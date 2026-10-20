Fallece un hombre al que le robaron su motocicleta en Matanzas

Héctor Ruiz Rodríguez permaneció en estado crítico desde el pasado martes, cuando lo golpearon en la cabeza

La Habana/La muerte de Héctor Ruiz Rodríguez, Hectico, expone la violencia y las carencias de infraestructura en los hospitales en la Isla. El hombre de 61 años falleció este lunes en un hospital de Matanzas tras permanecer en “estado crítico” desde el pasado martes. “Lo golpearon con un palo en la cabeza para robarle su motocicleta y todas sus pertenencias, dejándolo gravemente herido”, cuenta Christian Arbolaez en sus redes sociales.

“Duele pensar que un hombre que salió a trabajar para ganarse honradamente la vida no haya podido regresar a su casa”, agregó. En tanto, Yudith Rodríguez manifestó su malestar por que “al atardecer los policías se esconden” lo que ha incrementado la inseguridad. La ausencia de las autoridades, precisó, “no es por la escasez… es por miedo. El delincuentismo cada día está peor y ellos se guardan”.

Isairis Zamora lamentó que “hechos como este queden sin culpables. Los delincuentes saben lo fácil que la policía se la está poniendo”. Además, de que Santa Marta, que era uno de los lugares más tranquilos, “ahora cada día hay hechos delictivos sin resolver".

El día del ataque, Ruiz se encontraba solo frente al Combinado, en Santa Marta, donde habitualmente esperan los triciclos eléctricos y los mototaxis. “Los otros conductores habían salido a realizar viajes” cuando asaltaron, dice Arbolaez.

El día del ataque, Ruiz se encontraba solo frente al Combinado, en Santa Marta, donde habitualmente esperan los triciclos eléctricos y los mototaxis.

Hectico fue llevado de urgencia al hospital de Cárdenas, que está considerado el principal.. Matanzas tiene dos hospitales grandes. Sin embargo, en el lugar, al hombre “ni siquiera le realizaron una radiografía, debido a que el equipo lleva meses sin funcionar”. Ahí tuvieron a Ruiz hasta las seis de la tarde, hasta que lo trasladaron a otro hospital. Desde que ingresó, señala Arbolaez, les informaron a los familiares que su estado era crítico, por lo que “fue intubado y lo mantuvieron con soporte vital”.

Ruiz y su esposa residían en Cabaiguán, pero se mudaron a Santa Marta, al apartamento de su único hijo, que lleva su mismo nombre. “Querían estar más cerca de él y compartir juntos esta etapa de sus vidas. Nunca imaginaron que todo terminaría de esta manera”, agrega Arbolaez.

Los restos de Ruiz fueron cremados en Matanzas, donde sus familiares todavía se encontraban realizando los trámites correspondientes.

Robos con violencia, asesinatos, ataques a conductores y agresiones mortales han prevalecido en la Isla. El Informe de Inseguridad Pública del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (Ocac) documentó 985 delitos entre enero y junio de 2026. De ellos, “se registraron 102 víctimas mortales: 33 muertos más que en 2025, cuando fueron 69. Esto equivale a un aumento de 47,8%” señala el documento.

Matanzas emerge como foco principal al ocupar por primera vez el primer lugar en asesinatos y también encabeza los asaltos.

Precisamente en esta provincia, la doctora Ailenys Pérez Cepero fue víctima de un asalto en agosto pasado. Según en Facebook, mientras se desplazaba en una motorina eléctrica Mishozuki por la carretera de Juan Gualberto Gómez, fue interceptada por dos personas. Los sujetos se llevaron el vehículo, una cadena de oro, dos argollas, un monedero con 2.000 pesos cubanos y documentos personales. Dos meses después, las autoridades le hicieron entrega de la unidad motorizada a la sanitaria.

En agosto pasado el despliegue militar por la inseguridad se extendió a Guanabacoa, incluidos los puntos en los que testimonios a 14ymedio han reportado asaltos. Desde temprano se observaron a varios soldados en las esquina del parque La Cotorra y en el Anfiteatro.

Aunque el operativo generó suspicacia entre los vecinos de la zona, al preguntarse si era para intentar erradicar los robos cada vez más frecuentes o se buscaba reprimir a la población.