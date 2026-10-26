La fábrica de guantes quirúrgicos de Las Tunas, paradigma del fracaso industrial de Cuba

Para la elaboración de los guantes se necesitan productos comprados en el extranjero “e inexistentes ahora mismo en la fábrica”, como el oleato de potasio, el acelerante ZDBC y los pigmentos líquidos.

La prensa oficial atribuye al embargo el desplome de la producción de artículos de látex que iba muy bien hasta 2017

La Habana/Nueve años hace que la Fábrica de Artículos de Látex de Las Tunas, la única de su tipo que existe en Cuba, no produce guantes quirúrgicos. Así al menos lo afirma un reportaje publicado este domingo en la prensa oficial, que culpa de la situación al “bloqueo económico, comercial, financiero y energético que el Gobierno de Estados Unidos recrudece día tras día para asfixiar al pueblo”.

La nota pretende apuntalar con este ejemplo la tradicional excusa del régimen cubano –el embargo estadounidense– para explicar la fragilidad del aparato productivo del país, pero a la vez no esconde una de sus principales debilidades: depender de las importaciones de materia prima, además de no pagar sus facturas. En este caso, reconocen que la planta tunera “tenía un proveedor de látex natural en Guatemala que no pudo mantener sus relaciones comerciales y como alternativa, Cuba encontró un mercado más seguro en una nación asiática”.

La "nación asiática" que el oficialismo se niega a identificar es la India, que vendió a la Isla 29.876 kilogramos de látex natural en 2024 por el valor de 55.600 dólares. En los años anteriores, China y Tailandia fueron también sus proveedores, además de Panamá o Trinidad y Tobago.

La "nación asiática" que el oficialismo se niega a identificar es la India, que vendió a la Isla 29.876 kilogramos de látex natural en 2024 por el valor de 55.600 dólares

Una de las funcionarias de la fábrica, Milaydys García Aguilar, lamenta que la “solución” tiene “un costo enorme por la lejanía”, aunque no detallan a qué país se refieren ni explican por qué no lo compran en alguna nación más cercana, como Brasil o México, que son además amigos del régimen de La Habana. Según datos del Banco Mundial, Cuba compró a Guatemala 353 toneladas de látex natural en 2015 por el valor de 640.000 dólares y apenas 59 toneladas en 2022. El año siguiente la Isla no importó nada y, en 2024, casi todo llegó de la India. En 2025, solo se importó 2.400 kilógramos provenientes de la Unión Europea.

En la nota no explican por qué Guatemala dejó de vender a la Isla, pero se sabe de exportadores en rubros diversos que suspenden sus envíos por los impagos de La Habana.

La nota oficial no explica por qué Guatemala dejó de vender a Cuba, pero se sabe de exportadores en rubros diversos que suspenden sus envíos por los impagos de La Habana

García Aguilar, por el contrario, abunda en su explicación diciendo que “no solo se trata de pagar un precio más alto por el producto”, sino que “también se incrementan las tarifas correspondientes a la transportación y los aranceles”, pese a que estos dependen del Gobierno cubano, que los puede bajar o suprimir para reducir los costos para sus fábricas.

Además, al retrasarse la llegada de materias primas, esgrime la encargada de producción de la fábrica, “algunas pueden llegar caducadas o defectuosas”. Para la elaboración de los guantes, explican los responsables, se necesitan otros productos comprados en el extranjero “e inexistentes ahora mismo en la fábrica”, como el oleato de potasio, el acelerante ZDBC y los pigmentos líquidos.

“La última vez recibimos esos colorantes en polvo y para usarlos hubo que llevarlos a partículas inferiores a las que conforman el látex. En el centro no tenemos molinos adecuados para asumir ese proceso y es otra de las razones por las que este año no hemos podido producir”, especificó García Aguilar.

De acuerdo con la nota oficialista, la fábrica de látex decayó en un solo año. O eso, al menos, se desprende de las declaraciones del jefe de la planta, Antonio Elio Núñez Nojas, que aseguró que en 2016 establecieron “un récord productivo ascendente a seis millones de pares de guantes quirúrgicos esterilizados”, una producción que “contribuyó a abastecer los servicios sanitarios de todo el país”.

El jefe de la planta aseguró que en 2016 establecieron “un récord productivo ascendente a seis millones de pares de guantes quirúrgicos esterilizados”

Uno de los elementos clave para la falta de producción de guantes quirúrgicos es que la esterilizadora de la planta, “con una capacidad total de diez metros cúbicos, que figura entre las mayores de su tipo en el país”, está detenida. “El equipo permanece sin utilizar porque funciona con óxido de etileno, un producto que debe importarse en botellones de 34 kilogramos”, dice la prensa oficial.

La paralización de la fábrica no afecta únicamente a los artículos sanitarios, exponen. Las líneas “auxiliares”, donde se elaboraban guantes domésticos –con requisitos de seguridad mucho menos estrictos–, membranas para recoger el veneno de las abejas y conos utilizados en la extracción de semen bovino para la inseminación artificial, también han quedado fuera de servicio.

No es la primera vez que la planta, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Thaba, de la Empresa Nacional de Talabartería, es objeto de noticia en los medios estatales. En 2021, en plena pandemia de covid-19, Cubadebate informaba de la reactivación de la planta, luego de seis meses paralizada, con el objetivo en mente de producir casi 300.000 pares de guantes domésticos en un mes.

En 2021, en plena pandemia de covid-19, Cubadebate informaba de la reactivación de la planta, luego de seis meses paralizada para producir guantes domésticos

En aquella nota no mencionaban los guantes quirúrgicos, pero aludían a una reciente compra de unos 26.000 kilogramos de “látex natural centrifugado”, la principal materia prima de esos artículos, “junto a una veintena de componentes también de importación”, todo ello con un costo de dos millones de pesos, al cambio oficial de 24 CUP por un dólar y equivalente a 83.333 dólares. Ahí mismo anunciaban más materiales para septiembre, algo que permitiría continuar la fabricación hasta finales de aquel año.

Tampoco se referían al embargo estadounidense, idea que sí vertebra el reportaje en Granma de este domingo.

En este no hay rastro, sin embargo, de las desastrosas cifras de la industria manufacturera en la Isla en general, que durante 2025 presentó una caída en casi todos sus rubros. En el listado que detallaba la Oficina Nacional de Estadística e Información en un informe sobre el tema del pasado mayo, solo había cinco productos cuyos indicadores mejoraron: el tabaco, el detergente, la cerveza, las sábanas y la langosta congelada.

Durante 2025, la industria manufacturera en la Isla presentó una caída en casi todos sus rubros, excepto el tabaco, el detergente, la cerveza, las sábanas y la langosta congelada

Tres productos muy vinculados a la construcción y el hogar cayeron en el último quinquenio algo más de un 94%: las barras de acero corrugadas, los aires acondicionados y las losetas hidráulicas, y no se quedan atrás las puertas y ventanas de madera, con reducciones del 92%. Si se unen con las grandes mermas del cemento (65%), cal (66%), bloques de hormigón (84%) o sanitarios (62%) se entiende el grave problema de vivienda, tanto a la hora de construir como a la de rehabilitar, provocando un déficit habitacional que deja a familias enteras compartiendo espacios mínimos y en mal estado.

Entre los datos facilitados por el organismo oficial, que también incluyen un ligero descenso de la población que trabaja en este sector y sus salarios medios, se muestra también el consumo energético de estas industrias, que ha caído notablemente en los últimos años por las dificultades para generar electricidad. En el año 2020, la industria manufacturera –la azucarera está, como siempre, excluida de estos datos y se facilita aparte– consumía unos 1.089 Gwh de promedio, frente a los 613 de 2024, un descenso del 44% que tiene como consecuencia directa el desplome de todos los indicadores.