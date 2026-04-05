Fallece a los 92 años Jorge Losada, figura popular del teatro y la televisión cubana

Jorge Losada llegó a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la televisión cubana.

El actor enfrentó los últimos días de su vida en condiciones de precariedad, dependiendo del apoyo de amigos para alimentos y atención médica

La Habana/El actor y humorista Jorge Losada Moreno falleció en la madrugada de este domingo en La Habana, a los 92 años. La noticia fue publicada por su amigo Luis Lacosta, director de arte del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic); y posteriormente confirmada por los medios oficiales.

Jorge Losada fue una figura emblemática de la televisión, el teatro y el cine cubanos. Durante su larga carrera, que abarca más de seis décadas, llegó a convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la cultura audiovisual de la Isla, gracias a su versatilidad y sus caracterizaciones humorísticas en la televisión cubana.

Sin embargo, la precariedad en la que vivió durante sus últimos años contrastaba con el nivel de reconocimiento que había alcanzado con su trayectoria artística. Sus allegados se veían necesitados de pedir ayuda pública por la escasez de recursos que afectaban a la salud del actor. El más reciente llamado, publicado el pasado 13 de marzo por Luis Lacosta, lamentaba: “No hay comida para darle, no hay transporte para llevarle al médico, no nos queda más dinero, tenemos muchas necesidades”.

No hay comida para darle, no hay transporte para llevarle al médico, no nos queda más dinero, tenemos muchas necesidades

Losada comenzó su trabajo actoral desde los años 50, como declamador en la radio. Su carrera teatral abarca más de 60 producciones. Como actor y subdirector del Estudio Lírico de La Habana, conoció escenarios internacionales de Europa y América Latina, en los que trabajó como intérprete y director escénico.

En la década de los 80 se incorporó al Teatro Musical de La Habana, donde su presencia se recuerda en puestas en escena como Maestra vida, Pedro Navaja y El caballero de Pogolotti, personaje por el que recibió el premio al mejor actor de teatro otorgado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), en 1987.

En cine, Losada debutó con la película Soy Cuba (1964) de Mijail Kalatózov, a la que siguieron títulos como No hay sábado sin sol (1980), Techo de Vidrio (1981), y la censurada Alicia en el pueblo de Maravillas (1991), entre muchos otros.

A pesar de estas dificultades, intentaba continuar activo: al cumplir 90 años, participó en la televisión con la telenovela 'Renacer'

En la televisión cubana, su carisma lo convirtió en un artista querido por el público, participando en producciones como Los abuelos se rebelan, Los papaloteros y SOS Divorcio.

Fue también reconocido en Cuba con el Premio Pequeña Pantalla (2020) y el Premio Caricato (2019).

La plataforma digital CubaActores lamentó la pérdida y recordó que este año le habían otorgado a Losada el Premio Maestro de Generaciones, “un reconocimiento que resume su legado: actor, mentor, maestro y figura clave en la historia de la actuación cubana.”

En sus últimos años, Losada dependió de la solidaridad de amigos para conseguir alimentos, medicamentos, donaciones de sangre y equipos básicos necesarios para su cuidado. Su estado de salud había generado preocupación sostenida entre colegas de trabajo y seguidores. A pesar de estas dificultades, intentaba continuar activo: al cumplir 90 años, participó en la televisión con la telenovela Renacer.