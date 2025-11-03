Una explosión, seguida de un incendio, despierta al municipio cubano de Camajuaní

La Habana/Los vecinos de Camajuaní, en Villa clara, se han despertado sobresaltados por una fuerte explosión en el centro del municipio. Aún se desconocen detalles sobre la situación, pero el origen está en la casa de los trabajos del barrio Teresa- Los Chivos, que tendría –según el testimonio de varios vecinos de la zona– pirotecnia almacenada, posiblemente para usar en las parrandas.

Según el periodista de la Agencia Cubana de Noticias Henry Omar Pérez, la explosión provocó un incendio que alcanzó las viviendas colindantes, siete en total, pero, a pesar de que ha sido catalogado como un fuego de grandes proporciones, ya se ha extinguido y no hay víctimas mortales conocidas. “Vivo aquí y la explosión fue tan grande que levantó a todos de la cama”, comentan los residentes, que se preguntan cómo se ha podido cometer una imprudencia de este tipo en pleno centro del municipio.

“La parranda solo trae accidentes y desgracia debían prohibirlas todas en todas las provincias, nunca traen nada bueno”, señalaba un usuario en un grupo de compraventa de Camajuaní. “La parranda se puede celebrar con carrozas comparsas. Prohíban los voladores, es pólvora solo trae desgracia”, concordaba otro.

Las autoridades locales y provinciales se han desplazado hasta la zona junto con los equipos de emergencias y la prensa oficial, que promete ampliar la noticia.