Fallece Guillermo Gortázar, fundador de la Fundación Hispano Cubana

Madrid/El historiador y político vasco Guillermo Gortázar Echevarría falleció en Madrid el pasado miércoles a los 74 años a causa del cáncer que padecía. Fundador en 1996 de la Fundación Hispano Cubana, Gortázar mantuvo a lo largo de su vida pública un compromiso constante con la causa cubana, a la que dedicó una parte sustancial de su trabajo político, intelectual y editorial desde España.

Gortázar fue uno de los principales impulsores de la Fundación Hispano Cubana, creada en Madrid con el respaldo de la Fundación Nacional Cubano-Americana y del escritor disidente Carlos Alberto Montaner. En sus primeros años ejerció como secretario general y, a partir de 2006, asumió la presidencia. Bajo su dirección, la institución se consolidó como un referente del exilio cubano en España y como un espacio de reflexión crítica sobre la política española hacia La Habana.

La Fundación nació con el objetivo de defender la democracia y las libertades en Cuba, así como de reforzar los vínculos históricos y culturales entre ambos países. Durante años organizó conferencias, presentaciones de libros, debates públicos y encuentros intelectuales centrados en la realidad política cubana, además de brindar respaldo a opositores, activistas y exiliados.

Desde artículos, ensayos y declaraciones públicas, Gortázar sostuvo de manera reiterada que la normalización de las relaciones entre España y Cuba debía ir acompañada de avances verificables en derechos y libertades. Defendió que España no podía limitarse a una relación diplomática rutinaria con el régimen cubano y apeló con frecuencia a la responsabilidad histórica derivada de los profundos lazos humanos, culturales y lingüísticos entre ambos países.

Marido de Pilar del Castillo, ministra de Educación del Ejecutivo de José María Aznar entre 2000 y 2004, fue especialmente crítico con la política seguida por los distintos Gobiernos españoles con respecto a la Isla, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. A su juicio, ambos habían optado durante años por una actitud de pragmatismo y comprensión que relegaba la situación de los derechos humanos en la Isla. En 2018, tras la llegada de Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno, denunció públicamente que esa línea se mantenía sin cambios sustanciales.

Gortázar impulsó también la Revista Hispano Cubana HC, una publicación que durante años reunió textos de autores cubanos y españoles y dio espacio a reflexiones históricas, análisis políticos y testimonios ausentes de los medios oficiales de la Isla.

Aunque su labor académica se centró principalmente en la historia contemporánea de España, Cuba ocupó un lugar permanente en su pensamiento político. Desde Madrid, Guillermo Gortázar contribuyó durante décadas a mantener la atención sobre la realidad cubana en el debate público español y a tender puentes entre el exilio y amplios sectores de la sociedad civil europea.