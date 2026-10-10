Expertos evalúan la deuda petrolera de Cuba con Venezuela en un mínimo de 20.000 millones de dólares

Los suministros de petróleo de Venezuela llegaron a superar ampliamente la capacidad de consumo y procesamiento de la Isla, según el economista petrolero venezolano Rafael Quiroz Serrano.

Caracas llegó a mandar a la Isla hasta 157.000 barriles diarios, tres veces más que la cantidad acordada con Hugo Chávez en el año 2000

Madrid/Economistas venezolanos calculan que la deuda de Cuba con Venezuela asciende a más de 20.000 millones de dólares, por el conocido Convenio Integral de Cooperación que se prolongó durante 25 años y estableció el suministro de petróleo venezolano a cambio de servicios técnicos, médicos y deportivos prestados por el Gobierno cubano.

A diferencia de un informe previo, publicado por el Miranda Center for Democracy, que sitúa en 44.500 millones de dólares el valor del petróleo enviado por Caracas, los expertos citados por Televen TV se centran en la deuda de La Habana.

El economista petrolero Rafael Quiroz Serrano, entrevistado por el medio venezolano, aseguró que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) llegó a enviar en ocasiones hasta 157.000 barriles diarios (bpd) a Cuba.

El experto confirmó que los suministros venezolanos llegaron a superar ampliamente la capacidad de consumo y procesamiento de la Isla –el consumo diario en Cuba es de 110.000 barriles en tiempo normal, de los cuales 40.000 provienen de crudo nacional–. “Después se logró captar que muchos de esos barriles de petróleo [venezolano] eran revendidos en el mercado internacional”, sostuvo Quiroz Serrano.

“Después se logró captar que muchos de esos barriles de petróleo eran revendidos en el mercado internacional”

El Convenio Integral de Cooperación entre Cuba y Venezuela, pactado entre Hugo Chávez y Fidel Castro en el año 2000, estableció inicialmente el despacho de 53.000 bpd de petróleo y derivados. El acuerdo contemplaba un plazo de 15 años para pagar la deuda, la posibilidad de financiar entre el 5% y el 25% de la factura y una tasa de interés preferencial del 2%. A cambio, Cuba aportaría personal sanitario, médicos y asistencia técnica para programas sociales y agrícolas, entre otros servicios.

Entre 2005 y 2012, los envíos venezolanos alcanzaron un promedio de unos 105.000 bpd, según un informe del Miranda Center of Democracy –organización estadounidense auspiciada por el partido republicano–. A partir de 2013, con la caída de la producción venezolana, las cifras descendieron. En esos años, los números reportados en el informe alcanzan promedios de 69.000 bpd en 2016 y 55.000 en 2017.

Para 2023, Reuters reportaba unos 56.000 bpd y en 2024, 32.000. Quiroz Serrano señala en el reportaje de Televen que ya para 2025 se enviaban apenas unos 30.000 bpd y desde el 31 de enero de este año –después de que Trump firmara una orden que imponía aranceles a países que suministraran petróleo a Cuba–, los envíos se paralizaron.

La deuda cubana permanece, pero el monto exacto de esos impagos es imposible de calcular debido a la naturaleza del convenio. El economista y ex directivo de Pdvsa José Toro Hardy apunta: “Es difícil estimar la cifra porque todo estaba cargado de secretismo, pero yo estimo que la deuda de Cuba con Venezuela debía estar en el orden de los 25.000 millones de dólares. Nunca pagaron nada y dudo que vayan a pagar ahora”.

“Es difícil estimar la cifra porque todo estaba cargado de secretismo, pero yo estimo que la deuda de Cuba con Venezuela debía estar en el orden de los 25.000 millones de dólares"

El especialista Quiroz Serrano señala sobre la dificultad de calcular la deuda: “Para los efectos de técnica contable fue imposible para Pdvsa, porque no hallaban cómo determinar los sueldos de los entrenadores deportivos, de los educadores, de los médicos, de las enfermeras…”

El Convenio fue criticado desde el inicio por economistas venezolanos, que lo consideraban “un mal negocio”. El ex directivo de Pdvsa Toro Hardy acudió entonces al Tribunal Supremo de Justicia para intentar frenarlo, argumentando que debía ser aprobado antes por la Asamblea Nacional, pero el recurso fue desestimado. “Eso era un programa absolutamente político, el objeto era subsidiar a Cuba a como diera lugar”, apunta ahora Toro Hardy.

El informe elaborado por el Miranda Center of Democracy estimó que desde el año 2000 Venezuela transfirió a Cuba una cantidad de petróleo valorada en 44.500 millones de dólares corrientes –63.800 millones en valor actualizado–. Aunque ya en 2016 Nicolás Maduro cifró la “inversión” de Venezuela en ese intercambio en unos 250.000 millones de dólares, una muy probable exageración.

El reportaje de Televen sostiene ahora que los recursos que Venezuela dejó de ingresar contribuyeron a la caída del PIB y a déficits que agravaron la crisis del país. Como ejemplos, menciona que estabilizar el sistema eléctrico nacional habría requerido entre 9.000 y 15.000 millones de dólares, mientras que recuperar la red de agua potable habría costado 3.300 millones.