro recurso fuera de este tipo sufrió afectaciones”, contó 5 de Septiembre.

“Afortunadamente no hubo pérdidas de vidas humanas. Tampoco este hecho detendrá las labores en el parque, que continuará con el montaje de las mesas y el ensamblado de nuevos paneles. Seguiremos con el cronograma de entrega previsto para el próximo 20 de diciembre”, se felicitó el director de la estatal, Salvador Vera Hernández. El parque lleva 13.000 paneles montados de los 42.588 previstos.