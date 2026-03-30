Fallece a los 24 años Reinaldo Lovell, pitcher de Los Tigres de Ciego de Ávila

Colegas y seguidores lamentan la pérdida temprana de un jugador talentoso y de un joven generoso con la comunidad

La Habana/El joven pelotero avileño Reinaldo Jhon Lovell Querol, lanzador relevista de Los Tigres de Ciego de Ávila, falleció repentinamente este domingo a los 24 años, a causa de un infarto.

La noticia fue dada a conocer por la página oficial del equipo de béisbol avileño, que transmitía sus condolencias a familiares y amigos: “Con profundo dolor [...] acabamos de conocer sobre el repentino fallecimiento en horas de la tarde de este domingo del lanzador avileño Reinaldo Lovell”.

El portal deportivo Swing Completo dio a conocer que la causa de la muerte fue un infarto. El suceso fue rápidamente lamentado por decenas de colegas y seguidores del béisbol, quienes ofrecieron apoyo y condolencias a sus allegados.

Lovell había debutado recientemente en la 64 Serie Nacional de Béisbol (2025-2026), donde participó en 11 juegos como relevista. En esa temporada lanzó 13 entradas. Formaba parte de un equipo que atravesó una campaña difícil, en la que los Tigres de Ciego de Ávila finalizaron en el último lugar, con balance de 30 victorias y 45 derrotas.

El deportista guardaba pelotas usadas tras los entrenamientos y, cuando podía, las entregaba a niños sin recursos que soñaban con jugar béisbol

Más allá de su desenvolvimiento deportivo, quienes lo conocieron destacan su carácter personal. En redes sociales, allegados recordaron gestos generosos de Lovell poco conocidos: el deportista guardaba pelotas usadas tras los entrenamientos y, cuando podía, las entregaba a niños sin recursos que soñaban con jugar béisbol.

También visitaba a menores con discapacidad para llevarles implementos deportivos, muchas veces costeados con sus propios medios. Según los testimonios, evitaba cualquier tipo de reconocimiento público por estas acciones.

La muerte de Lovell se suma a una serie de decesos recientes de jóvenes lanzadores cubanos por causas similares. En marzo de 2025 murió, también a los 24 años, el pitcher Dorvis Lornet Navarro Queralta, de los Piratas de la Isla de la Juventud, tras sufrir un accidente cardiovascular mientras entrenaba. Tres años antes, en 2022, había fallecido el santiaguero Ulfrido García, de 28 años, igualmente por un infarto.