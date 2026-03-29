Fallece a los 87 años el artista cubano Ever Fonseca, Premio Nacional de Artes Plásticas

Fue una figura clave de las artes visuales en Cuba y maestro de varias generaciones de artistas

La Habana/El artista cubano Ever Fonseca Cerviño (Manzanillo, 1938) falleció este 29 de marzo en La Habana, a los 87 años de edad. Fonseca, galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en 2012, fue una de las figuras más importantes de la plástica cubana contemporánea y reconocido pedagogo. Su obra recorrió museos y colecciones de todo el mundo.

Estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y fue fundador de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de La Habana, donde se formó como primer expediente entre 1962 y 1967. Ejerció como profesor durante más de 20 años, impartiendo los tres niveles de enseñanza en artes plásticas.

En la década de 1960, Fonseca fue el primer pintor cubano de su generación en realizar una exposición personal en el Museo Nacional de Bellas Artes, titulada Óleos de Ever Fonseca. Su obra fue incluida posteriormente en la colección permanente de esta institución.

'El Circo', 1967 / Ever Fonseca / Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba

A lo largo de su carrera realizó decenas de exposiciones personales y participó en más de 400 colectivas internacionales. Sus trabajos forman parte de importantes colecciones permanentes en Cuba y en el extranjero, incluyendo el Museo Internacional de Arte Siglo XX (Nueva York), el Museo de Arte Contemporáneo de Vilnius (Lituania) y el Museo de Arte de Caguas (Puerto Rico), entre otros.

Ever Fonseca trabajó principalmente en pintura, escultura y cerámica, utilizando técnicas como óleo y serigrafía. Su obra se caracteriza por la integración de elementos del paisaje rural y la tradición cultural de la Isla. Entre sus series más destacadas se encuentran Cuentos de monte y río, Los protectores y Visiones del Caribe.

A lo largo de su trayectoria, Fonseca recibió múltiples reconocimientos, incluidos la Distinción por la Cultura Nacional y la Medalla Alejo Carpentier, así como la Medalla Raúl Gómez García, otorgada por el Sindicato de Trabajadores de la Cultura.

El Consejo Nacional de Artes Plásticas y el Ministerio de Cultura dieron a conocer la noticia y lamentaron su fallecimiento. El cuerpo de Ever Fonseca será cremado por voluntad familiar y sus cenizas depositadas en una ceremonia íntima en el Panteón del Ministerio de Cultura en la Necrópolis de Colón, La Habana.