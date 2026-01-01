La Fábrica de Arte Cubano denuncia una campaña de descredito alentada por las autoridades

La Habana/La Fábrica de Arte Cubano (FAC) difundió este miercoles un comunicado en el que rechaza las acusaciones de discriminación racial que circularon en su contra a raíz de un incidente ocurrido a finales de diciembre. El centro cultural sostiene que el episodio es parte de una campaña de descalificación puesta en marcha desde que las autoridades prohibieron, a mediados de octubre, un homenaje a Celia Cruz por su centenario.

El incidente ocurrió el 26 de diciembre, cuando Alejandro Bridón Mesa denunció en redes sociales que se le negó la entrada a la Fábrica de Arte Cubano junto a dos acompañantes, bajo el argumento del “derecho de admisión”, sin que el personal de seguridad ofreciera explicación alguna. Según su testimonio, mientras a él se le impedía el acceso supuestamente por ser negro y cubano, otras personas, sobre todo extranjeras, ingresaban sin dificultad, situación que calificó como “humillante”.

La denuncia se propagó rápidamente en plataformas digitales, donde fue compartida por numerosos usuarios y generó un amplio debate público sobre la aplicación del derecho de admisión en espacios culturales.

La denuncia se propagó rápidamente en plataformas digitales, donde fue compartida por numerosos usuarios

En los comentarios de la publicación original, la propia Fábrica de Arte Cubano aportó un elemento adicional al señalar que Bridón Mesa ya había visitado el recinto en otras ocasiones sin incidentes. De acuerdo con ese mensaje, tras realizar averiguaciones internas, el joven fue contactado personalmente por el músico y productor X Alfonso para ofrecerle explicaciones y disculpas. La institución reiteró entonces que no es un espacio racista ni excluyente y aseguró que la Fábrica de Arte Cubano “es y seguirá siendo la casa de todos”.

Este jueves, X Alfonso, fundador y director del centro cultural, expresó en sus redes sociales privadas que se había cometido un error. En un tono especialmente crítico con las campañas oficiales de difamación: "No me vengan con cuentos ni con campañitas oficiales de discursos vacíos. Para la memoria corta: la absurda utilización del derecho de admisión es lo que muchos vivimos durante años a la edad de Kevin, cuando se nos negaba la entrada a hoteles, círculos sociales o tiendas por razones que no eran nuestras." Escribió el artista en redes, donde tambien explicó que el personal de seguridad confundió al joven con una persona señalada por cometer robos en el recinto y que la decisión no fue motivada por razones raciales. Además, aseguró que el derecho de admisión se emplea únicamente para impedir el acceso a "personas con incidencias delictivas en el propio espacio, ya sea por robos, asedios, faltas de respeto al público o al personal, o cuando llegan en evidente estado de embriaguez o drogados, poniendo en riesgo la seguridad del resto".

Avivando la polémica, el Instituto Cubano de la Música criticó en redes y en medios oficiales, como Granma y Cubadebate, la respuesta de la FAC. Considerando que la justificación dada sobre el incidente fue insuficiente. Al mismo tiempo, señaló que el hecho ha sido manipulado por actores externos para desacreditar a las instituciones y generar divisiones dentro de la “Revolución". Según el comunicado, varios miembros del Centro Nacional de Música Popular y del propio Instituto, visitaron personalmente a Bridón para explicarle que todo el incidente no fue más que una decisión arbitraria de un empleado. Según esta versión oficial, Bridón quedó satisfecho con la explicación.

Fundada en 2014, la Fábrica de Arte Cubano es un centro multidisciplinario que se ha consolidado como uno de los principales escenarios culturales de la capital.